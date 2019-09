90 Fazit

Italien holt auch im sechsten Qualispiel einen Sieg und marschiert weiter direkt in Richtung Europameisterschaft 2020. Das 2:1 in Finnland ist verdient, kommt am Ende aber etwas glücklich zustande, da der entscheidende Elfmeter zum 2:1 wohl etwas zu hart entschieden wurde. Dennoch, die Squadra Azzurra hat vor allem im ersten Abschnitt überzeugt und sich den Sieg mit Willen erarbeitet. Finnland spielte seinen Möglichkeiten entsprechend gut mit, aber letztlich reicht nur ein Teemu Pukki in der Offensive nicht aus, um Italien wirklich gefährlich zu werden. Nichtsdestotrotz blieben auch die Finnen auf Kurs und haben mit dem zweiten Platz gute Chancen, sich erstmals für ein großes Fußballturnier zu qualifizieren.

90 Spielende

90 Vier Minuten werden angezeigt, die Zuschauer versuchen nochmal für Stimmung zu sorgen und die letzten Reserven der Uhus herauszukitzeln.

89 Die Azzurri lassen es nun etwas lockerer angehen und zaubern das ein oder andere Kabinettstückchen aufs Parkett. Aber Finnland wirkt müde und nicht mehr mit der nötigen Power ausgestattet für einen Schlussspurt.

87 Einwechslung bei Finnland: Joni Kauko

87 Auswechslung bei Finnland: Rasmus Schüller

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Spanien, 4:0 durch Paco Alcácer

90 Spielende

84 Die Gäste machen das nun clever und lassen die Kugel mit Geduld laufen. In erster Linie soll der Ballbesitz der Gastgeber unterbunden werden - und das klappt ziemlich gut.

89 Tor für Spanien, 3:0 durch Paco Alcácer

82 Einwechslung bei Finnland: Pyry Soiri

82 Auswechslung bei Finnland: Albin Granlund

87 Gelbe Karte für Zeca (Griechenland)

87 Auswechslung bei Färöer -> Klæmint Olsen

87 Einwechslung bei Färöer -> Magnus Egilsson

86 Auswechslung bei Griechenland -> Georgios Masouras

86 Einwechslung bei Griechenland -> Dimitris Giannoulis

85 Tor für Liechtenstein, 1:1 durch Dennis Salanović

79 Tooor für Italien, 1:2 durch Jorginho

Der Chelsea-Akteur zielt haargenau in die rechte untere Ecke, Hrádecký hat die Ecke eigentlich, kommt aber nicht mehr an den präzisen Ball heran.

79 Gelbe Karte für Sauli Väisänen (Finnland)



84 Auswechslung bei Spanien -> Sergio Ramos

84 Einwechslung bei Spanien -> Núñez

84 Auswechslung bei Schweden -> Albin Ekdal

84 Einwechslung bei Schweden -> Gustav Svensson

79 Diesmal Elfmeter für Italien! Belotti schließt im Strafraum ab und trifft Väisänen unglücklich am Arm - haarige Entscheidung, da lamentiert der Finne völlig zurecht.

82 Auswechslung bei Liechtenstein -> Martin Rechsteiner

82 Einwechslung bei Liechtenstein -> Jens Hofer

77 Letzter Wechsel bei den Gästen, Armenien-Doppelpacker Belotti kommt für den Torschützen ins Spiel. Italien braucht vorne wieder mehr Bewegung.

76 Einwechslung bei Italien: Andrea Belotti

76 Auswechslung bei Italien: Ciro Immobile

76 Bernardeschi kommt herein und schießt gleich einen Freistoß aus mehr als 30 Metern - knapp links am Kasten vorbei, den hätte kein Torwart der Welt bekommen.

75 Einwechslung bei Finnland: Jasse Tuominen

75 Auswechslung bei Finnland: Lassi Lappalainen

74 Einwechslung bei Italien: Federico Bernardeschi

74 Auswechslung bei Italien: Federico Chiesa

74 Gelbe Karte für Paulus Arajuuri (Finnland)



72 Tooor für Finnland, 1:1 durch Teemu Pukki

Der Gefoulte macht es selbst und versenkt die Pille sicher hoch in die Mitte - Donnarumma war in die rechte Ecke abgetaucht und hat so keine Chance. Fünftes Tor im sechsten Qualispiel für den Ex-Schalker!

