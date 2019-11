DFB-Team mit Torgala zum Gruppensieg

90 Ich verabschiede mich und wünsche noch einen angenehmen Dienstagabend.

90 Für Österreich ändert sich im Grunde nichts. Sie sind für die EM 2020 qualifiziert, auch wenn sie heute mit der 2. Mannschaft eine mehr oder weniger blamable Niederlage kassiert haben.

90 Fazit Es ist tatsächlich geschehen. Lettland gewinnt seit über 3 Jahren mal wieder ein Spiel, ausgerechnet gegen die Österreichische Nationalmannschaft. Das war einfach zu wenig, was die Österreicher hier heute auf den Platz gebracht haben. Lettland hat heute sogar absolut verdient gewonnen. Franco Foda hat sich heute ganz klar vercoacht. Die Spieler waren es einfach nicht gewohnt, zusammen zuspielen und konnten so keine zwingende Überlegenheit erzeugen. Es sei den Letten gegönnt. Sie haben eine kämpferische, beherzte Leistung gezeigt und beenden die EM Quali nun mit neun Niederlagen und einem Sieg, bei 3:28 Toren. Es ist tatsächlich geschehen. Lettland gewinnt seit über 3 Jahren mal wieder ein Spiel, ausgerechnet gegen die Österreichische Nationalmannschaft. Das war einfach zu wenig, was die Österreicher hier heute auf den Platz gebracht haben. Lettland hat heute sogar absolut verdient gewonnen. Franco Foda hat sich heute ganz klar vercoacht. Die Spieler waren es einfach nicht gewohnt, zusammen zuspielen und konnten so keine zwingende Überlegenheit erzeugen. Es sei den Letten gegönnt. Sie haben eine kämpferische, beherzte Leistung gezeigt und beenden die EM Quali nun mit neun Niederlagen und einem Sieg, bei 3:28 Toren.

90 Fazit:

Deutschland schlägt zum Abschluss der EM-Qualifikation Nordirland souverän mit 6:1 und sichert sich damit in der Gruppe C Platz eins! Die DFB-Auswahl zeigte gegen die stark eingeschätzten Briten über 90 Minuten eine konzentrierte Leistung und dominierte den Gegner bis auf wenige Phasen durchgehend. Nach dem frühen 0:1 war Deutschland durchweg am Drücker und schoss sich den Frust einer durchwachsenen Quali von der Seele. Überragender Mann war Serge Gnabry, der einen Dreierpack beisteuerte. Auch Leon Goretzka traf doppelt, zudem konnte Kapitän Toni Kroos als Denker und Lenker im Mittelfeld einmal mehr überzeugen. Damit endet das Länderspieljahr 2019 für die Löw-Auswahl versöhnlich, die EM ist eingetütet und nun geht es für die Spieler zurück zu ihren Vereinen. Im Frühjahr 2020 steht dann noch das eine oder andere Testspiel an, bevor es im Sommer um die europäisch Krone geht. Das war es für heute, Tschüss aus Frankfurt und bis zum nächsten Mal!

90 Fazit:

Die Niederlande setzt sich in der Höhe verdient mit 5:0 gegen Estland durch! Die Mannschaft von Ronald Koeman stellte mit zwei frühen Toren die Weichen schnell auf Sieg. Nachdem die Hausherren einen Gang zurückschalteten und Estland bis zur Pause ins Spiel kommen ließen, übernahmen sie im zweiten Durchgang wieder das Kommando. Die Elftal diktierte das Spiel und schraubte das Ergebnis auf 5:0 hoch. Mit drei Treffern ist Georginio Wijnaldum der Matchwinner. Die weiteren Treffer der Oranje steuerten Nathan Aké und der eingewechselte Myron Boadu zum Sieg bei. Weil Deutschland im Parallelspiel aber ebenfalls drei Punkte einfuhr, änderte sich an der Tabellenkonstellation nichts und die Niederlande geht als Tabellenzweiter in die Auslosung der Europameisterschaft. Wir bedanken und und wünschen einen schönen Abend!

90 Spielende

90 Šteinbors, der Lettische Keeper wird gefoult, jetzt hat er natürlich sehr viel Zeit...

90 Spielende

90 Klasse pariert von Cillessen! Vassiljev nimmt eine flache Hereingabe von der linken Seite direkt und haut das Ding flach auf's Tor. Der niederländische Keeper taucht blitzschnell ab und pariert!

90 Spielende

90 Einwechslung bei Lettland: Antonijs Černomordijs

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90 Auswechslung bei Lettland: Aleksejs Grjaznovs

89 Vor allem aufgrund der starken zweiten Hälfte der Gastgeber geht das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung. Estland rennt seit dem Wiederanpfiff nur hinterher und kann kaum für Entlastung sorgen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Tooor für Deutschland, 6:1 durch Julian Brandt

In der Nachspielzeit macht Deutschland das halbe Dutzend noch voll! Zum Abschluss spielt Toni Kroos nochmal einen Traumpass in den Lauf von Julian Brandt. Der Dortmunder tanzt Craig Cathcart mit einer feinen Körpertäuschung aus und zimmert die Pille aus zehn Metern mit links unter die Latte!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Und wieder Gregoritsch mit einer guten Chance. Diesmal sogar nach einer Ecke... aber alles beim alten, es soll heute einfach nicht sein.

88 Der gewechselte Serdar darf auch fast noch jubeln, kommt nach einer Brandt-Flanke von rechts aber am ersten Pfosten knapp zu spät. Es geht in die letzten zwei Minuten.

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Auswechslung bei Schottland -> John McGinn

90 Einwechslung bei Schottland -> Stuart Armstrong

90 Gelbe Karte für José Hirsch (San Marino)

90 Spielende

90 Tor für Schottland, 3:1 durch John McGinn

90 Spielende

90 Spielende

89 Einwechslung bei Lettland: Igors Tarasovs

89 Auswechslung bei Lettland: Dāvis Ikaunieks

89 Auswechslung bei Slowenien -> Tim Matavž

89 Einwechslung bei Slowenien -> Haris Vučkić

87 Tooor für Niederlande, 5:0 durch Myron Boadu

Der eingewechselte Boadu erhöht! Strootman spielt einen wunderbaren Pass über die Abwehr hinweg in den Lauf des 18-Jährigen. Der nimmt das Leder klasse mit und haut das Ding aus halblinker Position in die Maschen!

86 Eckball für die Niederlande. Stengs schlägt das Ding flach in den Strafraum, wo Aké seinem Gegenspieler entwischt und aus halblinker Position flach abschließt! Lepmets ist aber hellwach und pariert!

88 Gelbe Karte für Munas Dabbur (Israel)

88 Auswechslung bei Wales -> Gareth Bale

88 Einwechslung bei Wales -> Harry Wilson

88 Gelbe Karte für Tamkin Khalilzada (Aserbaidschan)

88 Gelbe Karte für Daniel James (Wales)

87 4 Minuten sind noch zu spielen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Foda auf 3-5 Position gewechselt hätte und nicht gleich auf 9. So konnte sich kein Spieler wirklich in den Vordergrund spielen, da einfach keiner den anderen wirklich kannte. Sei's drum. Die Quali ist geschafft, das Experminent eben mißglückt.

85 Das Spiel verflacht jetzt doch zusehends. Die Nordiren wirken auch ziemlich platt und´gehen gar nicht mehr auf einen möglichen zweiten Treffer. Auch auf deutsche Seite werden schon Kräfte für das anstehende Bundesligawochenende gespart.

86 Auswechslung bei Slowenien -> Benjamin Verbič

86 Einwechslung bei Slowenien -> Rajko Rep

86 Auswechslung bei Polen -> Sebastian Szymański

86 Einwechslung bei Polen -> Kamil Jóźwiak

86 Gelbe-Rote Karte für Jasmin Kurtić (Slowenien)

86 Tor für Slowakei, 2:0 durch Marek Hamšík

85 Gelbe Karte für Tomasz Kędziora (Polen)

85 Auswechslung bei Slowakei -> Juraj Kucka

85 Einwechslung bei Slowakei -> Ondrej Duda

83 Einwechslung bei Estland: Mattias Käit

84 Gregoritsch an die Latte... der Ball will heute einfach nicht rein. Da gab es mal etwas Platz, dann spielen es die Österreicher aber zu kompliziert, so dauert alles etwas zu lang, bis dann der Ball bei Gregoritsch landet, der den Ball dann nicht mehr richtig platzieren kann.

83 Auswechslung bei Estland: Henrik Ojamaa

83 Einwechslung bei Nordirland: Shayne Lavery

82 Und die Oranje kennt kein Ende - die Hausherren wollen den fünften Treffer! Sie pressen weiterhin tief in der gegnerischen Hälfte und bieten den Zuschauern in der Johan-Cruyff-Arena eine tolle Vorstellung.

83 Auswechslung bei Nordirland: Josh Magennis

82 Langsam aber sicher schaltet die deutsche Mannschaft dann jetzt doch einen Gang runter. Der Ball läuft immer noch sehenswert durch die eigenen Reihen, dabei geht es aber kaum noch vorwärts.

83 Auswechslung bei Schottland -> Ryan Christie

83 Einwechslung bei Schottland -> John Fleck

83 Auswechslung bei Kasachstan -> Aleksey Shchetkin

83 Einwechslung bei Kasachstan -> Abat Aimbetov

83 Auswechslung bei Ungarn -> Roland Sallai

83 Einwechslung bei Ungarn -> Filip Holender

82 Karim Onisiwo mit dem Kopf, bekommt aber zu wenig Druck hinter den Ball, so kann Šteinbors locker zupacken.

82 Gelbe Karte für Sun Menachem (Israel)

82 Gelbe Karte für Islambek Kuat (Kasachstan)

82 Gelbe Karte für Milan Škriniar (Slowakei)

80 In der Zwischenzeit gab es wieder 2 Ecken für Österreich, die, wie alle anderen zuvor auch, keinerlei Gefahr bringen. Bester Mann bei Österreich auf dem Platz: Pavao Pervan

80 Einwechslung bei Deutschland: Nadiem Amiri

80 Auswechslung bei Deutschland: Serge Gnabry

81 Tor für Polen, 3:2 durch Jacek Góralski

81 Auswechslung bei Zypern -> Ioannis Kosti

81 Einwechslung bei Zypern -> Fotis Papoulis

79 Auch Joshua Kimmich will sich gerne noch in die Torschützenliste eintragen, schießt aber von rechts aus spitzem Winkel am langen Pfosten vorbei.

78 Tooor für Niederlande, 4:0 durch Georginio Wijnaldum

Wijnaldum zum Dritten! Stengs setzt den 29-Jährigen mit einem Traumpass in den Lauf in Szene. Der Kapitän marschiert auf den gegnerischen Kasten zu, lässt zwei Gegenspieler mit einem Haken stehen und trifft aus 14 Metern!

80 Es wäre heute natürlich keine allzu schwerwiegende Niederlage, zumal auf 9 Positionen durch gewechselt wurde. Dennoch geht es gegen Lettland, die in der Fifa Weltrangliste irgendwo zwischen 140 und 150 rangieren. Mit Ruhm würde man sich definitiv nicht bekleckern.

80 Auswechslung bei Belgien -> Christian Benteke

80 Einwechslung bei Belgien -> Divock Origi

77 Beide Trainer bringen für die Schlussviertelstunde nochmal frische Kräfte. Bei den Gastgebern ersetzt Strootman Frenkie de Jong, bei Estland kommt Liivak für den fleißigen Zenjov auf's Feld.

79 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Goran Pandev

79 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Daniel Avramovski

79 Auswechslung bei Zypern -> Matija Špoljarić

79 Einwechslung bei Zypern -> Giorgos Efrem

79 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Dzhavid Hüseynov

79 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Renat Dadashov

78 Foda bringt den nächsten Spieler des LASK, es kommt Reinhold Ranftl. Damit sind alle 3 Wechsel ausgeschöpft.

78 Tor für Russland, 0:5 durch Nikolay Komlichenko

76 Einwechslung bei Estland: Frank Liivak

77 Einwechslung bei Nordirland: Liam Boyce

76 Auswechslung bei Estland: Sergei Zenjov

77 Auswechslung bei Nordirland: Paddy McNair

77 Einwechslung bei Österreich: Reinhold Ranftl

75 Einwechslung bei Niederlande: Kevin Strootman

77 Auswechslung bei Österreich: Stefan Ilsanker

75 Eine Viertelstunde vor Schluss ist die Partie natürlich mehr als entschieden. Aber die junge deutsche Mannschaft hat noch Bock und will das halbe Dutzend vollmachen.

77 Und Pervan verhindert mit einer richtig guten Tat das 2:0. Er bleibt lange stehen, macht sich groß und wird so angeschossen. Das war knapp...

75 Auswechslung bei Niederlande: Frenkie de Jong

77 Auswechslung bei Schottland -> Steven Naismith

77 Einwechslung bei Schottland -> Oliver Burke

77 Auswechslung bei Slowakei -> Róbert Boženík

77 Einwechslung bei Slowakei -> Samuel Mráz

75 Die Esten schmeißen sich in jeden Schuss! Erst versucht es Promes, dann Frenkie de Jong aus der Distanz. Zweimal können die Gäste blocken und den Einschlag verhindern.

75 In der Geschichte konnte Lettland schon einmal die Österreicher bezwingen. Das war ebenfalls in einem EM Qualifikationsspiel im Jahre 1995, damals mit einem 3:2 in Riga.

73 Einwechslung bei Deutschland: Suat Serdar

73 Auswechslung bei Deutschland: Leon Goretzka

75 Auswechslung bei Kasachstan -> Yuri Pertsukh

75 Einwechslung bei Kasachstan -> Islambek Kuat

73 Knapp zwanzig Minuten vor dem Ende läuft alles auf einen klaren Erfolg der Niederlande hinaus. Deutschland führt derweil auch fast uneinholbar mit 5:1 und wird sich die Tabellenführung wohl nicht mehr nehmen lassen.

74 Etwas mehr als 15 Minuten sind hier noch zu Spielen, um die Blamage abzuwenden. Was fällt Foda und seinem Team noch ein, um die kämpferisch-starken Letten doch noch zu schlagen.

74 Auswechslung bei Kasachstan -> Bauyrzhan Islamkhan

74 Einwechslung bei Kasachstan -> Maxim Fedin

71 Die Gäste sind jetzt nur noch mit der Verteidigung beschäftigt und wollen eine Klatsche vermeiden. Mit elf Akteuren versammeln sich die Esten im und um den eigenen Strafraum herum und stemmen sich gegen den vierten Gegentreffer.

73 Tooor für Deutschland, 5:1 durch Leon Goretzka

Weiter gehts! Diesmal kommt ein Kroos-Pass nicht durch in den Strafraum, wird aber von der nordirischen Abwehr genau zu Leon Goretzka abgewehrt. Der hat 18 Meter vor der Kiste Zeit und Platz und netzt durch die Beine eines Gegenspielers trocken links unten zum 5:1 ein. Keine Chance für Bailey Peacock-Farrell!

72 Sein ÖFB-Debüt, seinen Kindheitstraum, hat sich Goiginger sicherlich anders vorgestellt. Man hat seine spielerische Klasse das ein oder andere mal zwar aufblitzen sehen, trotzdem ein gebrauchter Abend für den 26 Jahre alten Linzer.

70 Jetzt wollen sie es zu schön machen. Die DFB-Elf lässt den Ball im Stile einer Handballmannschaft um den Strafraum wandern, nimmt aber sämtliche Schussmöglichkeiten nicht wahr. Stattdessen spielt Brandt nochmal den Extrapass an den Fünfer, wo dann aber ein Nordire vor Gündogan am Ball ist.

69 van Aanholt mit der Chance zum 4:0! Der Linksverteidiger wird von der linken Seite mit einer flachen Hereingabe bedient und fackelt nicht lange. Er nimmt das Ding aus halblinker Position im Strafraum direkt, gerät aber etwas in Rückenlage und haut den Ball deutlich drüber!

72 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Darko Velkovski

72 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Gjoko Zajkov

72 Auswechslung bei Slowenien -> Jaka Bijol

72 Einwechslung bei Slowenien -> Miha Zajc

72 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Anton Krivotsyuk

72 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Tamkin Khalilzada

72 Auswechslung bei Ungarn -> Balázs Dzsudzsák

72 Einwechslung bei Ungarn -> Roland Varga

72 Gelbe Karte für Tom Lockyer (Wales)

71 Auswechslung bei Slowakei -> Lukáš Haraslín

71 Einwechslung bei Slowakei -> Michal Ďuriš

71 Gelbe Karte für István Kovács (Ungarn)

70 Einwechslung bei Lettland: Vladislavs Gutkovskis

70 Auswechslung bei Lettland: Roberts Uldriķis

69 Einwechslung bei Österreich: Lukas Hinterseer

69 Auswechslung bei Österreich: Thomas Goiginger

70 Gelbe Karte für Grzegorz Krychowiak (Polen)

69 Und fast sehen wir hier einen Konter zum 2:0 ausgespielt. Aber Uldriķis schiesst den Ball knapp am linken Pfosten vorbei.

67 So schnell kann die Euphorie über die EM Qualifikation gedämpft werden. Klar, bedeutet es nichts, wie auch immer dieses Spiel auch ausgeht. Dennoch ist es nicht besonders angenehm, gegen eine Mannschaft zurück zu liegen, die bisher 28 Gegentore, bei 2, jetzt 3 eigenen Toren gefangen hat.

67 Knappes Ding! Julian Brandt macht auf rechts ordentlich Alarm, beschäftigt drei Nordiren und findet dann mit seiner flachen Hereingabe am Strafraum Leon Goretzka. Der Münchner legt sich das Leder auf rechts und feuert dann aus 18 Metern hauchzart links vorbei.

