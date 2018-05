Kölner Überraschungsei

Nun folgt der erste Fulltimejob als Geschäftsführer. Bei den Domstädtern unterzeichnete Veh einen Vertrag bis 2020 und erklärte exakt 21 Monate nach seiner Entlassung in Frankfurt: "Ich sehe die Aufgabe in Köln als riesige Herausforderung und zugleich als eine tolle Möglichkeit an, in diesem faszinierenden Traditionsklub etwas zu bewegen."