77 Auswechslung bei Schweden -> Alexander Isak

77 Einwechslung bei Schweden -> Marcus Berg

77 Auswechslung bei Schweden -> Robin Quaison

77 Einwechslung bei Schweden -> Sebastian Andersson

71 Gelbe Karte für Gianluigi Donnarumma (Italien)



76 Auswechslung bei Norwegen -> Stefan Johansen

76 Einwechslung bei Norwegen -> Erling Håland

71 Strafstoß für Finnland! Pukki kommt über rechts in den Strafraum und lässt sich leicht von Sensi am Knöchel berühren - sieht wenig aus, aber das kann sehr wehtun, den kann man geben.

69 Immerhin schaffen es die Gastgeber nun, die Squadra Azzurra meister von ihrem eigenen Tor fernzuhalten und das Spiel selbst in die Hand zu nehmen. Aber reicht das für den Ausgleich?

66 Finnland hat sichtlich Probleme, das Spiel selbst zu machen gegen einen Gegner dieser Kategorie. Meist scheitert es bereits vor dem Strafraum, vielleicht sollte da auch mal ein Fernschuss her.

72 Gelbe Karte für Sergio Ramos (Spanien)

70 Gelbe Karte für Sam Larsson (Schweden)

63 Nun wird es interessant zu sehen sein, ob Finnland seine offensiven Mittel ausschöpft und selbst mutiger wird. Italien lauert aber bereits auf den zweiten Treffer.

68 Auswechslung bei Griechenland -> Ioannis Fetfatzidis

68 Einwechslung bei Griechenland -> Evangelos Pavlidis

68 Auswechslung bei Spanien -> Suso

68 Einwechslung bei Spanien -> Pablo Sarabia

66 Gelbe Karte für Albin Ekdal (Schweden)

65 Auswechslung bei Färöer -> Jóan Edmundsson

65 Einwechslung bei Färöer -> Kaj Leo í Bartalsstovu

59 Tooor für Italien, 0:1 durch Ciro Immobile

Der Icebreaker! Chiesa flankt einmal mehr von rechts scharf in die Mitte, Arajuuri verlängert leicht mit dem Scheitel und Immobile steht am zweiten Pfosten goldrichtig. Der Ex-BVB-Flop nagelt die Pille mit Wucht mit dem Kopf ins linke Eck, keine Chance für Hrádecký.

64 Auswechslung bei Liechtenstein -> Livio Meier

64 Einwechslung bei Liechtenstein -> Daniel Brändle

64 Auswechslung bei Norwegen -> Markus Henriksen

64 Einwechslung bei Norwegen -> Tarik Elyounoussi

57 Gelbe Karte für Rasmus Schüller (Finnland)

Erste Karte des Spiels für den Mann mit deutschen Vorfahren. Den folgenden Freistoß können die Finnen aber sicher klären.

62 Auswechslung bei Griechenland -> Andreas Bouchalakis

62 Einwechslung bei Griechenland -> Zeca

54 Italien ist zu langsam in dieser Phase, Coach Mancini muss allmählich an Impulse von der Bank denken. Aktuell wirken die Azzurri zu ideenlos.

60 Auswechslung bei Spanien -> Mikel Oyarzabal

60 Einwechslung bei Spanien -> Paco Alcácer

60 Tor für Schweden, 1:1 durch Emil Forsberg

50 Die Partie beginnt etwas fahrig in den ersten Minuten des zweiten Abschnitts, Italien muss sich erst wieder sortieren und kommt noch nicht mit so viel Druck aus der Kabine wie zuvor.

56 Auswechslung bei Liechtenstein -> Robin Gubser

56 Einwechslung bei Liechtenstein -> Seyhan Yildiz

55 Auswechslung bei Färöer -> Rógvi Baldvinsson

55 Einwechslung bei Färöer -> Andrias Eriksen

54 Gelbe Karte für Livio Meier (Liechtenstein)

47 Scharfes Ding für die Gastgeber! Lod treibt die Pille bei einem Konter nach vorne und findet Pukki auf der linken Seite. Dieser fackelt nicht lange und zieht mit Links ab, aber der rutscht leicht ab und fliegt somit links vorbei.