68 Auswechslung bei Israel -> Dia Saba

68 Einwechslung bei Israel -> Shon Weissman

68 Auswechslung bei Belgien -> Kevin De Bruyne

68 Einwechslung bei Belgien -> Dennis Praet

66 Tooor für Niederlande, 3:0 durch Georginio Wijnaldum

Was für ein Schnitzer von Mets! Der Innenverteidiger will vor dem eigenen Strafraum den Ball abschirmen, doch dann spitzelt ihm Stengs das Leder vom Fuß. Das Spielgerät fällt Wijnaldum vor die Füße, der nur noch den Schlussmann vor sich hat und lässig unten rechts einschiebt!

66 Da ist es passiert. Savaļnieks tritt den Ball hoch in den Strafraum, dort kommt der Ball zu Ošs, der ganz viel Zeit hat, den Ball sogar herunter nehmen kann und den Ball dann trocken im langen Eck versenkt.

67 Gelbe Karte für Aleksandr Marochkin (Kasachstan)

67 Tor für Belgien, 6:1 durch Christian Benteke

67 Auswechslung bei Zypern -> Nicholas Ioannou

67 Einwechslung bei Zypern -> Ioannis Kousoulos

65 Die Niederlande übernimmt seit einigen Minuten wieder mehr und mehr das Kommando auf dem Spielfeld und hat wieder einen Gang höher geschaltet. Die Esten können sich kaum aus der eigenen Hälfte befreien und sind momentan ausschließlich um Entlastung bemüht.

65 Tooor für Lettland, 1:0 durch Mārcis Ošs



66 Gelbe Karte für Declan Gallagher (Schottland)

66 Gelbe Karte für Máté Pátkai (Ungarn)

64 Ronald Koeman bringt einen frischen Stürmer. Luuk de Jong macht Platz für den Mann vom VfL Wolfsburg - Wout Weghorst.

65 Einwechslung bei Nordirland: Conor McLaughlin

65 Auswechslung bei Nordirland: Corry Evans

65 Einwechslung bei Deutschland: Niklas Stark

63 Einwechslung bei Niederlande: Wout Weghorst

65 Auswechslung bei Russland -> Aleksey Miranchuk

65 Einwechslung bei Russland -> Nikolay Komlichenko

64 Das Nationalteam macht jetzt wieder deutlich mehr Druck. Es fehlt noch die Genauigkeit im letzten Pass. Dann kommt ein Konter und es gibt mal wieder etwas Entlastung für die Letten. Ecke...

65 Auswechslung bei Deutschland: Lukas Klostermann

63 Auswechslung bei Niederlande: Luuk de Jong

63 Während die nordirischen Fans auf den Rängen nach wie vor feiern, werden ihre Jungs auf dem Rasen mittlerweile an die Wand gespielt. Deutschland hat richtig Spaß am Spiel und kommt fast minütlich zu Chancen.

64 Tor für Schottland, 2:1 durch Steven Naismith

64 Auswechslung bei San Marino -> Alessandro D'Addario

64 Einwechslung bei San Marino -> Fabio Tomassini

64 Auswechslung bei Belgien -> Eden Hazard

64 Einwechslung bei Belgien -> Yari Verschaeren

62 1:1 Schüsse auf's Tor, die bezeichnende Statistik zum Spiel.

60 Einwechslung bei Estland: Nikita Baranov

60 Auswechslung bei Estland: Taijo Teniste

61 Schaub kurz zu Goiginger, dann ein Missverständnis und es gibt Abstoß.

62 Gelbe Karte für Lukáš Haraslín (Slowakei)

60 Drüber! Nach einem Eckball von der linken Seite setzt sich Luuk de Jong im Luftduell im Zentrum durch, köpft das Ding aber deutlich über den Querbalken!

61 Nächste Ecke...

61 Tor für Slowenien, 2:2 durch Josip Iličič

61 Auswechslung bei San Marino -> Marco Bernardi

61 Einwechslung bei San Marino -> José Hirsch

60 Tooor für Deutschland, 4:1 durch Serge Gnabry

Jetzt aber! Diesmal ist es Julian Brandt, der Serge Gnabry mit einem traumhaften Steilpass in Szene setzt und den Münchner in den Strafraum schickt. Gnabry setzt sich dann am linken Fünfereck robust gegen Tom Flanagan durch und schiebt das Leder cool an Peacock-Farrell vorbei ins rechte Eck.

60 Goiginger mit einem super Solo rechts im Strafraum. Eine wunderbare Ballbehandlung des Spielers vom LASK, der mit 2-3 Ballberührungen gleich 3 Gegenspieler alt aussehen lässt, dann sind die Räume aber wieder so eng, dass er keinen Abnehmer finden kann.

58 Freistoß für Oranje im rechten Halbfeld. Die Kugel kommt mit Zug auf den langen Pfosten. Ein Verteidiger der Esten spitzelt den Ball in Richtung Seitenaus - Einwurf Holland.

60 Gelbe Karte für Boban Nikolov (Nordmazedonien)

60 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Vlatko Stojanovski

60 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Ilija Nestorovski

60 Auswechslung bei Ungarn -> Ádám Nagy

60 Einwechslung bei Ungarn -> István Kovács

59 Jonas Hector kann es nicht nur von der Grundlinie. Diesmal flankt der der Kölner schon auf Höhe des Sechzehners scharf nach innen und findet auch so genau den Kopf von Gnabry. Der Münchner verpasst seinen Hattrick knapp, weil er den Ball nicht voll trifft und das lange Eck somit verfehlt.

59 Auswechslung bei Israel -> Ilay Elmkies

59 Einwechslung bei Israel -> Dolev Haziza

59 Auswechslung bei Russland -> Magomed Ozdoev

59 Einwechslung bei Russland -> Roman Zobnin

59 Auswechslung bei Russland -> Aleksey Ionov

59 Einwechslung bei Russland -> Aleksandr Golovin

56 Während die Elftal bislang ihre Pflicht mit der 2:0-Führung gegen das Schlusslicht erfüllt, führt auch der Tabellenführer aus Deutschland gegen Nordirland. Mit einem Sieg würden die Deutschen auch am Ende ganz oben stehen - unabhängig vom Ergebnis dieses Spiels in Amsterdam.

57 Es ist ein bisschen unverständlich. Nach wie vor: Sobald die Österreicher den direkten Weg zum Tor suchen, das Spiel schnell machen, kommen sie auch zu guten Gelegenheiten. Nur machen sie eben genau das viel zu selten. Spielerisch sind sie den Letten alle mal überlegen. Es fehlt ein wenig an Spielwitz, oder ist es doch die Tatsache, dass es um nichts mehr geht?

57 Von Nordirland kommt in dieser zweiten Hälfte bisher gar nichts. Ein zaghafter Freistoß aus dem linken Halbfeld landet in den Fängen von ter Stegen. Deutschland ist absolut dominant und will diese Partie jetzt auch früh entscheiden.

56 Tor für Russland, 0:4 durch Aleksey Ionov

55 Gelbe Karte für Stefan Ilsanker (Österreich)

Taktisches Foul um einen Konter zu unterbinden.

54 Julian Brandt bringt den Ball von links nach innen und überlässt für Toni Kroos. Der deutsche Spielmacher legt erneut einen herrlichen Ball hinter die nordirische Kette genau in den Lauf von Luka Klostermann, der aber zunächst bei seiner Hereingabe geblockt wird und dann aus spitzem Winkel ans Außennetz schießt.

55 Und dann kommt Gregoritsch wieder zum Abschluss. Und der war auch wieder knapp, es folgen 2 Ecken, die beide keine echte Gefahr bringen.

53 Wir sehen eine unterhaltsame Anfangsphase der zweiten 45 Minuten. Beide Mannschaften spielen nach vorne und verstecken sich nicht. Die Esten machen da weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Sie nutzen die seit dem 2:0 größer gewordenen Räume und setzen immer wieder Nadelstiche.

54 Tor für Polen, 2:1 durch Robert Lewandowski

53 Schaub mit einem Freistoß aus dem Halbfeld, der Ball landet im Toraus.

52 Die deutsche Mannschaft präsentiert sich weiter extrem spielfreudig und macht Dampf. Toni Kroos macht es zur Abwechslung mal wieder selbst und zwingt Bailey Peacock-Farrell aus 28 Metern zu einer Glanztat. Der wäre wohl links unten eingeschlagen.

49 Der nächste Abschluss, diesmal auf der anderen Seite! Zenjov marschiert über die rechte Seite mit viel Tempo in Richtung gegnerischen Strafraum, schlägt einen Haken in die Mitte und hält einfach mal drauf. Sein Schuss aus zwanzig Metern verfehlt das Tor nur um einen halben Meter!

53 Gelbe Karte für Mirko Palazzi (San Marino)

53 Gelbe Karte für Magomed Ozdoev (Russland)

50 Joshua Kimmich und Toni Kroos haben auf alle Fälle ihren Spaß daran, dass sie schalten und walten dürfen, wie sie wollen. Jetzt wird mal Gündoğan in die Box geschickt, verfehlt aber mit seiner Hereingabe Gnabry am zweiten Pfosten knapp.

48 Calvin Stengs mit der ersten Chance in Hälfte zwei! Der 20-Jährige hat in halbrechter Position an der Strafraumkante Platz und visiert die linke Ecke an. Sergei Lepmets macht sich aber lang und pariert den Schuss glänzend!

51 Tor für Belgien, 5:1 durch Kypros Christoforou (Eigentor)

49 Lettland macht jetzt da weiter, wo sie knapp 10 Minuten vor der Pause aufgehört haben. Sie gehen richtig früh drauf und machen es den Österreichern schwer.

50 Auswechslung bei Wales -> Joe Morrell

50 Einwechslung bei Wales -> Ethan Ampadu

49 Tor für Russland, 0:3 durch Aleksey Miranchuk

47 Onisiwo mit einer guten Statistik in der bisherigen Saison. 2 Toren und 2 Vorlagen hat er bisher, bei 11 Einsätzen in Mainz in der deutschen Bundesliga.

46 Weiter geht's! Estland kommt unverändert aus der Kabine, die Niederlande wechselt einmal. Für Memphis Depay kommt der 18-Jährige Stürmer Myron Boadu in die Partie.

48 Tor für Schottland, 1:1 durch John McGinn

46 Einwechslung bei Niederlande: Myron Boadu

46 Auswechslung bei Niederlande: Memphis Depay

46 Weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Julian Baumgartlinger bleibt in der Kabine, für ihn kommt Karim Onisiwo.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Tor für Wales, 2:0 durch Aaron Ramsey

47 Tooor für Deutschland, 3:1 durch Serge Gnabry

Blitzstart für das deutsche Team! Lukas Klostermann startet auf rechts durch und wird von Joshua Kimmich herrlich bedient. Aus vollem lauf legt der Leipziger mit dem ersten Kontakt zurück auf Serge Gnabry, der den Ball zehn Meter halbrechts vor dem Kasten annimmt und dann wuchtig und platziert flach ins linke Eck vollstreckt. Doppelpack für den Münchner Angreifer und das zwölfte Tor im 13. Länderspiel!

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in die zweite Hälfte.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Einwechslung bei Österreich: Karim Onisiwo

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Eddy Silvestre

46 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Elvin Chamalov

46 Auswechslung bei San Marino -> Alex Gasperoni

46 Einwechslung bei San Marino -> Manuel Battistini

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Auswechslung bei Österreich: Julian Baumgartlinger

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit: Die Qualität der ÖFB-Spieler und die guten Ansätze auf dem Platz sind durchaus erkennbar. Dennoch fällt auf, dass die Spieler so noch nicht oft zusammen gespielt haben. Vor allem in der Defensive steht man zu oft zu ungeordnet, wodurch die Letten zu einigen, sehr guten Chancen kamen, wie z.B. den Kopfball von Ošs aus der 29. Minute. Das 0:0 klingt zwar wie ein Teilerfolg der Letten, betrachtet man aber den Spielverlauf und die bisherigen Chancen, wäre das dritte Tor in der gesamten EM Quali, nicht unverdient gewesen. Sobald Österreich aber mal das Tempo angezogen hat, wurde es brenzlig im Strafraum der Letten. Foda muss seinem Team jetzt Selbstvertrauen und Mut einimpfen, damit genau dort in der zweiten Hälfte angeknüpft werden kann.

45 Halbzeitfazit:

Die Niederlande führt zur Pause gegen Estland erwartungsgemäß mit 2:0. Die Hausherren suchten gleich in der Anfangsphase mit schnellem Kombinationsspiel immer wieder den Weg in die Spitze und gingen durch Wijnaldum früh in Führung. Die Oranje machte nach dem 1:0 weiter und spielte konsequent mit viel Tempo nach vorne. Keine Viertelstunde später klingelte es nach einem kurz ausgeführten Eckball wieder - Aké erhöhte auf 2:0. Eine bis dahin völlig überlegene niederländische Elf schaltete anschließend einen Gang zurück und ließ Estland ein wenig ins Spiel kommen. Mehr als zwei Schüsse aus der zweiten Reihe gelangen dem Außenseiter aber nicht.

45 Halbzeitfazit:

Deutschland führt zur Halbzeit des letzten EM-Qualifikationsspiels gegen Nordirland hochverdient mit 2:1! Nach der kalten Dusche durch einen satten Distanzschuss von Smith übernahmen die Löw-Männer die Kontrolle und waren bis auf kurze Phasen stets überlegen. Gegen massiv verteidigende Nordiren durfte die DFB-Elf regelmäßig bis an den Strafraum kombinieren, fand dann aber die Lücke zu selten. Zweimal hat es dann aber doch geklappt. Jeweils war es der auffällige Kölner Jonas Hector, der über links einmal für Gnabry und einmal für Goretzka vorbereitete. Defensiv zeigt sich die deutsche Mannschaft allerdings hin und wieder anfällig und verliert vor allem im Aufbau einige Bälle. Die Gäste machen daraus allerdings nicht viel. Nach der Pause muss dann mehr kommen von den Grün-Weißen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Die letzte Minute der ersten Hälfte läuft. Die Koeman-Elf lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen und ist wieder etwas mehr um Kontrolle bemüht.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für Nordmazedonien, 1:0 durch Boban Nikolov

45 Ende 1. Halbzeit

45 Auswechslung bei Polen -> Łukasz Piszczek

45 Einwechslung bei Polen -> Tomasz Kędziora

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Luca Censoni (San Marino)

45 Gelbe Karte für Dzhavid Hüseynov (Aserbaidschan)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Eddy Silvestre (Aserbaidschan)

43 Vassiljevs Pass ist ein Stück zu lang! Der 35-Jährige vom FC Flora Tallinn spielt im Zentrum einen scharfen Pass durch die Viererkette der Elftal, das Zuspiel ist aber zu steil für den durchstartenden Zenjov. Keeper Cillessen kommt aus seinem Gehäuse und nimmt das Leder auf.

44 Tor für Belgien, 4:1 durch Yannick Ferreira-Carrasco

43 Tooor für Deutschland, 2:1 durch Leon Goretzka

Kurz vor der Pause geht Deutschland doch noch in Führung! Und zwar nach dem altbekannten Muster. Wieder wird Hector aus dem Zentrum auf links an die Grundlinie geschickt und legt von dort nach innen. Am kurzen Pfosten verpasst Gnabry, doch dahinter ist Goretzka eingelaufen und kommt mit gestrecktem Bein kurz vor Ferguson an den Ball. Über den rechten Pfosten trudelt der Ball über die Linie!

42 Nach längerer Zeit mal wieder ein Abschluss der deutschen Mannschaft. Toni Kroos versucht es diesmal selbst und zielt aus 30 Metern auf das linke Eck. Dort steht Bailey Peacock-Farrell allerdings bereits und pflückt den Ball locker runter.

43 Gelbe Karte für Aybol Abiken (Kasachstan)

41 Österreich zieht das Tempo an und prompt kommt Lettland nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus. Fällt hier doch noch ein Tor vor der Pause? Ca. 5 Minuten sind noch zu spielen.

40 Erster Schuss aufs Tor! Wieder ist es Sorga, der für Gefahr sorgt. Er fordert den nierderländischen Schlussmann Cillessen mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. Der hat aber keine Probleme, den Aufsetzer zu entschärfen.

41 Auswechslung bei Israel -> Eli Dasa

41 Einwechslung bei Israel -> Orel Dgani

41 Tor für Belgien, 3:1 durch Kevin De Bruyne

40 Und die nächste super Gelegenheit für Gregoritsch. der eine flache Hereingabe schön direkt abnimmt, denn Ball aber 3-4 cm über den Querbalken setzt.

39 Für ein Spiel, in dem es faktisch um nicht mehr viel geht, ist hier ganz schön ordentlich Feuer drin. Vor allem Emre Can langt immer wieder grenzwertig zu. Bisher hat das spanische Unparteiischengespann aber noch alles im Gtiff und kommt ohne Karten aus.

38 Die Mannschaft in den blauen Trikots kommt jetzt etwas besser ins Spiel, weil die Niederlande ein bisschen Tempo raus nimmt. Zumindest kommt die Elf von Karel Voolaid jetzt auch selbst zu Offensivaktionen.

39 Schöne Kombination der Österreicher jetzt mit Schaub, Wöber und Gregoritsch. Der Abschluss von Gregoritsch wird dann aber geblockt. Wenn es dann, wie gerade eben, mal schnell geht, dann verlieren die Letten schnell den Überblick und es wird auch direkt gefährlich. Mehr Tempo braucht es...

