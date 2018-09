Die Türkei will mit Gewinngarantien punkten, indem keine Steuern auf das Event anfallen. Und auch die EM-Stadien gibt es natürlich mietfrei. Grindel sagte dazu in der ZDF-Sportreportage: „Wir haben natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Mitbewerber aus der Türkei so ziemlich alles garantieren, was nicht niet- und nagelfest ist. Die Kollegen aus der Uefa-Exekutive wissen aber ganz genau, was wir Deutsche leisten können. Insbesondere, wenn wir sagen, das kostet einen Euro und dafür bekommt ihr einen Euro, dass das auch noch 2024 gilt.“