46 Wechsellos geht es weiter in Tampere.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

50 Tor für Spanien, 2:0 durch Rodrigo

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Die finnische Nationalmannschaft hält zur Pause ein torloses Unentschieden gegen Gruppenkopf Italien. Nach relativ ausgeglichener Anfangsphase übernahm der Europameister von '68 mehr und mehr die Initiative und erspielte sich gegen Ende des Durchgangs mehrere gute Tormöglichkeiten. Sollte die Squadra Azzurra diesen Druck weiter erhöhen können, wird Finnland die Null hinter der Fünferkette nicht mehr lange halten können. Allerdings könnte das am Ende auch eine Kraftfrage werden, denn auch ein Team wie Italien wird nach langem Anrennen müde und könnte Räume in der eigenen Defensive eröffnen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Der viermalige Weltmeister macht nun heftig Druck und will die Führung erzielen, aber an Hrádecký und der dichten Fünferkette ist bislang noch kein Vorbeikommen, es müssen viele Fernschüsse richten.

43 Wieder ein Fernschuss! Sensi probiert es einmal mehr aus mehr als 20 Metern und scheitert diesmal nur knapp am linken Eck - da wäre Finnlands Tormann nicht mehr herangekommen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für Norwegen, 0:1 durch Stefan Johansen

44 Gelbe Karte für Thiago (Spanien)

44 Gelbe Karte für Markus Henriksen (Norwegen)

40 Teemu Pukki hängt heute Abend nach einer auffälligen Anfangsphase in der Luft. Inzwischen konzentrieren sich die Weißen Uhus nur noch auf die erfolgreiche und sichere Defensivarbeit.

37 Wieder Florenzi! Der Linksverteidiger kommt wieder gut aufgerückt in den Sechzehner und nimmt eine hohe Hereingabe direkt, aber der Flachschuss wird erneut von Hrádecký entschärft.

35 Wo ist die Lücke? Italien versucht mit seinem jungen Team dass nordische Bollwerk zu knacken, muss sich aber weiterhin gedulden. Das ist ein echter Härtetest für die neu formierte Elf..

37 Gelbe Karte für Georgios Masouras (Griechenland)

32 Wieder die Squadra Azzurra! Chiesa dreht die Kugel mit einer Bananenflanke an den Elfmeterpunkt, wo Immobile gut steht und in die lange Ecke verlängert, aber letztlich ist der Ball zu unpräzise und springt vorbei.

33 Tor für Griechenland, 1:0 durch Georgios Masouras

30 Immobile spielt in den Rückraum für Barella, aber dessen Außenristabschluss ist kein Problem für Finnlands Kapitän im Tor. Dennoch: Italien wird nun allmählich druckvoller.

28 Erste richtige Chance des Spiels! Pellegrini legt auf rechts in die Mitte zu Sensi rüber, der aus gut 20 Metern direkt abschließt und mit seinem Drehschuss Hrádeckýs im Tor ernsthaft prüft, aber der Leverkusener greift stark über und somit über die Latte.

25 Fast die Chance für Finnland! Kamera geht im Mittelfeld stark zwischen einen Pass von Jorginho und kann so mit viel Platz aufs Tor zulaufen, letztlich wird sein Abschluss an der Strafraumgrenze allerdings abgefälscht - Donnarumma hat da keine Mühe.

23 Florenzi mit einem Abschluss! Pellegrini nimmt einen hohen Ball gut mit und legt ihn mit dem Kopf auf den eingewechselten Roma-Akteur ab, doch dessen Dropkick landet deutlich links neben dem Kasten.

21 Gelbe Karte für Jorginho (Italien)



19 Endlich fliegt mal ein Ball der Azzurri in den Sechzehner, aber nach Chiesas Flanke von rechts verpasst Sensi deutlich mit einem versuchten Fallrückzieher - das geht besser.

16 Nach schwungvollem Beginn hat das Spieltempo nun abgenommen, Italien versucht das Spiel mit Ballbesitz zu kontrollieren, kann sich gegen die dicht gestaffelte Finnen-Defensive aber noch nicht durchbeißen.

13 Die Squadra Azzurra versucht nun etwas intensiver das Offensivspiel zu forcieren - bislang mit bescheidenem Erfolg. Finnland steht hinten sicher.

13 Tor für Spanien, 1:0 durch Rodrigo

9 Bitter für Emerson - für ihn kommt Florenzi hinein und verteidigt nun hinten links als etatmäßiger Rechtsverteidiger bei der Roma.