36 Immer wieder das gleiche Schema. Toni Kroos verteilt aus der zentrale nach außen auf Hector oder wie in diesem Falle Klostermann. Dann machen Brandt und Gündogan mit und reißen die Lücken, einzig die finale Flanke will keinen Abnehmer finden.

37 Es geht doch! Sorga fasst sich in gut zwanzig Metern und zentraler Position ein Herz und visiert die rechte Ecke an. Das Leder rauscht haarscharf am rechten Pfosten vorbei - guter Versuch des Torjägers!

33 Die Ecken von Toni Kroos entfalten noch keine Gefahr, doch aus dem Spiel heraus geht wieder was. Klostermann spielt einen schönen Doppelpass mit Brandt und schickt dann Goretzka in den Sechzehner. Der Münchner lässt sich in aussichtsreicher Position aber zu weit abdrängen und kommt nicht zum Abschluss.

36 Diese bringt aber keine Gefahr... im Folgenden gibt es Abstoß.

35 Goiginger setzt jetzt mal nach und holt die Ecke raus...

35 Gelbe Karte für Dia Saba (Israel)

35 Gelbe Karte für Dan Glazer (Israel)

35 Tor für Belgien, 2:1 durch Kevin De Bruyne

34 Man merkt, dass der zweite Anzug der ÖFB-Elf noch nicht wirklich passt, die Abläufe nicht so eingespielt sind und man sich eben noch nicht so gut kennt. Gute Ansätze sind aber durchaus erkennbar. Die Letten haben vor allem etwas mehr Biss, mehr Wille.

34 Depay kommt nicht ganz ran! Stengs wird mit einem feinen Steilpass auf die Reise geschickt. Der Mann vom AZ Alkmaar geht ein paar Meter und flankt den Ball gefühlvoll ins Zentrum. Dort steigt Depay hoch, verpasst aber knapp. Da fehlten nur wenige Zentimeter.

34 Tor für Kasachstan, 0:1 durch Baktiyor Zaynutdinov

33 Gelbe Karte für Davide Simoncini (San Marino)

31 Die Österreicher Hintermannschaft lässt sich hier einfach viel zu leicht aus- oder überspielen. Den Letten fehlt im Grunde nur das verdiente, erste Tor. Denn auch im Mittelfeld stehen die Letten sehr kompakt und bieten den Österreichern wenig Räume.

32 Zenjov mit Platz! Der Offensivakteur der Gäste dringt in den Sechzehner ein, doch dann kommt de Ligt angerauscht und grätscht ihm den Ball von den Füßen. Zenjov fällt anschließend unglücklich und muss kurzzeitig am Spielfeldrand behandelt werden.

32 Gelbe Karte für Arkadiusz Reca (Polen)

30 Die Briten erarbeiten sich noch eine Ecke, die von McNair nach innen gebracht wird und kurz für Chaos im deutschen Fünfer sorgt. Dann aber übernimmt Deutschland wieder das Ruder und Brandt holt auf der Gegenseite ebenfalls einen Eckball heraus.

30 Auch die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 71 Prozent Ballbesitz für die Gastgeber und fünf Schüsse auf das Tor stehen für die Elftal zu Buche. Die Esten hingegen konnten noch keinen einzigen Schuss auf das Tor verbuchen.

29 Die kommt schlecht, landet aber wieder beim Eckenschützen... die nächste Flanke kommt punktgenau auf den Kopf vom allgegenwärtigen Ošs. Und der macht im Grunde alles richtig... aber sein wuchtiger Kopfball landet am Querbalken. Österreich jetzt auch mit richtig viel Glück. Eine Führung Lettland wäre hier nicht unverdient.

29 Gelbe Karte für Enis Bardhi (Nordmazedonien)

27 Nach längerer Zeit befreien die Gäste sich mal ein wenig und gleich wird es gefährlich. Auf links kombinieren die Grün-Weißen sich schön durch und Ferguson bringt das Spielgerät scharf nach innen. Tah passt gut auf und ist mit dem langen Bein vor Davis am Ball.

27 Der niederländischen Elf sind die sieben Wechsel in der Startaufstellung gegen die völlig überforderten Esten nicht anzumerken. Die Mannschaft von Ronald Koeman lässt den Ball gut laufen und spielt trotz der 2:0-Führung weiter munter nach vorne.

27 Und wieder die andere Seite... Ecke Lettland.

26 Und da ist Goiginger sehr gut positioniert im Strafraum der Letten, bekommt aber keine freie Bahn um abzuschliessen. So wird etwas gestochert und schlussendlich abgepfiffen.

24 Zu eigensinnig! Zenjov gewinnt nahe der Mittellinie den Ball und macht das Spiel anschließend schnell. Anstatt den mitgelaufenen Sorga mit einem Querpass anzuspielen, will er mit dem Kopf durch die Wand, rennt sich aber sofort fest.

24 Die Gäste verteidigen tatsächlich mit einer Viererkette kurz vor dem Strafraum und einer Fünferkette im Strafraum. So kann Deutschland sich bis kurz vor die Box ohne große gegenwehr vorarbeiten und sucht dort beharrlich nach der Lücke.

25 Gelbe Karte für Dāvis Ikaunieks (Lettland)



25 ...abgepfiffen: Sürmerfoul. Konter. und ein taktisches Foul.

24 Ich weiß ich wiederhole mich, aber Lettland spielt das hier durchaus clever. Aber eben auch sehr kräftezehrend, das werden sie so nicht 90 Minuten lang durchhalten können. Sie laufen permanent an, pressen, machen viele Meter und zwingen die Österreicher so zu vielen, kleinen Fehlern. Österreich gerade etwas unter Druck. Ecke Lettland...

22 Mitte der zweiten Hälfte hat die Löw-Truppe in Frankfurt klar das Kommando übernommen. Nordirland kommt kaum noch strukturiert aus der eigenen Hälfte und wird phasenweise in den eigenen Strafraum gedrängt.

21 Da wäre mehr drin gewesen! Patrick van Aanholt kommt bei einem Konter der Niederlande links im Strafraum in gute Schussposition und wird nicht angegriffen. Er zieht ab, trifft den Ball aber nicht richtig und Schlussmann Sergei Lepmets hat keine Probleme, die Kugel aufzunehmen.

21 Und da ist die Riesenchance für... Lettland. Ein toller, langer Ball landet nach Ballverlust von Goiginger bei Ikaunieks, Wöber kann ihn nicht mehr entscheidend stören, Ikaunieks schiesst aber Pervan kann ihn gerade noch zur Ecke klären. Aus dieser entsteht dann keine Gefahr mehr. Beste Chance des Spiels bisher.

22 Gelbe Karte für Bauyrzhan Islamkhan (Kasachstan)

19 Tooor für Deutschland, 1:1 durch Serge Gnabry

Jetzt aber! Schon wieder geht es über den auffälligen Hector, der links an die Grundlinie geschickt wird. Diesmal behält der Kölner die Übersicht und legt zurück auf Serge Gnabry, der den Ball zwölf Meter halblinks vor der Kiste stark verarbeitet und ihn mit dem zweiten Kontakt knallhart in den rechten Giebel donnert.

18 Immer wieder spielt es die DFB-Auswahl gegen tief stehende Nordiren bis an den Strafraum stark, findet aber dann keinen Abschluss. Diesmal bringen Ganbry und Klostermann Hector ins Spiel, der von der linken Fünferkante nach innen gibt, aber nur einen Nordiren findet.

18 Eine verunglückte Flanke landet bei Max Wöber, der an der Strafraumkante zum Abschluss kommt... abgefälscht, Ecke. Die kommt sehr gut in die Mitte auf Gregoritsch, der den Ball zwar satt mit Links trifft, der dann aber ganz knapp am Glück vorbei fliegt. Österreich nähert sich an.

19 Tor für Slowakei, 1:0 durch Róbert Boženík

19 Tor für Russland, 0:2 durch Sergey Petrov

19 Gelbe Karte für Giorgios Merkis (Zypern)

19 Tooor für Niederlande, 2:0 durch Nathan Aké

Die Niederlande legt nach! Nach einer kurz ausgeführten Ecke findet Depay den Torschützen mit einer punktgenauen Flanke am Fünfer. Der Verteidiger schraubt sich hoch, setzt sich klasse im Kopfballduell durch und nickt das Leder in die linke Ecke!

16 Estland attackiert die Elftal ab der Mittellinie und versucht die Räume jetzt etwas enger zu machen als zu Beginn. In den ersten Minuten ging die Mannschaft von Karel Voolaid das Spiel etwas mutiger und offensiver an.

15 Der Abwehrchef der Letten Mārcis Ošs ist hier in den erst 54 Minuten überall zu finden. Er macht sehr weite Wege. Österreich hat hier kein leichtes Spiel, sie müssen sich hier spielerisch nach vorn arbeiten. Und dann fehlt Ošs mal hinten. Grillitsch mit einem super Pass auf Goiginger, der den Ball schön in die Mitte spielt, dort aber kann der Lettische Abwehrverband den Ball irgendwie noch klären.

16 Tor für Belgien, 1:1 durch Christian Benteke

15 Auch die Nordiren setzen offensiv weiter Akzente, vor allem weil Deutschland sich im Aufbau einige Fehler leistet. Kimmich rettet einmal per Grätsche in höchster Not. Insgesamt gehen beide Teams dieses Duell mit ziemlich offenem Visier an.

15 Tor für Wales, 1:0 durch Aaron Ramsey

14 Erster Angriff der Gäste! Nach Ballgewinn schalten die Esten schnell um und nutzen die Räume clever aus. Zenjovs Schuss aus halblinker Position und gut zwanzig Metern Torentfernung wird zur Ecke geblockt. Die bringt nichts ein.

14 Tor für Slowenien, 1:1 durch Tim Matavž

14 Tor für Zypern, 0:1 durch Nicholas Ioannou

12 Nächste dicke Chance für Deutschland! Wieder initiiert Kroos, diesmal für Hector, der über links in die Box stürmt. Seine flache Hereingabe wird leicht abgefälscht und landet so auf dem Kopf von Gündoğan, der aus fünf Metern an den rechten Pfosten köpft!

12 Depays Eckball von der rechten Seite findet keinen Abnehmer. Seine Hereingabe ist zu lang und segelt an Freund und Feind vorbei. Letztlich landet die Kugel auf der linken Seite bei Pröpper, aber auch die Hereingabe des 28-Jährigen ist zu ungenau und fliegt ins Toraus.

10 Toni Kroos macht seinen Fehler fast sofort wieder gut und schickt mit einem Traumpass Serge Gnabry in den Sechzehner. Der Münchner taucht alleine vor Bailey Peacock-Farrell auf, kann den sich ganz groß machenden Keeper aber nicht überwinden.

11 Lettland macht das hier bislang gar nicht schlecht. Sie pressen früh und stellen dann geschickt die Passwege zu. Jetzt mal ein öffnender Pass von Grillitsch zu Wöber, dessen flache und ungenaue Hereingabe aber im Fuß des Gegners landet.

11 Die Gastgeber lassen nicht nur den Ball klasse laufen, sondern auch den Gegner. Estland läuft fast ausschließlich hinterher und muss zusehen, wie sich die Holländer immer wieder nach vorne kombinieren.

9 Ein besonders hohes Tempo sehen wir noch nicht in dieser Partie. Die Letten rücken aber auch ziemlich weit auf und stören so den Spielaufbau der ÖFB-Elf.

9 Die frühe Führung ist völlig verdient und hat sich in den vergangenen Minuten abgezeichnet. Die Oranje hat einen Ballbesitzanteil von 65 Prozent und diktiert die Partie nach Belieben.

7 Tooor für Nordirland, 0:1 durch Michael Smith

Mit der ersten wirklichen Offensivaktion gehen die Gäste in Führung! Tah lässt sich an der Außenlinie von Magennis abkochen und gewährt Nordirland einen Einwurf. Im Anschluss daran fliegt eine Flanke von links an den Fünfer, wo Kroos per Kopf schwach genau in die Mitte klärt und Smith den ball perfekt auflegt. Der 31-Jährige erwischt das Ding aus 25 Metern perfekt und netzt unhaltbar für ter Stegen unten links ein.

7 Auswechslung bei Polen -> Kamil Glik

7 Einwechslung bei Polen -> Artur Jędrzejczyk

6 Gregoritsch steht das erste mal im Abseits. Den Freistoß führt der Torwart der Letten Šteinbors aus, über Umwege kommt der Ball in die Spitze, etwas Durcheinander herrscht da im österreichischen Strafraum, Gefahr entsteht hier aber nicht.

6 Jetzt kommt mal so ein Ball durch. İlkay Gündoğan zieht von rechts nach innen und findet mit einem hohen Ball am zweiten Pfosten Julian Brandt. Der Dortmunder hat jede Menge Platz, kann den Ball aber nicht verarbeiten.

6 Tooor für Niederlande, 1:0 durch Georginio Wijnaldum

Klasse Angriff der Niederlande! Depay spielt das Ding aus dem Zentrum rechts rüber auf Promes. Der hat im Strafraum jede Menge Zeit und findet mit seiner butterweichen Flanke den Torschützen in der Mitte. Der Mann vom FC Liverpool köpft das Spielgerät aus fünf Metern gezielt in die rechte Torecke!

5 Stengs spielt das Leder im Zentrum durch die Schnittstelle der estnischen Viererkette. Er hofft, dass Luuk de Jong durchstartet, doch der reagiert zu spät und die Kugel rollt zu Keeper Lepmets.

5 Hohe Diagonalbälle scheinen heute angesagt zu sein bei den Gastgebern. Zum wiederholten Male segelt die Kugel lang in den Strafraum und zum wiederholten Male klären die Nordiren ohne Probleme.

3 Österreich lässt den Ball in diesen ersten 2-3 Minuten gut laufen. Die Spieler bewegen sich auch ohne Ball viel, klar... bei diesen Temperaturen.

3 Der aufgerückte Promes hat auf dem rechten Flügel jede Menge Platz und kann in Ruhe flanken. Seine Hereingabe wird jedoch von einem Verteidiger der Esten geblockt und es gibt Einwurf.

3 Jonas Hector macht bei seinem ersten Länderspiel seit einem Jahr auf links gleich die ersten Ausflüge nach vorne und wird mit zwei feinen Seitenwechseln von Kimmich bzw. Kroos gefunden. Die Hereingaben des Kölners finden aber noch keinen Abnehmer.

3 Tor für Polen, 1:0 durch Sebastian Szymański

3 Tor für Russland, 0:1 durch Daler Kuzyaev

2 Die Elftal zieht von der ersten Sekunde an ein aggressives Pressing tief in der gegnerischen Hälfte auf. Die Dreierreihe Stengs, Depay und de Jong übt mächtig Druck auf die Viererkette von Estland aus und versucht den Spielaufbau bereits im Keim zu ersticken.

2 Gelbe Karte für Jasmin Kurtić (Slowenien)

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Der Ball rollt! Deutschland ist wie gewohnt in schwarz und weiß unterwegs, Nordirland ebenso klassisch in grün-weiß.

Österreich wird anstoßen, gleich geht es hier los.

1 Spielbeginn

1 Los geht's! Die Gäste eröffnen die Partie.

6°C sind es in Riga, und etwas windig ist es auch. Die Spieler werden sich also viel bewegen müssen, um hier nicht zu frieren...

1 Spielbeginn

Die Mannschaften haben den Rasen der Commerzbank-Arena bereits betreten und momentan erklingen die Nationalhymnen. In wenigen Minuten kann es losgehen mit diesem letzten Quali-Spiel auf dem Weg zur Euro 2020 - Deutschland gegen Nordirland!

Geleitet wird die Partie in Frankfurt von einem spanischen Quartett um Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande. Als Assistenten fungieren Juan Carlos Yuste Jimenez und Roberto Alonso Fernandez, vierter Offizieller ist Jesus Gil Manzano.

Die beiden Mannschaften betreten den Rasen der Johan Cruijff Arena in Amsterdam. In wenigen Augenblicken ertönen die Nationalhymnen und dann kann es auch schon losgehen!

Foda über das heutige Spiel, die beiden Debütanten und eventuelle taktische Veränderungen: "Es wird schon ein paar kleinere Veränderungen geben. Wir wollen gegen den Ball in einem 4-4-2 und mit dem Ball in einem 4-3-3 agieren. Goiginger soll sich dabei etwas zwischen den Linien bewegen. Ich habe sowohl ihm, als auch Pervan mit auf den Weg gegeben, mit der gleichen Überzeugung und Selbstvertrauen zu spielen, wie sie es in ihren Vereinen tun. Je nach Spielverlauf werde ich natürlich aber auch versuchen heute 3 Wechsel vorzunehmen, damit viele zu ihrem Einsatz kommen."

Michael O'Neill gibt in diesem für sein Team sportlich belanglosen Match auch einigen Spielern die Chance, die sonst nicht unbedingt zur ersten Garde zählen. "Für uns und vor allem für die jungen Spieler ist es eine wichtige Erfahrung, so ein Match in solch einer Arena zu bestreiten", so der nordirische Coach, der im Vergleich zum Holland-Spiel viermal wechselt. Ferguson, Flanagan, Smith und Thompson beginnen für Dallas, Evans, Lewis und Whyte.

Heute gibt es gleich 9 Änderungen im Vergleich zum Nordmazedonien-Spiel. Nur Dragović und Baumgartlinger sind noch in der Startaufstellung geblieben.

Das Schiedsrichtergespann kommt aus Italien und wird angeführt von Davide Massa. Die beiden Linien besetzen Alberto Tegoni und Stefano Alassio. Vierter Offizieller ist Daniele Doveri.

