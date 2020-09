DFB-Team: Drei Tore und ein Missverständnis

Vermutlich wird sich Joachim Löw irgendwann am Wochenende gedacht haben: Bleibt mir denn nichts erspart? In Dortmund vor dem Länderspiel gegen Argentinien (2:2) hatte sich die Zahl der Absagen und Ausfälle fast stündlich erhöht, so dass der Bundestrainer konstatierte, er könne nicht noch mit den Torhütern Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen ein klärendes Gespräch führen, weil er „alle Hände voll zu tun“ habe. Nun wurde in Tallin das EM-Qualifikationsspiel gegen Estland (3:0) von einer Debatte überlappt, die Löw so gefiel wie ein schlecht zu bereiteter Espresso.



Zwei umstrittene, inzwischen zurückgezogene Instagram-Likes der Nationalspieler Ilkay Gündogan und Emre Can zu Jubelbildern der türkischen Nationalmannschaft wirkten auch in den Nachlauf des drittletzten EM-Qualifikationsspiels hinein, denn kurioserweise waren der in Gelsenkirchen geborene Gündogan und der aus Frankfurt stammende Can die Hauptpersonen der zähen Auseinandersetzung im Baltikum.