8 Einwechslung bei Italien: Alessandro Florenzi

8 Auswechslung bei Italien: Emerson

7 Emerson scheint im Rasen hängen geblieben zu sein und sich eine Zerrung zugezogen zu haben. Es scheint nicht mehr weiterzugehen für den eingebürgerten Brasilianer.

6 Die Finnen versuchen das Spiel schnell von hinten herauszuspielen und die Italiener zu überraschen. Pukki startet auf diese Weise durch, aber letztlich steht er alleine gegen alle da und muss wieder hinten rum spielen.

4 Gute Chance für die Uhus! Nach einer Ecke wird die Kugel in der Mitte verlängert, aber Toivio bekommt keinen Druck mehr hinter den Ball und spitzelt die Pille knapp über den Kasten.

3 Die Finnen versuchten es in Italien mit zwei Spitzen und gingen baden - heute soll es wieder vorsichtiger versucht werden. Eine kompakte Fünferkette soll die Basis der Gastgeber bilden.

1 Los geht's in Tampere im westlichen Teil Finnlands. Die Gastgeber wie gewohnt in Weiß, die Azzurri in Blau.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Der Star im finnischen Team ist der Ex-Schalker Teemu Pukki, der bei Norwich auch einen glänzenden Saisonstart hinlegte. Ansonsten kann auch Leverkusens Schlussmann Lukáš Hrádecký als Kapitän des Teams international mithalten. Tim Sparv, der Kopf des Mittelfelds fehlt heute gesperrt, sodass die Verantwortung unter Robin Lod und Lassi Lappalainen aufgeteilt werden muss. Letzterer wurde vor der Saison von Bologna verpflichtet, dann aber in die nordamerikanische MLS ausgeliehen, wo er seither aufblüht.

Bei den Italienern finden sich neben den etablierten Donnarumma im Tor und Bonucci und Acerbi in der Innenverteidigung mit Emerson und Izzo zwei relativ unerfahrene Akteure auf den defensiven Außen. Jorginho ordnet im Mittelfeld und bekommt dabei Unterstützung von den beiden jungen Barella und Sensi, die sich zuletzt bei Inter in den Vordergrund spielten und den gesperrten Verratti ersetzen. Im Sturm beginnt überraschend Immobile im Sturmzentrum, obwohl Belotti gegen Armenien doppelt getroffen hatte. Von den Außen bekommt er seine Zuspiele von Chiesa und Lorenzo Pellegrini.

Herzlich willkommen zur Qualifikation zur EM 2020 in der Gruppe G zum Spiel Polen gegen Österreich.



Nach dem überzeugenden 6:0-Sieg gegen Lettland will die ÖFB-Elf ihrer offensiven Ausrichtung treu bleiben. Österreich liegt auf Platz 2 und hat die Qualifikation wieder selbst in der Hand. Ein Sieg gegen Polen würde sogar die Tabellenführung bedeuten.



Teamchef Franco Foda betont vor dem Spiel, dass es bis zum Ende noch knapp zugehen wird. Trotz des 6:0 sieht er eine schwierige Aufgabe und warnt vor den Polen. Ein Sieg wäre ein Novum, bisher hat Österreich in Pflichtspielen nie gegen Polen gewinnen können. Eine Statistik, die die Mannschaft schnellstmöglich verbessern will.



Um das zu schaffen setzt Franco Foda auf eine offensive Ausrichtung. Er will ein klares Profil im Spiel seiner Mannschaft sehen und fordert das auch gegen Polen ein. Im Warschauer Nationalstadion erwartet Österreich ein Hexekessel. Schiedsrichter der Partie ist Viktor Kassai aus Ungarn, seine Assistenten sind György Ring und Vencel Tóth II.



Auch in Italien sind sie nun wieder zufrieden. Nach dem Super-GAU mit der verpassten WM-Qualifikation für Russland hat Roberto Mancini das Team mit einem mittelgroßen Umbruch wieder auf Kurs gebracht. Alle fünf Quali-Spiele konnten der Europameister von 1968 für sich entscheiden, zuletzt hab es am Donnerstag einen 3:1-Erfolg in Armenien. Allerdings haben die Azzurri in dieser Quali-Gruppe auch auch mächtig Glück gehabt und konnten einer großen Fußballnation diesmal aus dem Weg gehen. Was vom Umbruch wirklich übrig bleibt wird man wohl erst bei der EM sehen, wenn das Team auch wirklich gefordert wird.