Franco Foda hat es geschafft, eine neue Generation aufzubauen und eine neue Spielidee zu vermitteln. Mit 2,1 Punkte pro Spiel, ist er außerdem der erfolgreichste ÖFB Coach aller Zeiten. Die erste Hürde ist also geschafft. Nun muss die Nationalmannschaft diese Leistung eben auch erstmal bei der EM bestätigen und sich beweisen, wie Kapitän Baumgartlinger im Interview unlängst selbst angemerkt hat. Heute allerdings liegt das Augenmerk erst einmal auf etwas anderem. Wie gut haben auch die Spieler, die seltener oder noch nie zum Einsatz kamen, die Spielidee des Trainers verinnerlicht? Das Potential ist jedenfalls unbestritten vorhanden.

Der direkte Vergleich in Pflichtspielen spricht klar für die Holländer. In 5 Pflichtspielen setzte sich die Elftal viermal durch, 2013 trennte man sich Unentschieden in der WM-Qualifikation. Die Mannschaft von Ronald Koeman geht als klarer Favorit in die Partie und wird unbedingt drei Punkte einfahren wollen. Falls Deutschland im Parallelspiel patzen sollte, will man aus Sicht der Niederländer zur Stelle sein, um sich wieder an die Tabellenspitze zu setzen.

Die Nordiren hatten es am Samstag selbst in der Hand, sich ein Endspiel gegen die DFB-Elf zu organisieren. Dazu wäre aber ein Sieg gegen die Niederlande notwendig gewesen. Da die Grün-Weißen aber unter anderem einen Elfmeter verschossen, blieb es bei einem 0:0, das den Niederlanden zur EM-Quali reichte. Dennoch dürfen die Nordiren auf eine starke Qualifikation zurückblicken, in der sie die beiden Topnationen Deutschland und Holland ordentlich geärgert haben. Und aufgrund der Platzierung in der Nations League, bekommen die Briten bei den Playoffs im März noch eine weitere Chance, sich für die Endrunde zu qualifizieren.

Die Gastgeber gehen das Spiel wohl in einem 4-3-3-System an. Dabei bilden Depay, Luuk de Jong und Stengs die vorderste Reihe. Estland wird voraussichtlich in einem 4-2-3-1-System mit Antonov und Ainsalu auf der Doppel-Sechs sowie Sorga als alleiniger Spitze agieren.

Also halten wir noch einmal fest: Österreich ist bereits fix, als Gruppenzweiter hinter Polen, für die EM 2020 qualifiziert. Außerdem werden wir heute auch einige neue Gesichter zu sehen bekommen. In der Startaufstellung finden sich mit Pavao Pervan und Thomas Goiginger schon zwei Debütanten. Können die Jungen, Wilden heute einen guten Eindruck bei Foda hinterlassen?

Jogi Löw stellt im Vorfeld klar, dass ihn Platz eins durchaus interessiert. "Wir wollen die Gruppe vor Holland abschließen, das wäre schön", sagte der 59-Jährige, der sich auch noch weitere sportliche Erkenntnisse erhofft. "Wir können aus diesem Spiel etwas mitnehmen, wir können uns entwickeln", so Löw. "Wir haben schon eine feste Achse. Ich möchte den einen oder anderen Spieler noch mal sehen", erklärte der Bundestrainer, der im Vergleich zum Samstag fünf Neue bringt. Im Tor beginnt wie erwartet ter Stegen anstelle von Neuer. In der Abwehrkette rücken Hector für Schulz sowie Can und Tah für Ginter und Koch rein und vorne ersetzt Brandt Werner.

Das Hinspiel Anfang September gewann die Niederlande mit 4:0 in Tallinn. Ein frühes Tor von Ryan Babel stellte die Weichen schnell auf Sieg. Direkt nach dem Wiederanpfiff war es wieder Babel, der einnetzte und auf 2:0 erhöhte. Memphis Depay und Georginio Wijnaldum stellten mit weiteren Treffern den Endstand her.

Die Esten stehen mit nur einem mickrigen Punkt am Tabellenende von Gruppe C. Lediglich beim Auswärtsspiel in Weißrussland konnten die Mannen von Coach Karel Voolaid beim 0:0 einen Punkt mitnehmen. Am vergangenen Spieltag hatte die estnische Elf spielfrei, absolvierte aber am Donnerstag ein Freundschaftsspiel gegen die Ukraine. Estland verlor durch einen Last Minute-Treffer mit 0:1.

Für die Mannschaft von Jogi Löw geht es derweil zumindest noch um die Frage, ob man sich als Erster oder Zweiter der Gruppe durchsetzt. Ein Gruppensieg wäre ein versöhnlicher Abschluss einer nur selten überzeugenden Qualifikationsphase der deutschen Elf und würde zudem bedeuten, dass man bei der EM-Auslosung sicher im ersten Lostopf dabei ist. Um den Spitzenplatz zu verteidigen, muss heute sehr wahrscheinlich ein Sieg her. Denn sollten die Niederlande ihr Parallelspiel gegen den Tabellenletzten Estland gewinnen und Deutschland keine drei Punkte einfahren, würde der Rivale aus dem Nachbarland die Gruppe gewinnen.

Die Oranje ließ am vergangenen Samstag beim torlosen Remis zwei Punkte gegen die Nordiren liegen und verspielte damit die Tabellenführung, weil die deutsche Nationalmannschaft zeitgleich gegen Estland gewinnen konnte.

Dieses finale Spiel der Gruppe C hätte durchaus ein echtes Endspiel für beide Teams werden können. Durch den deutschen 4:0-Sieg gegen Weißrussland und das zeitgleiche 0:0 der Nordiren gegen die Niederlande am Samstag, sind nun aber schon vor dem letzten Anstoß alle wichtigen Dinge geklärt. Die DFB-Elf fährt zur EM-Endrunde und die Nordiren dürfen ihr Glück in den Playoffs im März nochmal versuchen. Die Briten könnten zwar nach Punkten noch zu den Niederlanden aufschließen, haben aber den direkten Vergleich gegen Oranje verloren und werden die Gruppe auf Rang drei beenden.

Die Niederlande hat derzeit 16 Punkte auf dem Konto und liegt zwei Zähler hinter Tabellenführer Deutschland. Sollten die Deutschen nicht über ein Unentschieden gegen Nordirland hinaus kommen, kann die Niederlande mit einem Dreier gegen Tabellenschlusslicht Estland aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs noch an den Deutschen vorbeiziehen. Estland hat als Tabellenletzter keine Chance mehr, sich für die EM zu qualifizieren – auch nicht über die Nations League.

Hallo und herzlich willkommen zum letzten Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft auf dem Weg zur Euro 2020! Zum Abschluss trifft die bereits qualifizierte DFB-Elf in Frankfurt auf Nordirland. Um 20:45 Uhr ist Anstoß in der Commerzbank-Arena.

Die wichtigsten Entscheidungen in Gruppe C sind bereits gefallen. Deutschland und die Niederlande sind schon für die Europameisterschaft 2020 qualifiziert. Am letzten Spieltag geht es nur noch um den Gruppensieg. Nordirland, Weißrussland und Estland belegen die Ränge drei bis fünf.

Hallo und herzlich willkommen in der Johan Cruijff Arena zum letzten Spieltag der EM-Qualifikation und der Partie Niederlande gegen Estland. Um 20:45 Uhr geht’s los!

90 Spielfazit:

Die Schweiz schlägt Gibraltar mit 1:6 und qualifiziert sich damit die Europameisterschaft 2020! Der Sieg war am Ende ungefährdet, weil die Gastgeber aus dem britischen Überseegebiet einfach nicht das fußballerische Niveau hatten, um mitzuhalten. Die Nati hätte den Sack schon in der ersten Hälfte zumachen können und womöglich müssen, denn sie hatte viele Chancen, die aber ungenutzt blieben. Cedric Itten erzielte das einzige Tor bis zur Pause (10.). Nach dem Seitenwechsel war die Schweiz dann deutlich konsequenter und abgeklärter vor dem Tor. Vargas (50.) und Fassnacht (57.) brachten Gewissheit in die Sache. Etwa eine Viertelstunde vor Schluss (74.) bekamen die Gastgeber ihr Highlight: Im Anschluss an einen langen Einwurf stand der eingewechselte Reece Styche richtig und konnte das 1:3 und den dritten Treffer Gibraltars überhaupt in der Qualirunde. Im direkten Gegenzug stellte Loris Benito den alten Abstand wieder her (75.) und läutete noch einmal die Schlussoffensive ein, in der die Schweiz durch Itten (84.) und Xhaka (86.) weiter nachlegte. Am Ende heißt es also 1:6 und damit ist die Schweiz Gruppensieger! Im Parallelspiel trennen sich Irland und Dänemark nur Remis, was die Nati auf Platz 1 springen lässt. Dänemark ist mit ihnen für die EM 2020 qualifiziert. Die Vorrunde für das Turnier wird dann am 30. November in Bukarest ausgelost.

90 Fazit:

Eine völlig einseitige Partie geht in Madrid zu Ende. Spanien gewinnt hochverdient mit 4:0 gegen von Beginn an überforderte Rumänen und krönt sein tolles Länderspieljahr mit einem weiteren Sieg. Bereits vor dem Spiel war klar, dass es für beide Mannschaften um nichts mehr geht. Dennoch entfachten die Hausherren in der ersten Halbzeit ein wahres Offensivfeuerwerk und spielten Katz und Maus mit der rumänischen Nationalmannschaft. Die Tricolorii hatte den gut aufgelegten Gastgebern rein gar nichts entgegenzusetzen und ergab sich ihrem Schicksal. Mit Beginn der zweiten Hälfte schaltete das Team von Robert Moreno einen Gang runter und ließ so die Gäste zu einigen wenigen Chancen kommen. Nachdem alles nur noch auf den Abpfiff wartete, setzte Oyarzabal mit einer tollen Aktion und dem anschließenden 5:0 den Schlusspunkt in dieser Begegnung. Die Spanier können sich als Gruppenerster gestärkt und mit viel Selbstvertrauen auf EM-Endrunde vorbereiten. Das Team aus Rumänien kann dagegen nur hoffen, das EM-Ticket über den Umweg der UEFA Nations League-Playoffs doch noch zu lösen. Einen schönen Abend noch!

90 Fazit:

Mit einem 1:1-Remis in Irland löst Dänemark als Gruppenzweiter hinter der Schweiz das EM-Ticket. Über weite Strecken hatte Irland mehr Spielanteile und spielte zielstrebiger nach vorne, jedoch blieb man im Abschluss zu schwach. Dänemark reichte im zweiten Durchgang eine einzige Chance, mit der sie das 1:0 erzielten. Die Iren gaben sich nicht auf und schließlich patzte auch der Knoten vor dem Tor. Über das 1:1 kamen sie aber schließlich nicht hinaus und müssen nun in die Playoffs.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Kasper Schmeichel (Dänemark)

Der Keeperlässt sich beim Abstoß ordentlich Zeit und bekommt dafür die Gelbe Karte.

90 Spielende

90 Spielende

90 Sommer bekommt noch was zu tun! Nach einem Freistoß köpft Joseph Chipolina und zwingt den Keeper zu einer Parade. Das löst er aber sicher.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Tooor für Spanien, 5:0 durch Mikel Oyarzabal

Oyarzabal setzt den Schlusspunkt. Nach gutem Zuspiel von Busquets in zentraler Position dreht sich der 22-Jährige kurz vor der rumänischen Strafraumkante clever um zwei Verteidiger und zieht trocken und humorlos ins linke untere Ecke ab. Tătăruşanu streckt sich ein weiteres Mal vergeblich.

90 Gelbe Karte für Reece Styche (Gibraltar)

Der Torschütze Gibraltars fährt im Zweikampf gegen Cömert den Arm aus und bekommt noch die späte Gelbe Karte.

87 Und jetzt ist auf einmal wieder alles drin. Irland kämpft sich zurück und wirft jetzt noch einmal alles nach vorne. Dänemarks Entlastungsangriffe gehen zu schnell verloren, weshalb die Iren immer wieder neu Fahrt aufnehmen können.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90 Vier Minuten gibt es vom Unparteiischen Benoit Millot extra.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Es laufen die allerletzten Qualiminuten in der Gruppe D. Das Ergebnis ist nun deutlich und verdient für die Schweiz. Sie spielen es nun souverän runter.

86 Jetzt entwickelt sich doch noch einmal Gefahr für das Gehäuse von Tătăruşanu. Nach einer Ecke von der linken Seite landet der Ball frei vor den Füßen von Saúl. Der Spieler von Atlético Madrid nimmt die Kugel per Direktabnahme, setzt das Spielgerät jedoch um einen guten Meter am linken Pfosten vorbei. Da war deutlich mehr drin.

85 Tooor für Irland, 1:1 durch Matt Doherty

Jetzt geht es nochmal richtig rund: Ausgleich! Von der linken Grundlinie flankt Enda Stevens in den Strafraum, wo Matt Doherty auf höhe des zweiten Pfostens am höchsten steigt und den Ball aus fünf Metern mit einem harten Kopfball über die Linie drückt.

90 Spielende

90 Spielende

90 Auswechslung bei Griechenland -> Petros Mantalos

90 Einwechslung bei Griechenland -> Georgios Masouras

90 Spielende

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Pontus Jansson (Schweden)

90 Spielende

89 Auswechslung bei Färöer -> Jóan Edmundsson

89 Einwechslung bei Färöer -> Árni Frederiksberg

89 Auswechslung bei Norwegen -> Joshua King

89 Einwechslung bei Norwegen -> Fredrik Ulvestad

88 Gelbe Karte für Jóan Edmundsson (Färöer)

86 Tooor für Schweiz, 1:6 durch Granit Xhaka

Die Schweiz macht das halbe Dutzend voll! Xhaka spielt einen Doppelpass mit Itten auf Strafraumhöhe, bekommt den Ball passend serviert und trifft unten links.

85 Einwechslung bei Gibraltar: Alain Pons

85 Auswechslung bei Gibraltar: Mohamed Badr

85 Einwechslung bei Schweiz: Michel Aebischer

83 Mittlerweile laufen die letzen zehn Minuten der Partie. Hier ist bereits alles entschieden, so dass beide Mannschaften das Ganze jetzt eher ruhig ausklingen lassen und keine unnötigen Verletzungen riskieren.

85 Auswechslung bei Schweiz: Ruben Vargas

81 Einwechslung bei Irland: Seán Maguire

81 Auswechslung bei Irland: Glenn Whelan

84 Tooor für Schweiz, 1:5 durch Cedric Itten

Doppelpack für Itten! Er springt höher als sein Gegenspieler vor ihm und versenkt die Flanke von Lang mit der Stirn oben rechts im Netz.

83 Xhaka will zu Vargas durchstecken, der immer noch aktiv dabei ist und sich stets anbietet. Chipolina geht dazwischen und kann den Pass verhindern.

80 Auf der Gegenseite trifft Rus Oyarzabal mit der offenen Sohle unglücklich am Knöchel. Der Spieler von Real Sociedad kann nach kurzer Behandlungspause aber weiterspielen. Den anschließenden Freistoß kloppt Alcácer in die Mauer der Rumänen.

78 Irland schnürt Dänemark jetzt an ihrem Strafraum fest, aber findet nicht die passende Lücke. Vor allem die Flanken sind zu ungenau.

80 Zehn Minuten sind es jetzt noch im einzigen Stadion, das das britische Außengebiet vorzuweisen hat. Für die Schweiz wird wohl nichts mehr anbrennen, sie wird bei der EM 2020 dabei sein.

75 Der Gegentreffer ist bitter für Irland, die weiterhin mehr Ballbesitz hatten und zielstrebiger nach vorne spielten. Mit dem ersten Torschuss in der zweiten Halbzeit führt nun aber Dänemark und der Gastgeber bräuchte nun zwei Treffer, um das Spiel zu drehen. Ansonsten bleibt Irland auf dem 3. Platz.

82 Auswechslung bei Armenien -> Artak Yedigaryan

82 Einwechslung bei Armenien -> Petros Avetisyan

82 Auswechslung bei Liechtenstein -> Yanik Frick

82 Einwechslung bei Liechtenstein -> Robin Gubser

78 Gute Schussmöglichkeit für Stanciu. Der Mittelfeldspieler zieht von halbrechts kurz vorm Sechzehner ab und trifft dabei Iñigo Martínez am Kopf. Der spanische Verteidiger geht zu Boden, kann aber nach kurzer Pause weiterspielen. Rumänien wird wieder stärker.

81 Tor für Italien, 9:1 durch Federico Chiesa

78 Gelbe Karte für Ethan Britto (Gibraltar)

Britto foult Vargas und holt sich die Verwarnung beim Schiedsrichter ab.

80 Tor für Schweden, 3:0 durch John Guidetti

79 Tor für Armenien, 8:1 durch Edgar Babayan

75 Alcácer wird von Oyarzabal mit einem Kopfball an der rechten Strafraumkante toll in Szene gesetzt. Der BVB-Spieler vertändelt den Ball jedoch leichtfertig, sodass die Gäste keine Probleme haben, die Kugel aus der Gefahrenzone zu schlagen.

78 Tor für Italien, 8:0 durch Riccardo Orsolini

73 Tooor für Dänemark, 0:1 durch Martin Braithwaite

Da zappelt der Ball im Netz! Nach einem Einwurf auf der rechten Seite in der gegnerischen Hälfte hat Dänemark viel Platz. Henrik Dalsgaard flank schließlich aus dem Halbfeld scharf vor das Tor, wo Martin Braithwaite passend einläuft und im Flug aus sieben Metern mit dem rechten Bein das Leder im Tor unterbringt. Ist das der Treffer zur EM-Qualifikation?

