DFB-Elf: Ein bisschen unter Niveau

Der 44. deutsch-holländische Klassiker vermittelte im Volksparkstadion bisweilen fast einen Klassenunterschied. Die DFB-Auswahl schien von der Weltspitze auf einmal doch weiter entfernt als gedacht. Die temporeiche, technisch starke Elftal war am Ende so überlegen, dass Löw die Rechtmäßigkeit des Resultats nicht im Geringsten anzweifelte. „Über 90 Minuten betrachtet war Holland die bessere Mannschaft. Wir haben das ganze Spiel so ein bisschen unter unserem technischen Niveau gespielt.“



Seine Elf präsentierte sich in einem ähnlichen schlechten Zustand wie der Hamburger Rasen. Löw führte als Entschuldigung die gegenüber dem 3:2-Sieg in Amsterdam veränderte Formation an. Aber sind Ausfälle von Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer oder zuletzt Leon Goretzka wirklich so elementar, das damit das ganze Gefüge ins Wanken gerät wie ein kleines Segelboot beim ersten Herbststurm auf der Außenalster?