90 Fazit:

Letztlich erledigt die Schweiz ihre Pflichtaufgabe gegen Gibraltar und gewinnt dieses EM-Qualifikationsspiel mit 4:0. Ob man auf eidgenössischer Seite mit dieser Ausbeute zufrieden ist? Sicherlich hätte es auch für einen höheren Sieg nur drei Punkte gegeben, doch das Ergebnis spiegelt die Überlegenheit der Gastgeber nicht wirklich wider. 39:2 Torschüsse, 22:0 Ecken, mehr als 70 Prozent Ballbesitz – diese Werte bilden die Kräfteverhältnisse schon eher ab. Insofern wirkt das 4:0 vergleichsweise schmal. Hinten in jedem Fall brannte bei der Nati gar nichts an. Die Gibraltarer waren vor 8.318 Zuschauern in Sion komplett harmlos und bewegten sich nicht annähernd in der Nähe ihres ersten Torerfolges im laufenden Wettbewerb. Damit manifestierten die Gäste ihre Position als Schlusslicht. Unterdessen arbeiteten sich die Eidgenossen – auch wegen des parallelen Punktverlustes der Dänen in Georgien (0:0) – bis auf einen Zähler an den Tabellenzweiten heran – bei einem Spiel weniger. Spitzenreiter Irland ist drei Punkte entfernt.

Nach der 0:2-Niederlage der Nordeuropäer im Hinspiel in Italien schien die Quali für Finnland bereits wieder seinen gewohnten Gang zu nehmen. Dann allerdings folgten vier Serie in Serie, unter anderem gegen die direkten Konkurrenten aus Griechenland, Bosnien-Herzegowina oder Armenien. Aufgrund des überraschenden Siegs der Armenier gegen Bosnien heute Nachmittag haben die Finnen nun schon drei Punkte Vorsprung auf den dritten Platz bei einem Spiel weniger. Sollten die Resultate nun auch in der Rückrunde stimmen, wird das Team um Superstar Teemu Pukki eine neue Euphorie bei der Wintersport-Nation sorgen.

90 Spielende

90 Offenbar ist doch nicht mehr drin für die Nati. Die Gibraltarer verschaffen sich Entlastung, holen einen Freistoß in des Gegners Hälfte heraus. Das bringt dem Außenseiter Zeit.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Finnland gegen Italien ist derzeit das absolute Topspiel in der Quali-Gruppe J. Während man von Italien trotz der verpassten WM in Russland erwarten konnte, dass sie die Gruppe auch aufgrund der eher schwachen Konkurrenz nach fünf Spielen anführen, liegen die Finnen völlig überraschend mit 12 Punkten nur drei Punkte hinter den Azzurri auf dem zweiten Platz und scheinen schon jetzt auf dem besten Wege, sich erstmals für eine EM zu qualifizieren.

89 Auch nach dem 4:0 spielen die Schweizer weiter nach vorn. Gibt es etwa noch ein fünftes Tor?

87 Tooor für die Schweiz, 4:0 durch Mario Gavranović

Kurz vor Schluss gibt es doch noch etwas zu jubeln. Admir Mehmedi probiert sich zunächst links im Sechzehner aus spitzem Winkel. Diesen Linksschuss pariert Kyle Goldwin. Die Kugel aber springt im Torraum vor die Füße von Mario Gavranović, der aus vier Metern mit dem linken Fuß nur noch einschießen muss und damit seinen ersten Treffer in dieser EM-Qualifikation markiert.

86 Wie bereits kurz vor der Pause sorgt nun erneut Liam Walker für den insgesamt zweiten Torschuss der Gäste. Auch bei diesem Distanzschuss ist ein Eingreifen von Yann Sommer nicht erforderlich.

85 Auch wenn es an der letzten Zielstrebigkeit fehlt, die Eidgenossen spielen bis in diese Schlussphase hinein unverdrossen nach vorn, suchen und bekommen ihre Abschlüsse. Jetzt feuert Albian Ajeti - und findet in Kyle Goldwin seinen Meister. Mittlerweile sind wir bei 35:1 Torschüssen.