77 Auswechslung bei Finnland -> Simon Skrabb

77 Einwechslung bei Finnland -> Pyry Soiri

77 Auswechslung bei Finnland -> Rasmus Schüller

77 Einwechslung bei Finnland -> Fredrik Jensen

77 Auswechslung bei Italien -> Salvatore Sirigu

77 Einwechslung bei Italien -> Alex Meret

75 Tooor für Schweiz, 1:4 durch Loris Benito

Aber die Schweiz antwortet direkt! Fassnacht nimmt eine Flanke runter, legt sie dann mit dem Rücken zum Tor ab. Benito steht frei und haut den Ball aus acht Metern in die Maschen.

69 Mit Callum Robinson bringt Mick McCarthy nun einen neuen Offensivspieler. Knapp 20 Minuten verbleiben seinem Team noch für einen Treffer, der für das EM-Ticket nötig ist.

73 Einwechslung bei Rumänien: Dan Nistor

73 Auswechslung bei Rumänien: Ianis Hagi

74 Tooor für Gibraltar, 1:3 durch Reece Styche

Das Victoria Stadium jubelt, Gibraltar trifft! Nach einem langen Einwurf wird der Ball mit dem Kopf verlängert und fällt dann irgendwie Styche vor die Füße. Der Mann, der in der sechsten englischen Liga spielt, kann ihn dann an Sommer vorbeischieben.

71 In den letzten Minuten zeigen sich aber auch die Gastgeber wieder entschlossener noch etwas auf die Anzeigetafel zu bringen. Dabei schleichen sich immer wieder leichte Passfehler in das Angriffsspiel der Furia Roja ein, die die Rumänen zum Kontern einlädt. Die Tricolorii kann aber keine der ihr gebotenen Chancen bis hierher nutzen und muss weiter auf den Ehrentreffer warten.

75 Tor für Italien, 7:0 durch Jorginho

74 Auswechslung bei Färöer -> Klæmint Olsen

74 Einwechslung bei Färöer -> Patrik Johannesen

74 Auswechslung bei Malta -> Steve Borg

74 Einwechslung bei Malta -> Ferdinando Apap

68 Einwechslung bei Irland: Callum Robinson

71 Das Spiel verläuft weiterhin in eine Richtung und die Schweiz drängt aufs Tor von Gibraltar. Wie schon in der ersten Hälfte ist aber oft ein Verteidiger noch im letzten Moment dazwischen und kann den Schuss abblocken.

73 Auswechslung bei Griechenland -> Konstantinos Galanopoulos

73 Einwechslung bei Griechenland -> Andreas Bouchalakis

68 Auswechslung bei Irland: Conor Hourihane

68 Und damit ist auch BVB-Torjäger Alcácer auf dem Feld. Für ihn geht der 35-jährige Routinier Cazorla vom Platz, der auch heute wieder ein starkes Spiel gemacht hat und das 2:0 mit einer feinen Flanke mustergültig vorbereitete.

66 Nach einem Fehlpass hat Yussuf Poulsen auf der rechten Seite viel Platz und kann marschieren. Sein Pass in Richtung Strafraum landet dann aber geradewegs wieder beim Gegenspieler und die Gefahr ist vorüber. Vorne läuft bei Dänemark heute wenig zusammen.

72 Gelbe Karte für Brandur Olsen (Färöer)

72 Tor für Schweden, 2:0 durch Mattias Svanberg

72 Tor für Bosnien-Herzegowina, 0:3 durch Armin Hodžić

72 Tor für Italien, 6:0 durch Alessio Romagnoli

67 Einwechslung bei Spanien: Paco Alcácer

71 Gelbe Karte für Joni Kauko (Finnland)

67 Auswechslung bei Spanien: Santi Cazorla

68 Schöne Aktion: Vargas dreht sich mit dem Ball am Fuß im Sechzehner und schießt dann aus der Drehung heraus. Dayle Coleing hat auf der Linie wenig Zeit zum Reagieren, er schafft es aber, den Abschluss mit den Füßen zu parieren.

67 Die Rumänen haben jetzt aber deutlich mehr Biss entwickelt und profitieren davon, dass die Spanier das Ganze mittlerweile etwas ruhiger angehen lassen. Ein Klassenunterschied zwischen den beiden Mannschaften ist aber weiterhin deutlich zu sehen.

70 Tor für Griechenland, 2:1 durch Konstantinos Galanopoulos

70 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Marko Mihojević

70 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Edin Džeko

70 Auswechslung bei Malta -> Rowen Muscat

70 Einwechslung bei Malta -> Nicky Muscat

64 Den Willen kann man den beiden Teams nicht absprechen. Beide Mannschaften versuchen immer wieder mit Tempo nach vorne zu spielen. Spielerisch sieht es aber oftmals nicht gut. Kaum ein Angriff wird zu Ende gespielt, sondern schon vorm Strafraum gestoppt.

69 Auswechslung bei Armenien -> Hayk Ishkhanyan

69 Einwechslung bei Armenien -> Artur Sarkisov

69 Auswechslung bei Italien -> Leonardo Bonucci

69 Einwechslung bei Italien -> Armando Izzo

65 Einwechslung bei Rumänien: Alexandru Cicâldău

65 Auswechslung bei Rumänien: Răzvan Marin

66 Zweiter Wechsel bei den Eidgenossen: Akanji macht Platz für Cömert, der damit zu seinem A-Länderspieldebüt kommt.

63 Und damit hat auch Spaniens Kapitän Feierabend und macht den Platz für seinen Teamkollegen Raul Albiol frei. Obwohl Ramos ein Treffer heute nur knapp verwehrt blieb, kann er auch mit seinem 170. Auftritt im Nationaldress durchaus zufrieden sein.

67 Auswechslung bei Liechtenstein -> Michele Polverino

67 Einwechslung bei Liechtenstein -> Noah Frommelt

67 Joshua King (Norwegen) verschießt einen Elfmeter

65 Einwechslung bei Schweiz: Eray Cömert

65 Auswechslung bei Schweiz: Manuel Akanji

64 Granit Xhaka hält aus der zweiten Reihe drauf, verfehlt mit seinem wuchtigen Schuss aber das Tor ganz knapp. Der Ball landet im Außennetz.

66 Gelbe Karte für Zach Muscat (Malta)

62 Einwechslung bei Spanien: Raúl Albiol

59 David McGoldrick versucht sich in der rechten Strafraumhälfte durchzutanken, doch dann legt er sich die Kugel etwas zu weit vor. Eine Ecke kann er noch herausholen.

62 Auswechslung bei Spanien: Sergio Ramos

65 Auswechslung bei Schweden -> Sebastian Andersson

65 Einwechslung bei Schweden -> John Guidetti

65 Auswechslung bei Schweden -> Ken Sema

65 Einwechslung bei Schweden -> Dejan Kulusevski

65 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Haris Hajradinović

65 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Muhamed Bešić

65 Auswechslung bei Norwegen -> Jonas Svensson

65 Einwechslung bei Norwegen -> Tarik Elyounoussi

62 Doppelwechsel bei den Gastgebern: De Barr wurde mit der Trage vom Feld gebracht und bei Casciaro scheint es im Muskel zu zwicken. James Coombes und Reece Styche sind die beiden Neuen, die jetzt noch eine gute halbe Stunde mitmischen.

64 Auswechslung bei Griechenland -> Evangelos Pavlidis

64 Einwechslung bei Griechenland -> Efthimios Koulouris

64 Tor für Italien, 5:0 durch Nicolò Zaniolo

64 Tor für Bosnien-Herzegowina, 0:2 durch Armin Hodžić

62 Einwechslung bei Gibraltar: Reece Styche

59 Beide Trainer haben nun frische Kräfte ins Spiel gebracht. Die hohe Intensität der ersten Halbzeit hat nach dem Wiederanpfiff ein wenig abgenommen. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste lassen es spürbar ruhiger angehen.

62 Auswechslung bei Gibraltar: Lee Casciaro

61 Einwechslung bei Gibraltar: James Coombes

61 Auswechslung bei Gibraltar: Tjay De Barr

60 Während das Spiel wegen einer Behandlungspause für De Barr unterbrochen ist, wechselt die Schweiz zum ersten Mal. Sow kommt für Zakaria ins zentrale Mittelfeld.

62 Tor für Norwegen, 1:2 durch Alexander Sørloth

56 Einwechslung bei Spanien: Mikel Oyarzabal

60 Einwechslung bei Schweiz: Djibril Sow

56 Auswechslung bei Spanien: Gerard

60 Auswechslung bei Schweiz: Denis Zakaria

61 Auswechslung bei Malta -> Dunstan Vella

61 Einwechslung bei Malta -> Alfred Effiong

56 Einwechslung bei Rumänien: Alexandru Mitriţă

56 Auswechslung bei Rumänien: Florinel Coman

55 Doch aus dem Nichts tauchen plötzlich die Gäste gefährlich vor dem Tor von Kepa auf. Nach einem feinen Pass kann Rus alleine auf das Gehäuse zulaufen, wird jedoch in letzter Sekunde von den spanischen Verteidigern gestoppt und zu Fall gebracht. Auch in dieser Aktion lässt Kulbakov direkt weiterspielen.

60 Auswechslung bei Armenien -> Artak Grigoryan

60 Einwechslung bei Armenien -> Artem Simonyan

55 Gelbe Karte für Glenn Whelan (Irland)

Mit beiden Beinen voraus geht Glenn Whelan gegen Jens Stryger Larsen in den Zweikampf. Dafür muss er sich völlig zu Recht bei Dr. Felix Brych den gelben Karton abholen.

59 Auswechslung bei Finnland -> Joona Toivio

59 Einwechslung bei Finnland -> Thomas Lam

57 Tooor für Schweiz, 0:3 durch Christian Fassnacht

Jetzt wird es langsam deutlich: Bei einer Flanke von der rechten Seite sind sich drei Gibralter nicht einig, wer zum Ball gehen soll. Der Torwart und zwei Verteidiger behindern sich gegenseitig und schieben die Kugel zu Fassnacht, der dankend das Geschenk annimmt.

53 Das Team von Robert Moreno zeigt zu diesem Zeitpunkt der Partie allerbesten Tiki-Taka-Fußball. Immer wieder kombinieren sich die Hausherren gefährlich um und in die Box der Gäste und scheinen sichtlich Spaß an der Begegnung zu haben.

53 Es ist eine temporeiche Partie und man merkt, dass sich beide Teams für den zweiten Durchgang viel vorgenommen haben. Den Iren gelingt es dabei derzeit etwas besser sich in der gegnerischen Hälfte festzusetzen und im letzten Drittel für Alarm zu sorgen. Auf beiden Seiten gibt es aber weiterhin viele Fehlpässe, weshalb das Spiel sich weiterhin viel zwischen den Strafräumen im Mittelfeld abspielt.

57 Tor für Bosnien-Herzegowina, 0:1 durch Eldar Čivić

49 Klasse Parade von Kasper Schmeichel! Von der rechten Seite führt Conor Hourihane eine Ecke kurz zu Matt Doherty aus, der den Ball erneut auf Hourihane zurückgibt. Der flankt dann stark scharf vor den Kasten in den Fünfmeterraum, wo aber Schmeichel schneller ist als alle Angreifer und die Situation klärt.

56 Gelbe Karte für Yanik Frick (Liechtenstein)

53 Erin Barnett versucht es mal auf der Entfernung. Bei knapp 30 Metern zieht er ab, bekommt den Ball aber nicht aufs Tor platziert und verfehlt es um ein gutes Stück. Mehr kommt offensiv von Gibraltar nicht, da sind sie zu limitiert.

51 Fast das 5:0 durch Ramos! Gayá flankt das Spielgerät von der halblinken Seite diagonal in den Sechzehner der Gäste. Dort taucht plötzlich der spanische Kapitän auf und setzt die Kugel um wenig Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Gute Aktion des spanischen Rekordnationalspielers.

55 Gelbe Karte für Steve Borg (Malta)

49 Die Gastgeber treten zum ersten Mal nach der Pause gefährlich in Aktion. Carvajal bringt eine butterweiche Flanke von der rechten Seite hoch in den Strafraum. Morata steigt zum Kopfball hoch, das Leder kann aber in letzter Sekunde von einem rumänischen Abwehrspieler zur Ecke geklärt werden. Die bringt den Hausherren nichts ein.

47 Das Spiel läuft wieder und Irland kommt mit einer personellen Veränderung aus der Pause. Wer startet nun besser in den zweiten Durchgang?

50 Tooor für Schweiz, 0:2 durch Ruben Vargas

Das wurde aber auch Zeit, die Schweiz baut die Führung aus! Benito flankt aus dem Lauf heraus weich an den Fünfmeterraum. Dort passt die Deckung von Gibraltar nicht richtig, Vargas kann hochsteigen und einnicken.

46 Einwechslung bei Irland: Ciaran Clark

46 Auswechslung bei Irland: John Egan

49 Gelbe Karte für Nico Elvedi (Schweiz)

Der Mann vom Bundesliga-Tabellenführer Mönchengladbach stellt De Barr an der Seitenlinie ganz klassisch ein Bein und wird dafür verwarnt.

46 Und damit rollt die Kugel wieder. Beide Trainer haben in der Pause keine Wechsel vorgenommen. Wir können gespannt sein, ob die Spanier einen Gang rausnehmen oder das muntere Scheibenschießen direkt weiter fortsetzen.

48 Die nächste gute Chance! Loris Benito bekommt den Pass von Vargas in den Rückraum und schießt direkt drauf. Coleing reißt die Fäuste hoch und kann ein weiteres Mal parieren.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Michael Lang kommt nach 40 Sekunden zum ersten Abschluss der zweiten Hälfte: Der Bremer zieht aus vierzehn Metern ab. Dayle Coleing macht das kurze Eck zu und lenkt den Ball noch ab ins Aus.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Ohne Wechsel geht es weiter!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Tor für Griechenland, 1:1 durch Petros Mantalos

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Färöer -> Jóannes Bjartalíð

46 Einwechslung bei Färöer -> Kaj Leo í Bartalsstovu

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Italien -> Nicolò Barella

46 Einwechslung bei Italien -> Riccardo Orsolini

46 Auswechslung bei Liechtenstein -> Dennis Salanović

46 Einwechslung bei Liechtenstein -> Seyhan Yildiz

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Haris Duljević

46 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Dino Hotič

46 Auswechslung bei Norwegen -> Mats Møller Dæhli

46 Einwechslung bei Norwegen -> Omar Elabdellaoui

45 Halbzeitfazit:

Torlos geht es in Dublin in die Halbzeitpause. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz und zum Ende des ersten Durchgangs schließlich auch die besseren Chancen. Beide Teams haben im letzten Drittel nicht die nötige Entschlossenheit, weshalb es erst in der 28. Minute den ersten Torschuss gab. Weitgehend spielte sich das Spiel ansonsten zwischen den beiden Strafräumen ab. Pech hatten vor allem die Dänen, die bereits zweimal verletzungsbedingt wechseln mussten.

45 Halbzeitfazit:

In einer einseitigen Partie führt Spanien deutlich mit 4:0. Ab der ersten Minute machten die Gastgeber ordentlich Dampf und ließen keine Zweifel daran aufkommen, heute als Sieger vom Platz zu gehen. Ruiz eröffnete den Torregen in der achten Minute. Anschließend erhöhte der starke Moreno mit einem Doppelschlag auf 3:0. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste, mit Ausnahme einer gefährlichen Aktion, kaum eine Chance hier und heute mithalten zu können. Das unglückliche Eigentor von Rus kurz vor dem Pausentee wischte auch die letzten Zweifel an der Überlegenheit der Furia Roja weg. Das Team von Cosmin Contra muss im zweiten Durchgang aufpassen, nicht komplett unterzugehen und sollte mutiger den Weg vor das spanische Tor suchen. Die Elf von Robert Moreno zeigt sich dagegen in einer Topform und wird auch in der zweiten Hälfte versuchen, das Publikum mit schönem und erfolgreichem Offensivfußball zu begeistern. Nach dem bisherigen Spielverlauf wird der ein oder andere Treffer dabei wohl noch rausspringen. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause liegt die Schweiz mit 0:1 vorne. Gegen einen Gegner vom Kaliber Gibraltars war das zu erwarten, allerdings hätte die Führung schon höher ausfällen können, wenn nicht sogar müssen. Es waren zwar keine hundertprozentigen Chancen, die die Nati vergab, aber dennoch gute Möglichkeiten. Oft ist im letzten Moment noch ein Gegner dazwischen oder es gibt Unsauberkeiten bei der Ballbehandlung. Insgesamt hält der Fußballzwerg aber ganz gut dagegen und findet ab und zu auch mal den Weg über die Mittellinie. Yann Sommer musste noch nicht eingreifen, der einzige Abschluss Gibraltars wurde geblockt. Im Moment ist die Schweiz als Gruppenerster für die EM qualifiziert, aber um sicher zu gehen, sollten sie noch ein paar Treffer nachlegen. Dann wird das Ergebnis auch standesgemäß. Das 0:1 ist ein gefährlicher Spielstand.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die erste Ecke von Irland bringt Conor Hourihane in den Strafraum, aber die Kugel kommt schlagartig zu ihm zurück. Hourihane Hourihane gibt das Leder auf Glenn Whelan, der knallhart auf den zweiten Pfosten passt, wo Shane Duffy nur knapp verpasst.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 60 Sekunden gibt der französische Schiedsrichter noch.

