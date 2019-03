Der Chefcoach kann sich nun recht gelassen zurücklehnen und ist in seinem vor allem vom Stil und Zeitpunkt fragwürdigen Akt mit der Ausbootung seiner drei Münchner Weltmeister bestätigt worden. In den nächsten Qualifikationsspielen in Weißrussland (8. Juni) und gegen Estland in Mainz (11. Juni) kann die junge Bande gar nicht so viel falsch machen, um das Minimalziel der direkten EM-Qualifikation für das paneuropäische Turnier 2020 noch zu gefährden.