90 Spielende

90 Spielende

90 Auswechslung bei Georgien -> Giorgi Kvilitaia

90 Einwechslung bei Georgien -> Murtaz Daushvili

89 Gelbe Karte für Otar Kakabadze (Georgien)

84 Rechts in der Box versucht sich Admir Mehmedi mit dem rechten Fuß, lässt den Ball leicht über den Spann rutschen, verfehlt dann aber das lange Eck.

Hallo und herzlich willkommen zur EM-Qualifikation am Sonntagabend! Finnland empfängt heute im hohen Norden den viermaligen Weltmeister Italien in Tampere.

82 Dafür landet auf der Gegenseite ein kurz abgewehrter Ball praktisch auf dem rechten Fuß von Ruben Vargas, der aus knapp 18 Metern in zentraler Position volley abzieht. Erneut darf sich Kyle Goldwin auszeichnen, pariert diesen Schuss gut.

87 Gelbe Karte für Lasse Schöne (Dänemark)

81 Nach einem Foul von Ruben Vargas an James Coombes bekommen die Gäste einen Freistoß in halblinker Position zugesprochen. Das wäre eine Gelegenheit, mal etwas zu machen. Doch einen Torschuss zieht die Standardsituation nicht nach sich.

86 Auswechslung bei Malta -> Dunstan Vella

86 Einwechslung bei Malta -> Jake Grech

86 Auswechslung bei Georgien -> Giorgi Aburjania

86 Einwechslung bei Georgien -> Valeriane Gvilia

79 Die Nati bleibt tonangebend. Es fehlt aber an der Entschlossenheit, um das Ergebnis weiter ausbauen zu können. Somit warten die Zuschauer im Stade de Tourbillon vergeblich auf weitere Treffer.

77 Aus halblinker Position zieht Ricardo Rodríguez mit dem rechten Fuß ab. Der Flachschuss wird eine Beute von Kyle Goldwin, der damit dafür sorgt, dass sein Kasten nach Wiederbeginn sauber bleibt.

81 Auswechslung bei Malta -> Luke Gambin

81 Einwechslung bei Malta -> Joseph Zerafa

74 Aus Sicht des FC Arsenal ist das beim humpelnden Granit Xhaka hoffentlich nur eine Vorsichtsmaßnahme. Immerhin kommt dafür der Augsburger Ruben Vargas zu seinem Länderspieldebüt. Und Vladimir Petković schöpft sein Wechselkontingent ebenfalls aus. Die Kapitänsbinde von Xhaka übernimmt im Übrigen Yann Sommer.

74 Einwechslung bei Schweiz: Ruben Vargas

74 Auswechslung bei Schweiz: Granit Xhaka

73 Ohne gegnerische Einwirkung vertritt sich Granit Xhaka den Fuß und bedarf medizinischer Versorgung. Offenbar geht der Kapitän gleich runter.

72 Dann macht sich James Coombes mal zu einem schnellen Gegenangriff auf den Weg. Einzig Tjay De Barr ist da mit dabei, der aber ein Offensivfoul gegen Renato Steffen begeht und das abgepfiffen bekommt.

77 Auswechslung bei Rumänien -> George Pușcaș

77 Einwechslung bei Rumänien -> Claudiu Keșerü

69 Gelbe Karte für Joseph Chipolina (Gibraltar)

Eine Grätsche von Joseph Chipolina gegen Granit Xhaka bewegt Pavel Orel dazu, erstmals die Gelbe Karte hervorzukramen. Für den 31-jährigen Innenverteidiger ist es die erste Verwarnung im laufenden Wettbewerb.

73 Auswechslung bei Dänemark -> Pierre-Emile Højbjerg

73 Einwechslung bei Dänemark -> Lasse Schöne

67 Damit schöpft Julio Ribas sein Wechselkontingent bereits restlos aus.

67 Einwechslung bei Gibraltar: Alain Pons

72 Auswechslung bei Rumänien -> Ianis Hagi

72 Einwechslung bei Rumänien -> Gheorghe Grozav

72 Auswechslung bei Malta -> Kyrian Nwoko

72 Einwechslung bei Malta -> Alfred Effiong

67 Auswechslung bei Gibraltar: Ethan Britto

67 Diese Kombination kennen wir schon. Granit Xhaka flankt aus dem Stand - diesmal aus dem linken Halbfeld. Mario Gavranović verlängert die Hereingabe per Kopf. Diesmal springt der Ball links am Gehäuse von Kyle Goldwin vorbei.