45 Tooor für Spanien, 4:0 durch Adrián Rus (Eigentor)

Jetzt wird es bitter für Gäste. Moreno kann frei auf der rechten Seite in den Strafraum der Rumänen einlaufen. Den Abschluss des zweifachen Torschützen lenkt Rus unhaltbar für seinen Keeper ins eigene Tor.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Benito hält gegen Badr seinen Fuß drauf und schickt seinen Gegenspieler mit Schmerzen auf den Kunstrasen. Badr muss kurz behandelt werden und der Schweizer kommt mit einer Ermahnung davon.

45 Gelbe Karte für Victor Lindelöf (Schweden)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Atli Gregersen (Färöer)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Mattias Svanberg (Schweden)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

43 Nun versucht es David McGoldrick mal aus der Distanz, aber sein Schuss aus knapp 30 Metern geht dann noch einige Meter über den Querbalken.

43 Tooor für Spanien, 3:0 durch Gerard

Das Team von Robert Moreno macht noch vor der Pause den Deckel drauf. In Folge einer feinen Kombination über die linke Angriffsseite steckt Morata den Ball gut auf Gayá durch, der die Kugel flach vor den rumänischen Kasten bringt. Dort steht Moreno goldrichtig und schiebt ohne Probleme ins rechte untere Eck ein.

41 Christian Fassnacht kommt aus der Tiefe und springt in eine Flanke, die Lang von der rechten Seite schlägt. Der Spieler von YB erwischt den Ball mit dem Kopf nicht optimal und setzt ihn so einige Meter über das Tor. Die Schweiz muss bei der Menge an Chancen eigentlich schon höher führen.

40 Nach einer kurzen Drangphase der Rumänen haben die Gastgeber mit dem 2:0 frühzeitig für klare Verhältnisse vor heimischer Kulisse gesorgt. Auch wenn die Toreros zu diesem Zeitpunkt bereits mit zwei Toren mehr führen könnten, haben sie das Spiel zu jeder Zeit im Griff und lassen Angriffswelle um Angriffswelle auf völlig überforderte Gäste rollen.

40 Tor für Malta, 1:1 durch Paul Fenech

38 Knapp vorbei! Alan Browne zieht aus halbrechter Position per Volleyschuss ab, aber das Spielgerät zischt aus 20 Metern knapp links am Tor vorbei.

38 Der erste Abschluss für die Hausherren! Joseph Chipolina kann nach einem Freistoß schießen, jedoch kommt er nicht weit. Ricardo Rodríguez streckt sein Bein aus und hält den Ball auf. Sommer muss nicht eingreifen.

36 Von der Höhe des Mittelkreises hebt Xhaka das Leder nach vorne und findet Benito, der von links nach innen zieht. Die Annahme sitzt nicht richtig, der Ball verspringt etwas, aber es ist auch schon wieder Abseits. Das macht Gibraltar gut, da sind sie wach.

37 Gelbe Karte für Ionuţ Nedelcearu (Rumänien)

Nedelcearu kommt zu spät in einen Zweikampf und sieht dafür ebenfalls eine Verwarnung.

35 Die erste Chance für Irland! Halblinks kann Conor Hourihane mit einigen Schritten in den Strafraum einziehen, weil Lasse Schöne an der Kugel vorbeigrätscht und steht dann frei vor Kasper Schmeichel. Doch sein Schuss geht viel zu zentral auf das Tor und Schmeichel kann den Ball festhalten.

34 Für Andreas Cornelius geht es nicht weiter. Mit Kasper Dolberg ist Dänemark nun wieder komplett.

34 Ein kurzer Blick in die Statistik zeigt die Überlegenheit der Nati. Während sie schon über 200 Pässe gespielt hat, ist Gibraltar gerade einmal bei circa 30 angekommen. Alles läuft nach Plan für die Schweizer.

35 Gelbe Karte für Varazdat Haroyan (Armenien)

34 Einwechslung bei Dänemark: Kasper Dolberg

34 Auswechslung bei Dänemark: Andreas Cornelius

33 Tooor für Spanien, 2:0 durch Gerard

Die Furia Roja mit dem zweiten Treffer! Nach einer kurzen Ecke flankt Cazorla die Kugel vor der rechten Strafraumkante in die Box. Dort kann sich Gerard Moreno toll gegen drei rumänische Spieler durchsetzen und köpft nahe des Elfmeterpunktes ins linke untere Eck ein. Tătăruşanu streckt sich vergeblich.

34 Gelbe Karte für Dimitrios Kourbelis (Griechenland)

33 Gelbe Karte für Lasse Schöne (Dänemark)



32 Andreas Cornelius ist wieder auf dem Platz, doch gleich beim ersten Sprint muss er abbrechen und fasst sich nun an den Oberschenkel. Erneut ist Dänemark in Unterzahl.

33 Tor für Italien, 4:0 durch Ciro Immobile

29 Direkt im Anschluss steht der Verteidiger von Real Madrid wieder im Mittelpunkt. Nach einem unübersichtlichen Rumgestochere an der Strafraumkante der Spanier bringt Carvajal Coman zu Fall. Die Rumänen fordern sofort einen Elfmeter. Schiri Kulbakov hatte aber eine gute Sicht auf die Aktion und lässt sich daher nicht auf Diskussionen ein.

31 Itten bekommt den Ball nach einem Doppelpass in eine gute Schussposition gelegt. Aus 16 Metern zieht er ab. Roy Chipolina stellt sich ihm in den Weg und blockt zur Ecke ab. Nach deren Ausführung ist es wieder Itten der abschließt, aber wieder ohne Erfolg.

29 Dänemark agiert zunächst wieder Unterzahl, da Andreas Cornelius am Kopf behandelt werden muss, wo er bei seiner Vorlage auf Eriksen getroffen wurde. Er hat bereits einen Verband um die Stirn und wird wohl auf den Platz zurückkehren.

31 Gelbe Karte für Joona Toivio (Finnland)

28 Wieder hat Carvajal auf der rechten Angriffsseite viel zu viel Platz, und kann ungehindert in den Strafraum der Gäste flanken. Die rumänische Hintermannschaft zeigt sich aber aufmerksam und kann die Kugel problemlos klären.

29 Gelbe Karte für Liam Walker (Gibraltar)

Walker stochert von hinten gegen Vargas und nimmt ihn dann mit De Barr in die Zange. Obwohl Letzterer eigentlich mehr foult, gibt es die Karte gegen die Nummer 10 Gibraltars.

28 An der rechten Strafraumkante legt Andreas Cornelius mit dem Kopf auf Christian Eriksen zurück, der knallhart aus 18 Metern abzieht. Shane Duffy hält aber seinen Kopf in den Schuss und klärt zur 3. Ecke des Spiels.

29 Tor für Schweden, 1:0 durch Sebastian Andersson

29 Tor für Italien, 3:0 durch Nicolò Barella

26 Ab und zu blitzen mal die Qualitäten der Gibralter durch: Liam Walker chippt den Ball im Mittelfeld über zwei Schweizer und schlägt ihn dann steil in die Spitze. Dort ist Lee Casciaro mit seinen 38 Jahren aber nicht mehr der Schnellste und kommt nicht hinterher.

26 Dänemark erhöht die Schlagzahl und holt erneut einen Eckball heraus. Dieses Mal wird die Eriksen-Ecke aber problemlos aus dem Strafraum geköpft.

27 Tor für Finnland, 0:1 durch Teemu Pukki

24 Eine Hereingabe von der rechten Seite führt zur ersten Ecke der Partie für Dänemark. Christian Eriksen bringt die Pille scharf herein auf den ersten Pfosten, aber Keeper Darren Randolph hält das Leder schließlich in den Händen.

26 Gelbe Karte für Daniel Brändle (Liechtenstein)

25 Gelbe Karte für Busquets (Spanien)

Busquets holt sich die erste Verwarnung ab. Der Routinier geht mit einer Grätsche etwas übermotiviert in einen Zweikampf mit Hagi und sieht dafür zu Recht den gelben Karton.

23 Fast das zweite Tor! Langs Pass von der rechten Seite rutscht an zwei Spielern vorbei und landet am Fuß von Fassnacht, der eindrücken will. Bei etwas zwei Metern Entfernung, wird er aber noch attackiert und am Schuss gehindert. Zudem geht die Fahne des Assistenten hoch: Abseits.

22 Die Tricolorii stellt sich bereits zu diesem frühen Zeitpunkt in der Partie mit elf Mann hinten rein. Die Toreros pressen dagegen bereits ab der Mittelfeldlinie durch ihre hoch aufgerückten Verteidiger und bauen sich ihr Spiel in aller Ruhe auf.

20 Nach 20 Minuten haben die Iren mehr Ballbesitz, aber die Gäste gewinnen mehr Zweikämpfe. Das Spiel bleibt weiterhin ohne einen einzigen Toschuss.

18 Dänemark läuft den Gegner vermehrt vorne an, wirkt dabei aber nicht entschlossen genug, sodass sich die Iren aus diesen Situationen immer wieder befreien können.

20 Akanji schlägt den Ball lang über den ganzen Platz bis an den gegnerischen Strafraum. Itten nimmt das Laufduell mit zwei Verteidigern auf, kommt aber an den Pass nicht mehr ran, um gefährlich zu werden.

18 Gute Freistoßposition für die Furia Roja. Cazorla bringt das Leder von der halbrechten Seite in die Box der Gäste. Tătăruşanu ist aber auf dem Posten und faustet die Kugel weg. Die Spanier machen es sich so langsam aber sicher wieder im Sechzehner der Rumänen gemütlich.

15 Irland hat mehr Spielanteile, aber kommt im letzten Drittel noch nicht durch. Die Gäste schaffen es beim Gegenstoß ebenfalls nicht zielstrebig genug in Richtung Tor. Nach einer Viertelstunde gibt es auf beiden Seiten noch keine Möglichkeiten.

18 Gelbe Karte für Ricardo Rodríguez (Schweiz)

Der Linksverteidiger holt Casciaro unsanft von den Beinen und bekommt dafür die erste Karte des Abends.

16 Immer wieder sind hohe Bälle in die Spitze das Mittel der Wahl:Xhaka hebt die Kugel in den Sechzehner, weil er sieht, dass Fassnacht sich löst. Die gibraltische Abwehrreihe ist aber wortwörtlich auf der Höhe, rückt gut raus und stellt den Schweizer Abseits.

15 Die gute Chance zum Ausgleich scheint den Rumänen etwas Selbstvertrauen gegeben zu haben. Das Team von Cosmin Contra weist jetzt deutlich mehr Ballbesitz und Spielanteile auf. Die Spanier sollten die Aufgabe trotz ihrer individuellen Feldüberlegenheit nicht zu leicht angehen.

13 Einwechslung bei Dänemark: Pierre-Emile Højbjerg

13 Wie zu erwarten war, haben die Gäste die Spielkontrolle übernommen und lassen den Ball laufen. Zakaria lässt sich auf die linke Seite fallen, erhält dort die Kugel und passt sie flach in den Sechzehner. Dort hat Itten aber andere Pläne und läuft eher weg, als dass er entgegengeht.

13 Auswechslung bei Dänemark: Thomas Delaney

12 Fast der Ausgleich! Iñigo Martínez vertändelt den Ball völlig leichtfertig vor der eigenen Strafraumkante. Pușcaș reagiert schnell und zieht von der rechten Seite im Sechzehner ab. Kepa ist aber auf dem Posten und kann den Ball mit einem tollen Reflex zur Ecke ablenken.

11 Das hatte sich angekündigt. Die spanische Mannschaft spielte sich ab der ersten Minute im der rumänischen Hälfte fest und kann sich frei und ungehindert durch den Strafraum kombinieren. Den Rumänen bleibt bis hierher nur die Zuschauerrolle. Mal sehen, wie die Gäste auf diesen frühen Rückschlag reagieren.

10 Das Spiel läuft nun weiter, aber Dänemark agiert nun zunächst in Unterzahl. Zeitgleich zeigt ein Betreuer an, dass es für Thomas Delaney nicht weitergehen wird. Pierre-Emile Højbjerg macht sich bereits fertig.

8 Thomas Delaney knickt beim Einsteigen gegen Alan Browne um und muss behandelt werden. Seinen Gegenspieler trifft keine Schuld. Bleibt zu hoffen, dass es nichts schlimmeres ist und er weitermachen kann.

10 Tooor für Schweiz, 0:1 durch Cedric Itten

Die Schweiz geht in Führung! Vargas bricht auf links nach einem Übersteiger zur Grundlinie durch und legt dann flach vorher. Die Verteidigung ist sich nicht einig, wer hingeht. Am Fünfmeterraum sagt Itten danke und schiebt locker ein.

8 Xhaka tritt einen Freistoß flach in den Sechzehner. Am ersten Pfosten haut Akanji mit der Hacke über den Ball, der von seimem Standbein aber zu Fassnacht prallt. Er dreht sich einmal auf und schießt dann links am Kasten vorbei.

8 Tooor für Spanien, 1:0 durch Fabián Ruiz

Das ist die Führung für die Hausherren. Nach einer Flanke von der linken Seite landet der Ball bei Carvajal, der den Ball zentral auf das Tor der Rumänen bringt. Tătăruşanu kann den Ball nur nach vorne abklatschen, sodass Ruiz keine Probleme hat die Kugel über die Linie zu schieben.

9 Tor für Italien, 2:0 durch Nicolò Zaniolo

8 Tor für Italien, 1:0 durch Ciro Immobile

5 Dänemark nun mit einer längeren Ballbesitzphase. Die Gäste eroberten vorne die Kugel und lassen sie nun vorerst ruhig durch die eigenen Reihen laufen.

5 Fast das 1:0 für die Gastgeber! Morata kann auf der rechten Seite ungehindert eine Flanke in den Strafraum schlagen. Gayà steigt zum Kopfball hoch und der Ball zappelt im Netz. Die Aktion wurde jedoch frühzeitig abgepfiffen, da sich der Spanier bei seinem Abschluss deutlich aufgestützt hat.

7 Tor für Norwegen, 0:1 durch Joshua King

4 Von der linken Seite bringen die Eidgenossen den Ball hoch hinein, finden in der Mitte aber keine Anspielstation. Roy Chipolina ist dazwischen und drischt das Spielgerät erst mal weg.

3 Irland legt einen temporeichen Start hin und läuft den Strafraum der Gäste an. Dort steht die dänische Hintermannschaft aber vorerst sicher. Die Marschroute der Iren ist aber direkt deutlich: Der Sieg muss her.

2 Die Furia Roja sucht direkt den Weg auf das rumänische Tor. Cazorla schlägt eine Ecke von der linken Seite, die Moreno aber deutlich mit dem Kopf über das Gehäuse von Tătăruşanu setzt.

1 Der Ball rollt in Dublin! Wer löst heute sein EM-Ticket? Die Gastgeber spielen in Grün und die Dänen tragen weiße Trikots.

1 Der Ball rollt in Gibraltar! Die Gastgeber spielen komplett in rot, die Schweiz ist in Weiß unterwegs.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Und damit rollt der Ball in Madrid! Spanien tritt im klassischen roten Jersey auf. Die Gäste aus Rumänien kommen im gelben Trikot daher.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter Benoit Millot aus Frankreich führt die beiden Teams raus auf den Kunstrasen im Victoria Stadium, dem einzigen Stadion im Land. Es folgen die Nationalhymnen: Der Schweizerpsalm macht den Anfang und dann kommt die Gibraltar Anthem für das britische Außengebiet Gibraltar, das sonst auch "God Save The Queen" singt.

Unterdessen betreten beide Teams den Rasen und lauschen den Nationalhymnen. Auch viele rumänische Fans haben den Weg ins Wanda Metropolitano gefunden. In wenigen Augenblicken geht es los.

Die Mannschaften sind bereits auf dem Rasen. Nun folgen zunächst die Nationalhymnen.

Mit der Regeldurchsetzung für die anstehende Begegnung wurde Aleksey Kulbakov beauftragt. Der Weißrusse pfeift heute sein 12. EM-Qualifikationsspiel und wird an den Seitenlinien von Dmitriy Zhuk und Oleg Maslyanko Unterstützung erhalten.

Roy Chipolina, Kapitän der Gastgeber, hat merklich Respekt vor der Schweiz: "Sie sind eine der am höchsten gerankten Mannschaften der Welt, die es gewohnt ist, sich für große Turnier zu qualifizieren." Aber er gibt sich auf zuversichtlich und hofft auf den Überraschungsmoment: "Wie immer werden wir unser bestes geben müssen und unsere Konzentration hochhalten, um keine dummen Fehler zu machen. Aber wir träumen und wer weiß!" Mal sehen, was die Gibralter entgegnen können. Sie haben ihre letzten elf Spiele verloren, aber die Schweiz hat auch nur in zwei aus neun Auswärtspartien gewinnen können.

Auf Seiten der Iren ist kein Spieler aus der Bundesliga aktiv. Bei den Dänen starten Thomas Delaney von Borussia Dortmund und der Leipziger Yussuf Poulsen von Beginn an. Im Kader stehen außerdem noch Torwart Frederik Rönnow von Eintracht Frankfurt und Robert Skov von der TSG Hoffenheim.

Der Spielleiter der Partie kommt aus Deutschland und heißt Dr. Felix Brych. Dem WM-Schiedsrichter von 2014 und 2018 assistieren Mark Borsch und Stefan Lupp.

Die Spanier scheinen im Übrigen vor heimischer Kulisse regelrechte Spätstarter zu sein. Zwölf der 16 Treffern vor den eigenen Fans fielen erst nach der Pause. Auch beim 7:0-Kantersieg gegen überforderte Malteser am letzten Spieltag netzte man mit fünf Treffern erst in der zweiten Halbzeit so richtig ein.

Vladimir Petković warnte im Vorfeld ausdrücklich vor Leichtfertigkeit und dem Unterschätzen des auf dem Papier klar unterlegenen Teams. "Wir lehren unseren Kindern, jedem Einzelgegner und jeder Mannschaft Respekt entgegen zu bringen. Deshalb sind wir in solchen Spielen im konzentriert", so der 56-Jährige. Auch sieht er wo etwas wie einen kleinen "Heimvorteil" für die Gibralter: "Diese Mannschaft hat hier nur 0:1 verloren gegen Irland, und gegen Georgien, gegen das wir viel Mühe hatten, hat sie ein 0:2 aufgeholt." Man ist aufmerksam bei den Eidgenossen.

Auf Seiten der Gäste hat Cosmin Contra seine Mannschaft auf fünf Positionen umgestellt: Toşca und Benzar rücken für Mogos und Bancu in die Verteidigung. Im Mittelfeld können sich Ianis Hagi, Sohn der rumänischen Fußballlegende Gheorge Hagi, Marin und Coman über ihren Startelfeinsatz freuen. Im Sturm setzt Rumäniens Trainer weiter auf George Pușcaș vom FC Reading.

Dänemark ist als einzige Mannschaft in der Gruppe D noch ungeschlagen, wird aber dennoch unter Umständen auf de 3. Platz zurückfallen, sollte es an diesem Abend die erste Niederlage geben. Am Freitag schoss man sich im Spiel gegen Gribraltar bereits warm und gewann mit 6:0. Christian Eriksen erzielte einen Doppelpack.

Zum Personal: Im Vergleich zum letzten Spiel rotiert Spaniens Coach Robert Moreno noch einmal ordentlich durch. Für López rückt Chelsea-Torhüter Kepa zwischen die Pfosten. Auch der Ex-Leverkusener Carvajal und Barca-Routinier Busquets finden sich in der Startelf wieder. Kapitän Sergio Ramos wird wie gewohnt die Defensive der Spanier zusammenhalten. Bayerns Thiago und Dortmunds Alcácer nehmen zunächst auf der Bank Platz.

Fußballerisch ist das kleine Land zudem noch recht neu auf der Landkarte. Der Verband besteht zwar schon seit 1895, allerdings ist er erst seit sechs bzw. drei Jahren Teil der UEFA und FIFA. Fast genau auf den Tag im Jahr 2013, am 19.November, bestritt Gibraltar sein erstes offizielles Länderspiel und begann gar nicht mal so schlecht mit einem 0:0 gegen die Slowakei. Seitdem gab es in 44 Spielen vier Siege und drei Remis. Die erste Liga umfasst zehn Mannschaften. Rekordmeister mit 22 Titel sind die Lincoln Red Imps, die seit 2001 mit einer Ausnahmen immer die Liga gewannen. Für die Spiele der Liga müssen die Zuschauer keinen Eintritt zahlen.

Für wen Gibraltar unbekannt ist, hier einmal ein paar Informationen über das Land: Es ist ein Stadtstaat im Süden der Iberischen Halbinsel, der direkt ans Mittelmeer grenzt und sonst von Spanien umschlossen wird. Das britische Überseegebiet ist nur 6,5 Quadratkilometer groß - etwa so groß wie 910 Fußballfelder oder ein Zehntel der Stadtfläche von Recklinghausen. In Gibraltar leben 34.500 Einwohner, die damit alle in das größte Stadion der Schweiz, den St. Jakob-Park in Basel passen und sogar noch etwas freilassen würden. Interessant ist zudem, dass Gibraltar der einzige Ort in Europa ist, an dem Affen in freier Wildbahn leben.

Das letzte Erfolgserlebnis der Rumänen in Spanien liegt bereits einige Jahre zurück. 2006 setzten sich die Gäste in einem Testspiel knapp mit 1:0 durch. Der direkte Vergleich beider Mannschaften zeigt sich dagegen nahezu ausgeglichen. Sechs spanischen Siegen stehen fünf Erfolge der Tricolorii gegenüber. Beide Teams trennten sich zudem sechsmal unentschieden.

Eigentlich hatte Irland das EM-Ticket schon fast in der Tasche, denn nach den ersten sechs Spieltagen waren sie Tabellenführer und damit eine sehr gute Ausgangsposition für den Endspurt. Doch dann folgte ein Schwächephase, in der man gegen Georgien nicht über ein 0:0 hinaus kam und einen Monat später auch noch mit 0:2 gegen die Schweiz verlor. Dennoch haben es die Iren heute selbst in der Hand mit einem Sieg die Qualifikation zu schaffen. Die Heimatmosphäre wird dabei sicherlich helfen. "Wir spielen zu Hause und werden versuchen, uns mit Kampf und Leidenschaft zu qualifizieren", sagte Mittelfeldspieler Glenn Whelan.

Am Freitag waren beide Teams schon im Einsatz gewesen und stellten die Ausgangslage für den heutigen letzten Spieltag der Gruppe her. Die Schweiz sicherte sich mit 1:0-Sieg gegen Georgien den zweiten Platz, den es heute eben zu verteidigen gilt. Gibraltar war in Dänemark zu Gast und kam dort unter die Räder: Wie schon im Hinspiel Anfang September ging es 6:0 für die Nordeuropäer aus. Das erste Duell mit der Schweiz fand dann nur wenige Tage später statt und dort hieß es schließlich 4:0 für die Nati.

Folglich geht die Furia Roja heute auch als absoluter Favorit in die Begegnung. Kein Wunder, schließlich marschierten die Toreros mit sieben Siegen und zwei Unentschieden aus neun Spielen sowie einem Torverhältnis von 26:5 souverän durch die Qualifikationsrunde. Auch im Hinspiel konnte die Mannschaft von Robert Moreno einen 2:1-Sieg gegen den heutigen Gegner feiern. Sergio Ramos und BVB-Stürmer Paco Alcácer erzielten damals die Treffer für Spanien. Auf Seiten der Rumänen konnte Florin Andone einnetzen.

Seit dem ersten Aufeinandertreffen 1956 in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft kam es zu 15 weiteren Duellen. Die Bilanz ist ausgeglichen: Viermal gewannen jeweils beide Länder und gleich achtmal trennte man sich Unentschieden. Auch die beiden Begegnungen in der Nations League (beide 0:0) im vergangenen Jahr sowie das Hinspiel in der EM-Qualifikation endeten Remis. Heute hilft aber vor allem Irland nur ein Sieg.

In der Tat steht die Nati fast schon mit beiden Beinen im Turnier 2020. Ein einziger Punkt reicht heute, um das Ticket mit absoluter Sicherheit buchen zu können. Dann würde man nämlich mindestens den zweiten Platz in der Gruppe D absichern. Aber Vorsicht: Hinter der Schweiz lauert noch Irland, das heute im Parallelspiel gegen Spitzenreiter Dänemark antritt. Mit viel Pech könnte die Schweiz also noch rauspurzeln. Werden die noch punktlosen Gibraltarer noch zu einem Stolperstein?

Dementsprechend hat die anstehende Begegnung sportlich auch keine allzu große Bedeutung mehr. Dennoch werden beide Teams das heutige Duell sicherlich mit dem nötigen Ernst angehen, um sich ordentlich aus dem Länderspieljahr zu verabschieden. Für die spanische Mannschaft gilt es zudem, die beeindruckende Punkteausbeute fortzuführen und weitere Automatismen einzustudieren.

Seit Freitagabend sind in der Gruppe F alle Entscheidungen gefallen. Während die Spanier (23 Punkte) bereits vor den Qualifikationsspielen im November ihr Ticket für die EM-Endrunde lösen konnten, haben die Rumänen (14) durch eine 0:2-Niederlage gegen Schweden am letzten Spieltag ihre Chancen auf die direkte Teilnahme verspielt. Das Team von Cosmin Contra kann nur noch hoffen, das EM-Ticket über den Umweg der UEFA Nations League-Playoffs zu lösen.

Guten Abend und willkommen zur EM-Qualifikation! Die Schweiz steht kurz vor der endgültigen Teilnahme an der Endrunde im nächsten Jahr, die letzte Hürde ist Gibraltar. Los geht es um 20:45 Uhr im Victoria Stadium des Stadtstaates am Mittelmeer.

Dänemark führt derzeit die Gruppe mit 15 Punkten an, doch Irland liegt nur drei Punkte dahinter auf dem 3. Platz. Während Dänemark ein Punkt für die Qualifikation reichen würde, zählt für die Gastgeber nur der Sieg. Mit dem würden sie dann aber in jedem Fall an den Dänen vorbeizuziehen, denn nach dem 1:1 im Hinspiel würde Irland damit den direkten Vergleich gewinnen. Als derzeitiger Gruppenzweiter (14 Punkte) kämpft die Schweiz um das EM-Ticket. Den Schweizern reicht beim Gastspiel in Gibraltar ein Unentschieden. Der 3. Rang wird aber immerhin noch für die zweite Chance in den EM-Playoffs genügen.

Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spieltag der EM-Qualifikation in der Gruppe D. Zwischen Irland und Dänemark geht es an diesem Abend um nichts anderes als das EM-Ticket. Anstoß ist um 20:45 Uhr im Aviva Stadium in Dublin. Viel Spaß!

Hallo und herzlich Willkommen zum Live-Ticker in der EM-Qualifikation! Am letzten Spieltag der Gruppe F begegnen sich Spanien und Rumänien. Ab 20:45 Uhr rollt der Ball im Wanda Metropolitano in Madrid.

Herzlich willkommen zum letzten EM 2020 Quali-Gruppenspiel der bereits qualifizierten Österreicher gegen Lettland Nach dem zähen 2:1 Sieg gegen Nordmazedonien, der allerdings für die vorzeitige Qualifikation für die Endrunde 2020 gereicht hatte, steht nun das letzte Gruppenspiel gegen den krassen Aussenseiter Lettland an. Im Hinspiel konnten sich die Österreicher klar mit 6:0 vor eigenem Publikum durchsetzen. Die Letten haben bisher alle 9 Partien verloren und bei 28 Gegentoren gerade mal zwei Tore selbst erzielt. Alles andere als ein Sieg des ÖFB Teams käme also einem absoluten Wunder gleich. Teamchef Franco Foda lässt die Reserve ran. Klar, dass Coach Foda die Gelegenheit nutzt, um den zweiten Anzug auszuprobieren. David Alaba, Marko Arnautovic, Martin Hinteregger, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Stefan Lainer und Andreas Ulmer kamen gar nicht erst mit nach Riga. Foda will von den aufrückenden Spielern aber 100% Leistung sehen. Immerhin geht es um die Plätze für den EM Kader 2020: "Es sind noch einige Monate bis zur EM, aber man verschafft sich natürlich schon jetzt einen Eindruck über jeden Einzelnen" so Foda. Besonders die mangelnde Chancenverwertung und das geringe Tempo bei Ballbesitz gegen tief stehende Gegner, möchte der Trainer nun verbessert sehen. Dass jetzt ausgerechnet die 2. Garde diese Vorgaben umsetzen soll, wird wohl aber durch die mangelnde fussballerische Klasse des Gegners aufgewogen. Wir freuen uns jedenfalls auf ein unterhaltsames Spiel und einige frische, neue Gesichter im ÖFB Trikot. 20:45 Uhr wird am Dienstag Abend im Daugava Stadion angestoßen. Wir sind ab ca. 19:45 Uhr für euch da. Wir freuen uns jedenfalls auf ein unterhaltsames Spiel und einige frische, neue Gesichter im ÖFB Trikot. 20:45 Uhr wird am Dienstag Abend im Daugava Stadion angestoßen. Wir sind ab ca. 19:45 Uhr für euch da.

90 Spielende

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Samúel Kári Friðjónsson (Island)

90 Spielende

90 Auswechslung bei Moldau -> Cătălin Carp

90 Einwechslung bei Moldau -> Andrei Cojocari

88 Auswechslung bei Frankreich -> Léo Dubois

88 Einwechslung bei Frankreich -> Benjamin Pavard

87 Auswechslung bei Island -> Birkir Bjarnason

87 Einwechslung bei Island -> Hörður Magnússon

87 Auswechslung bei Andorra -> Josep Gómes

87 Einwechslung bei Andorra -> Ferran Pol

85 Auswechslung bei Frankreich -> Wissam Ben Yedder

85 Einwechslung bei Frankreich -> Nabil Fekir

85 Auswechslung bei Andorra -> Ludovic Clemente

85 Einwechslung bei Andorra -> Jordi Rubio

85 Auswechslung bei Türkei -> Ahmed Kutucu

85 Einwechslung bei Türkei -> Emre Kılınç

83 Auswechslung bei Moldau -> Radu Gînsari

83 Einwechslung bei Moldau -> Dinu Graur

82 Auswechslung bei Albanien -> Elseid Hysaj

82 Einwechslung bei Albanien -> Lorenc Trashi

80 Auswechslung bei Türkei -> Merih Demiral

80 Einwechslung bei Türkei -> Yıldırım Mert Çetin

79 Gylfi Sigurðsson (Island) verschießt einen Elfmeter

77 Gelbe Karte für Marc Vales (Andorra)

76 Gelbe Karte für Artur Ioniță (Moldau)

75 Auswechslung bei Frankreich -> Benjamin Mendy

75 Einwechslung bei Frankreich -> Lucas Digne

71 Auswechslung bei Andorra -> Jordi Aláez

71 Einwechslung bei Andorra -> Víctor Rodríguez

65 Tor für Island, 1:2 durch Gylfi Sigurðsson

64 Gelbe Karte für Gylfi Sigurðsson (Island)

60 Auswechslung bei Moldau -> Nicolae Milinceanu

60 Einwechslung bei Moldau -> Vitalie Damaşcan

60 Auswechslung bei Türkei -> Hakan Çalhanoğlu

60 Einwechslung bei Türkei -> Berkay Özcan

56 Tor für Moldau, 1:1 durch Nicolae Milinceanu

55 Auswechslung bei Island -> Mikael Anderson

55 Einwechslung bei Island -> Samúel Kári Friðjónsson

53 Gelbe Karte für Kaan Ayhan (Türkei)

51 Gelbe Karte für Max Llovera (Andorra)

49 Gelbe Karte für Vadim Raţă (Moldau)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Albanien -> Kristi Qose

46 Einwechslung bei Albanien -> Ledian Memushaj

46 Auswechslung bei Albanien -> Ermir Lenjani

46 Einwechslung bei Albanien -> Odise Roshi

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

43 Gelbe Karte für Victor Pálsson (Island)

42 Gelbe Karte für Ildefons Lima (Andorra)

34 Gelbe Karte für Artur Crăciun (Moldau)

30 Tor für Frankreich, 0:2 durch Antoine Griezmann

29 Auswechslung bei Island -> Kolbeinn Sigþórsson

29 Einwechslung bei Island -> Viðar Kjartansson

26 Gelbe Karte für Clément Lenglet (Frankreich)

21 Tor für Türkei, 0:2 durch Enes Ünal

20 Gelbe Karte für Elseid Hysaj (Albanien)

19 Gelbe Karte für Birkir Bjarnason (Island)

17 Tor für Island, 0:1 durch Birkir Bjarnason

17 Tor für Türkei, 0:1 durch Enes Ünal

9 Tor für Frankreich, 0:1 durch Corentin Tolisso

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

90 Fazit:

England gewinnt am letzten Spieltag der Qualifikationsgruppe A auswärts mit 4:0 im Kosovo. Die Hausherren kamen gut aus der Pause und in Person von Rrahmani zweimal in aussichtsreiher Position zum Kopfball, der Kapitän ließ diese Gelegenheiten aber ungenutzt (50., 53.). Nach nachlässigen Anfangsminuten im zweiten Durchgang von englischer Seite steigerten sich die Gäste merklich. Kane traf in der 61. Spielminute den Innenpfosten. Englang hatte nun weitestgehend die Spielkontrolle inne und erhöhte durch Kane in der 79. Spielminute auf 2:0. Der eingewechselte Rashford stellte nur vier Minuten später sehenswert auf 3:0 (83.). In der Nachspielzeit traf der ebenfalls eingewechselte Mount nach Ballverlust der Kosovaren im Spielaufbau zum 4:0-Endstand. Das Ergebnis fällt deutlich zu hoch aus, der Kosovo zeigte über weite Strecken eine mehr als ordentliche Leistung, präsentierte sich aber offensiv glücklos und mitunter nicht klar genug in seinen Aktionen. England schließt die Qualifikationsgruppe A mit 21 Punkten als Gruppensieger ab, der Kosovo belegt mit elf gesammelten Zählern den dritten Tabellenrang.

90 Spielende

90 Tooor für England, 0:4 durch Mason Mount

England legt noch das vierte Tor nach! Der Kosovo verliert im Spielaufbau in Person von Drešević, der wegrutscht, zentral 20 Meter vor dem eigenen Tor den Ball an Kane, der wiederum mit einem Pass über wenige Meter Mount bedient, der mit dem linken Fuß aus zwölf Metern gekonnt ins linke untere Toreck vollendet.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Jakub Jankto (Tschechien)

90 Gelbe Karte für Georgi Georgiev (Bulgarien)

87 Die Partie ist entschieden und plätschert dem Ende entgegen.

89 Auswechslung bei Bulgarien -> Kristiyan Malinov

89 Einwechslung bei Bulgarien -> Aleksandar Tsvetkov

84 Für Alexander-Arnold kommt Tomori in die Partie und feiert sein Länderspieldebüt. Das Wechselkontingent der Three Lions ist damit ausgeschöpft.