66 Nun betätigt sich der Kapitän als Vorbereiter. Granit Xhaka flankt von der rechten Seite mit dem linken Fuß und Zug zum Tor. Mario Gavranović ist mit dem Kopf zur Stelle. Doch auch dieser Abschluss gerät zu hoch.

65 Einwechslung bei Schweiz: Renato Steffen

65 Auswechslung bei Schweiz: Loris Benito

64 Gibraltar ist offensiv weiterhin nicht existent. Einen Torschuss der Gäste gab es nach dem Seitenwechsel noch nicht zu sehen. Die Jungs von Julio Ribas sind nach wie vor äußerst selten in der gegnerischen Hälfte unterwegs - und wenn, dann dauert so ein Ausflug nicht lange an.

62 Granit Xhaka hat Gefallen gefunden, feuert wiederholt aus der Distanz - diesmal wieder mit dem starken linken Fuß. Die Kugel streicht etwa einen Meter über den Kasten von Kyle Goldwin.

67 Auswechslung bei Dänemark -> Kasper Dolberg

67 Einwechslung bei Dänemark -> Christian Gytkjær

60 Mitunter gehen die Gastgeber recht großzügig mit ihren Chancen um. Rechts in der Box genießt Denis Zakaria Platz, passt flach in die Mitte. Mario Gavranović hat fast das ganze Tor offen vor sich und wuchtet den Ball aus etwa neun Metern mit dem rechten Fuß über den Querbalken.

58 Einwechslung bei Gibraltar: James Coombes

58 Auswechslung bei Gibraltar: Andrew Hernandez

58 Admir Mehmedi flankt von der rechten Seite. Im Zentrum setzt sich Loris Benito im Kopfballduell durch, schädelt die Pille aber knapp über die Querlatte.

56 Weiterhin spielt nur die Schweiz - im Bemühen, die Führung auszubauen. Wiederholt zeigt sich Granit Xhaka aktiv, fordert mit seinem Rechtsschuss Kyle Goldwin heraus, der den Flachschuss zur Seite abwehrt.

55 Einwechslung bei Schweiz: Mario Gavranović

55 Auswechslung bei Schweiz: Breel Embolo

59 Auswechslung bei Rumänien -> Răzvan Marin

59 Einwechslung bei Rumänien -> Nicolae Stanciu

53 Nun nimmt Granit Xhaka aus der Distanz Maß, tut das aber nicht genau genug. Der Linksschuss fliegt deutlich am Kasten von Kyle Goldwin vorbei, der entsprechend keinen Finger krümmen muss.

51 Wenig später stehen wieder Eckstöße für die Hausherren an. Bei einer Hereingabe von links, für die Fabian Schär verantwortlich zeichnet, ist ausnahmsweise Granit Xhaka nicht dort draußen tätig, probiert vielmehr zentral an der Strafraumkante die Volleyabnahme. Den Ball trifft der Kapitän nicht sauber mit dem linken Fuß.

50 Dann zieht Denis Zakaria aus der zweiten Reihe ab, visiert das rechte Eck an. Nun also ist Kyle Goldwin gefordert und pariert diesen Rechtsschuss erfolgreich.

48 Weiterhin behält die Nati das Zepter in der Hand und tummelt sich munter in der gegnerischen Hälfte. Ricardo Rodríguez versucht sich aus halblinker Position, der Linksschuss streicht deutlich am langen Eck vorbei.

46 Ohne weitere personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt. Julio Ribas hatte ja bereits Mitte der ersten Hälfte seinen Torhüter wegen Verletzung wechseln müssen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Tor für Rumänien, 1:0 durch George Pușcaș

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mehr als eine halbe Stunde mühte sich die Schweiz vergeblich. Zwar waren die Männer von Vladimir Petković erwartungsgemäß drückend überlegen, doch der erlösende erste Treffer wollte nicht fallen. Chancen dafür boten sich zur Genüge. Erst in der 37. Minute half eine Standardsituation weiter. Befreit vom Druck des Favoriten, ging es den Eidgenossen im Anschluss leichter von der Hand. So sind die Fronten bereits zur Pause geklärt. Ab sofort geht es nur noch um die Höhe des Sieges – und für Gibraltar darum, die Niederlage im Rahmen zu halten. Der Außenseiter scheint kaum in der Lage, einen eigenen Treffer erzielen zu können. Da müssten die Schweizer schon gehörig mithelfen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für die Schweiz, 3:0 durch Ricardo Rodríguez