84 Einwechslung bei England: Fikayo Tomori

84 Auswechslung bei England: Trent Alexander-Arnold

83 Tooor für England, 0:3 durch Marcus Rashford

Rashford stellt auf 3:0! Hinten raus wird es dann doch noch deutlich! Die Gäste nehmen bei einem Angriff ab der Mittellinie Fahrt auf, am Ende bedient Sterling mit einem Pass aus dem Zentrum den halblinks mitgelaufenen Rashford, der mit dem ersten Kontakt von der Strafraumgrenze cool per Flachschuss ins lange rechte Toreck trifft.

82 Einwechslung bei Kosovo: Elbasan Rashani

82 Auswechslung bei Kosovo: Atdhe Nuhiu

81 Wenig später wird Kane diesmal absichtlich gesucht, doch der Angreifer kann die Flanke von Alexander-Arnold im Zentrum nicht erreichen.

79 Tooor für England, 0:2 durch Harry Kane

England erhöht auf 2:0! Eine flache Flanke von der rechten Seite von Sterling verlängert Aliti denkbar unglücklich, sodass die Kugel in hohem Bogen auf den zweiten Pfosten fliegt, wo Kane goldrichtig steht und den Ball per Dropkick im kurzen Eck versenkt.

79 Die Gäste präsentieren sich defensiv nicht in jeder Situation sattelfest, schaffen es derzeit aber doch, die meiste Zeit Spielkontrolle auszuüben.

79 Auswechslung bei Tschechien -> Zdeněk Ondrášek

79 Einwechslung bei Tschechien -> Martin Doležal

76 Der Bremer Rashica taucht halblinks mit Ball am Fuß und Tempo im Strafraum der Engländer auf, Rice passt gut auf und klärt vor seinem Schlussmann Pope zur Ecke. Aus dieser schlagen die Hausherren kein Kapital.

76 Die Schlussphase bricht an. Fahren die Engländer zum Abschluss der EM-Qualifikation einen Auswärtsdreier ein oder nimmt der Kosovo vor heimischer Kulisse noch etwas Zählbares mit?

73 Beide Trainer wechseln: Auf englischer Seite ersetzt Mount im Mittelfeld Oxlade-Chamberlain. Beim Kosovo kommt Zhegrova für den fleißigen Hadergjonaj.

73 Einwechslung bei Kosovo: Edon Zhegrova

73 Auswechslung bei Kosovo: Florent Hadergjonaj

73 Einwechslung bei England: Mason Mount

73 Auswechslung bei England: Alex Oxlade-Chamberlain

73 Auswechslung bei Bulgarien -> Wanderson

73 Einwechslung bei Bulgarien -> Todor Nedelev

69 Florent Hadergjonaj wird nach einem Ballverlust der Gäste toll freigespielt und ist mit Ball am Fuß im halbrechten Korridor auf und davon. Den Außenbahnspieler verlassen jedoch nach langem Lauf etwas die Kräfte, sodass sein Schuss aus 18 Metern den englischen Schlussmann Pope nicht in Bedrängnis bringt.

71 Auswechslung bei Tschechien -> Alex Král

71 Einwechslung bei Tschechien -> Josef Hušbauer

69 Auswechslung bei Bulgarien -> Kiril Despodov

69 Einwechslung bei Bulgarien -> Bozhidar Kraev

67 England hat in den letzten Minuten wieder deutlich mehr investiert, nachdem die Gäste die Zügel zu Beginn des zweiten Abschnitts sehr schleifen ließen.

65 Der auffällige Berisha macht Platz für Halimi, der in der zweiten deutschen Bundesliga beim SV Sandhausen unter Vertrag steht.

65 Einwechslung bei Kosovo: Besar Halimi

65 Auswechslung bei Kosovo: Valon Berisha

61 Kane! Nach einem Schuss von Chilwell von links im Strafraum, den Keeper Murić zur Seite pariert, kommt Sterling halbrechts im Strafraum an den Ball und legt das Leder von nahe der Torauslinie zurück zu Kane, der aus spitzem Winkel aus neun Metern Torentfernung den rechten Innenpfosten trifft.

65 Auswechslung bei Tschechien -> Petr Ševčík

65 Einwechslung bei Tschechien -> Lukáš Masopust

65 Gelbe Karte für Ondřej Kúdela (Tschechien)

59 Die Gäste wechseln das erste Mal: Rashford ersetzt den weitestgehend blassen Hudson-Odoi.

59 Einwechslung bei England: Marcus Rashford

59 Auswechslung bei England: Callum Hudson-Odoi

58 Hudson-Odoi zieht von links in die Mitte und schließt dann mit dem rechten Fuß ab aus 23 Metern ab - der Schuss des Akteurs vom FC Chelsea segelt ein gutes Stück über das kosovarische Tor.

56 England macht mit einem Konter kurz offensiv auf sich aufmerksam, doch die Aktion verpufft mehr oder weniger wirkungslos. Stattdessen übernehmen die Hausherren derzeit mehr und mehr die Spielkontrolle.

53 Infolge eines Eckballs von der rechten Seite von Berisha kommt Rrahmani am zweiten Pfosten zum Kopfball, bekommt diesen aber in vollem Lauf nicht auf das Tor gesetzt. Das Leder bleibt rechts im Strafraum im Spiel, dann klärt England auf Kosten einer weiteren Ecke. Diese bringt dann für die Hausherren nichts ein.

56 Tor für Bulgarien, 1:0 durch Vasil Bozhikov

50 ...der Ball gerät über Umwege in den halbrechten Rückraum, von wo Berisha abzieht. Im Zentrum verlängert Rrahmani den Schuss noch per Kopf, kann ihn aber nicht mehr entscheident in Richung Tor lenken. So fliegt die Kugel ein gutes Stück links am Tor vorbei.

49 Nach einem missglückten Befreiungsschlag von Oxlade-Chamberlain haben die Kosovaren nun einen Eckstoß von der linken Seite...

50 Gelbe Karte für Georgi Kostadinov (Bulgarien)

48 Gelbe Karte für Benjamin Kololli (Kosovo)

Sterling tritt über die rechte Seite an und enteilt Kololli, der daraufhin das taktische Foul zieht. Dafür sieht er die erste Gelbe Karte der Partie.

46 Weiter geht es, der Ball rollt wieder.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Halbzeit führt Englang am abschließenden Qualifikationsspieltag der Gruppe A mit 1:0 beim Auswärtsspiel im Kosovo. Die Partie begann ausgeglichen und blieb dies auch im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts. Die Gäste halten sich spielerisch bislang zurück und ließen die Hausherren in der ein oder anderen Situation durchaus gewähren. Großchancen besaß der Kosovo bis dato noch keine. Meist versuchten sich die Gastgeber offensiv bislang mit Distanzschüssen und Flanken und sorgten damit bis jetzt für überschaubare Gefahr. England wiederum besaß nur eine sehr gute Chance, nachdem die kosovarische Defensive in Spielminute 32 die Übersicht verlor. Winks nutzte dies aus und erzielte den 1:0-Führungstreffer für die Three Lions, mit dem es auch in die Pause ging. Wenn die Gäste die Schlagzahl im zweiten Durchgang nicht erhöhen, hat der Kosovo durchaus Chancen, heute gegen den Favoriten zu punkten.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die Gastgeber erhöhen vor dem Halbzeitpfiff derzeit merklich die Schlagzahl.

45 Ende 1. Halbzeit

42 Nach einem wenig konsequenten Verteidigen der Gäste auf deren rechter Defensivseite wird es bei einem Angriff des Kosovos mal etwas gefährlicher, am Ende fehlt es Celinas Abschluss aus 20 Metern von halbrechts aber an Präzision.

41 Die Hausherren präsentieren sich nicht erst seit dem Rückstand bemüht im Offensivspiel, gerade hapert es bei den Kosovaren aber an der nötigen Genauigkeit im Passspiel.

38 England ist bis dato weit davon entfernt, in diesem Spiel ein Chancenfeuerwerk abzubrennen, hat die Partie aber weitestgehend im Griff und liegt durch das Nutzen der ersten Großchance mit 1:0 in Führung.

35 Pope fängt eine Flanke von Hadergjonaj von der rechten Seite sicher ab.

32 Tooor für England, 0:1 durch Harry Winks

Die Gäste gehen in Führung! Oxlade-Chamberlain hat die Kugel halbrechts knapp 25 Meter vor dem Tor der Hausherren am Fuß und sieht dann den halblinks aus der Tiefe durchstartenden Winks. Der Mittelfeldmann der Tottenham Hotspurs hat einen guten ersten Kontakt, nimmt den Ball so in den Strafraum mit und versenkt das Leder im Anschluss mit seinem rechten Fuß aus acht Metern Torentfernung im linken unteren Toreck, nachdem die kosovarische Defensive keine gute Figur machte.

30 Nun verzeichnet England in Person von Callum Hudson-Odoi mal wieder einen Abschluss - Aro Murić im Tor der Hausherren pariert den Schuss, abgegeben aus halbrechter Position.

29 Die Gäste bekleckern sich bislang nicht mit Ruhm, sondern halten sich bisher spielerisch bis auf wenige Ausnahmen vornehm zurück.

26 Erneut versuchen die Hausherren mit einem Distanzschuss ihr Glück, diesmal zieht Benjamin Kololli ab. Der Schuss aus zentraler Position aus 25 Metern verfehlt das linke obere Toreck um mehr als einen Meter.

25 Rashica probiert es mit einem Schuss aus der zweiten Reihe - Pope im englischen Kasten bringt der Aufsetzer nicht in Verlegenheit.

23 ...der Kosovo kommt am ersten Pfosten zum Kopfball, im Anschluss klärt aber ein Gäste-Akteur im Getümmel. Eine weitere Hereingabe von halbrechts bringt die Engländer dann nicht in Bedrängnis.

23 Nach einem Zweikampf zwischen Rashica und Alexander-Arnold haben die Hausherren nun einen Eckball von der linken Seite...

19 Ein wenig ist zu merken, dass der Partie aufgrund der Konstellation der Gruppe A an diesem letzten Qualifikationsspieltag der ganz große sportliche Wert fehlt. Härtere, gar nickelig geführte Zweikämpfe fanden bis dato nicht statt.

15 Murić! Der kosovarische Keeper muss das erste Mal ernsthaft zur Tat schreiten, nachdem Sterling aus mittiger Position aus 13 Metern zum Abschluss kam. Der Ball wird im Anschluss zur Ecke geklärt, die dann für die Three Lions nichts einbringt.

14 Winks tritt im Mittelfeldzentrum an, macht mit Ball am Fuß Meter und legt dann in den halbrechten Korridor ab zu Sterling. Der Manchester-City-Akteur will mit einer Flanke einen Mitspieler im Zentrum bedienen, doch die Hereingabe gerät zu weit.

11 Die Partie beginnt einigermaßen gemächlich, England übernimmt zunehmend die Spielkontrolle.

7 Die Anfangsphase der Partie beginnt ausgeglichen, die erste Torchance besitzen die Gastgeber: Nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld von Kololli kommt Nuhiu halbrechts im Strafraum aus zehn Metern Torentfernung zum Kopfball - Pope im englischen Tor hat mit dem relativ unplatzierten Abschluss keine Probleme.

5 Mit dem Bremer Milot Rashica auf Seiten des Kosovos steht derzeit ein Akteur aus dem deutschen Oberhaus auf dem Rasen. Mit dem Dortmunder Jadon Sancho sitzt bei den Gästen ein weiterer Bundesliga-Spieler auf der Auswechselbank.

3 Alex Oxlade-Chamberlain ist im Mittelfeld weggerutscht und hat sich dabei wehgetan. Es geht für den Mittelfeldmann vom FC Liverpool aber zumindest vorerst ohne ärztliche Behandlung weiter.

2 Bei England ist Sterling nach seiner Nichtberücksichtigung gegen Montenegro wieder mit dabei und spielt von Beginn an.

1 Das Spiel in Priština läuft.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Begegnung ist der Pole Pawel Gil. Unterstützt wird der 43-Jährige von seinen Assistenten Konrad Sapela und Marcin Borkowski.

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate tauscht in seiner Startelf gegenüber dem 7:0-Heimerfolg gegen Montenegro auf fünf Positionen: Pope rückt für Pickford (Bank) zwischen die Pfosten. Außerdem laufen Mings, Rice, Hudson-Odoi und Sterling anstelle von Stones, Mount, Sancho und Rashford (alle Bank) von Beginn an auf.

Gegenüber der 1:2-Niederlage in Tschechien tritt der Kosovo auf einer Position verändert auf: Ibrahim Drešević ersetzt Anel Raskaj (Bank).

Im heutigen Heimspiel des Kosovos gegen England sollten die Gastgeber insbesondere auf Harry Kane ein aufmerksames Auge richten. Der Angreifer der Tottenham Hotspurs traf beim 7:0-Erfolg der Engländer am Donnerstag gegen Montenegro, bei dem es zur Halbzeit schon 5:0 stand, gleich dreifach. Damit führt Harry Kane gemeinsam mit dem Israeli Eran Zahavy die gruppenübergreifende Torschützenliste der EM-Qualifikation mit elf Toren an.

Die Kosovaren dürften trotz der sicheren Playoff-Teilnahme noch etwas der verpassten Chance hinterhertrauern, den Sprung in die Endrunde nicht über den Weg der Qualifikationsgruppe geschafft zu haben. Um diese Chance realistisch aufrechtzuerhalten, hätten die Südosteuropäer am Donnerstagabend bei ihrem Gastspiel beim direkten Konkurrenten Tschechien voraussichtlich einen Sieg benötigt. Stattdessen verlor der Kosovo nach dem 1:0-Führungstreffer in der 50. Minute durch Gegentreffer in der 71. und 79. Spielminute noch mit 1:2 und musste die Tschechen auf nicht mehr einholbare vier Zähler Rückstand davonziehen lassen.

Während Tschechien somit als sicherer Gruppenzweiter definitiv für die EURO im kommenden Jahr qualifiziert ist, schaut der Kosovo als Dritter in die Röhre - ein Zustand, der nicht so bleiben muss: Die Blau-Weißen gewannen die Gruppe D3 der Nations League und sind so für die im Frühjahr stattfindenden Playoffs qualifiziert, bei denen die letzten vier EM-Endrundenplätze vergeben werden.

Somit reiste die englische Nationalmannschaft ohne den ganz großen sportlichen Druck in den Kosovo, wo sie gleich zum Abschluss der EM-Qualifikation gegen den Dritten der Gruppe antritt. Die Mannschaft des Schweizer Trainers Bernard Challandes rangiert vier Punkte hinter den zweitplatzierten Tschechen – ein Rückstand, den sie am heutigen letzten Spieltag nicht mehr wettmachen kann.

Am Donnerstagabend war es aus Sicht der Engländer schließlich geschafft: Durch einen 7:0-Kantersieg gegen Montenegro vor heimischer Kulisse buchten die Three Lions das Ticket für die Teilnahme an der EM-Endrunde im kommenden Sommer. Gleichzeitig bedeutete der sechste Dreier im siebten Qualifikationsspiel für die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate den Gruppensieg in der Gruppe A.

Guten Abend und herzlich willkommen zum achten und damit letzten Spieltag der EM-Qualifikationsgruppe A. Der Kosovo bekommt es zuhause mit England zu tun. Anstoß im Stadiumi Fadil Vokrri in Priština ist um 18 Uhr.

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Ukraine, 2:2 durch Artem Besedin

90 Auswechslung bei Portugal -> Bruno Fernandes

90 Einwechslung bei Portugal -> Rúben Neves

88 Gelbe Karte für Roman Yaremchuk (Ukraine)

88 Auswechslung bei Ukraine -> Ruslan Malinovskiy

88 Einwechslung bei Ukraine -> Yevhen Shakhov

86 Tor für Portugal, 0:2 durch Cristiano Ronaldo

84 Gelbe Karte für Aleksandar Kolarov (Serbien)

82 Auswechslung bei Luxemburg -> Vincent Thill

82 Einwechslung bei Luxemburg -> Aurélien Joachim

82 Auswechslung bei Serbien -> Nemanja Radonjić

82 Einwechslung bei Serbien -> Sergej Milinković-Savić

77 Auswechslung bei Ukraine -> Viktor Kovalenko

77 Einwechslung bei Ukraine -> Volodymyr Shepeliev

77 Auswechslung bei Ukraine -> Viktor Tsygankov

77 Einwechslung bei Ukraine -> Artem Besedin

76 Auswechslung bei Serbien -> Nemanja Maksimović

76 Einwechslung bei Serbien -> Luka Milivojević

74 Auswechslung bei Luxemburg -> Leandro Barreiro

74 Einwechslung bei Luxemburg -> Danel Sinani

71 Auswechslung bei Portugal -> André Silva

71 Einwechslung bei Portugal -> Diogo Jota

71 Gelbe Karte für Bernardo Silva (Portugal)

69 Auswechslung bei Serbien -> Adem Ljajić

69 Einwechslung bei Serbien -> Mijat Gaćinović

62 Auswechslung bei Portugal -> Pizzi

62 Einwechslung bei Portugal -> João Moutinho

59 Auswechslung bei Luxemburg -> David Turpel

59 Einwechslung bei Luxemburg -> Oliver Thill

56 Tor für Serbien, 2:1 durch Aleksandar Mitrović

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

39 Tor für Portugal, 0:1 durch Bruno Fernandes

34 Gelbe Karte für Nemanja Radonjić (Serbien)

32 Tor für Ukraine, 1:1 durch Roman Yaremchuk

16 Gelbe Karte für Maxime Chanot (Luxemburg)

9 Tor für Serbien, 1:0 durch Dušan Tadić

8 Gelbe Karte für Mykola Matvienko (Ukraine)

7 Gelbe Karte für Maurice Deville (Luxemburg)

1 Spielbeginn