Erneut ist es eine Ecke, die dem Treffer vorausgeht. Die Faustabwehr von Kyle Goldwin landet bei einem Mitspieler. Die Kollegen Tjay De Barr und Anthony Hernandez aber bekommen den Ball nicht weg, legen vielmehr für Ricardo Rodríguez auf. Der muss aus etwa 19 Metern in zentraler Position nur noch mit dem linken Fuß abziehen - und trifft flach ins rechte Eck. Auch für den Mann vom AC Milan ist das die Torpremiere im laufenden Wettbewerb.

45 Mit einer Serie von Ecken neigt sich die erste Hälfte dem Ende entgegen. Bei jeder droht jetzt Gefahr. Der nicht sonderlich groß gewachsene Torwart Gibraltars sieht sich einigen körperlich starken Schweizern gegenüber.

45 In der Tat bringen die Gäste jetzt ihren ersten Torschuss an. Liam Walker prügelt die Kugel aus großer Distanz zumindest grob in die Richtung des Kastens von Yann Sommer. Der Torhüter allerdings muss da nicht eingreifen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

43 Tooor für die Schweiz, 2:0 durch Admir Mehmedi

Noch vor der Pause legen die Eidgenossen nach. Fabian Schär flankt von der linken Seite mit dem rechten Fuß und Zug zum Tor. Admir Mehmedi bewegt sich mit gutem Timing in diese Hereingabe, hält den Schädel rein und verlängert geschickt. Auf diese Richtungsänderung vermag Kyle Goldwin nicht zu reagieren. Die Pille zappelt unten im langen Eck. Für den Wolfsburger ist es der erste Treffer in dieser EM-Qualifikation.

42 Erneut tritt Granit Xhaka auf der rechten Seite zum Eckstoß an - wie immer mit dem linken Fuß und Zug zum Tor getreten. Diesmal ist Kyle Goldwin zur Stelle, die Faustabwehr wirkt aber nicht souverän.

42 Gelbe Karte für Henry Bonello (Malta)

42 Gelbe Karte für Gia Grigalava (Georgien)

40 Weiterhin hat die Nati den Vorwärtsgang drin. Admir Mehmedi flankt von der rechten Seite ungehindert. Genauso befreit darf Albian Ajeti im Zentrum agieren, platziert seinen Kopfball aber nicht gut genug. Jetzt greift Kyle Goldwin zu.

37 Tooor für die Schweiz, 1:0 durch Denis Zakaria

Jetzt bricht der Bann. Von der rechten Seite segelt eine Ecke von Granit Xhaka in die Mitte. Kyle Goldwin geht in seinem Torraum viel zu zögerlich zu Werke. So schraubt sich Denis Zakaria weitgehend ungehindert in die Höhe, köpft aus gut vier Metern ins linke Eck und erzielt seinen zweiten Treffer im laufenden Wettbewerb.

36 Nun genießt Albian Ajeti an der Strafraumgrenze etwas Platz, versucht sich aus leicht nach links versetzter Position. Auch dieser Linksschuss gerät viel zu hoch.

35 Regelmäßig gelangen die Schweizer in die Box. Jetzt ist da Admir Mehmedi rechts an der Grundlinie unterwegs, zieht den Ball mit Übersicht zurück. Edimilson Fernandes setzt seinen Rechtsschuss unter Bedrängnis zu hoch an.

34 Ein Befreiungsschlag von Andrew Hernandez bleibt an Referee Pavel Orel hängen. Laut neuestem Reglement pfeift dieser einen Schiedsrichterball.

32 Dann flankt Denis Zakaria von der rechten Seite in die Mitte. Auf Höhe des zweiten Pfostens bekommt Loris Benito nicht genug Druck hinter seinen Kopfball, der zudem auch gar nicht aufs Tor fliegt.

31 Unverdrossen marschieren die Eidgenossen nach vorn, gehen dabei durchaus variabel vor. Jetzt fliegt von rechts mal ein langer Ball in den Sechzehner. Wie ein Kickboxer befördert Torwart Goldwin die Kugel aus der Gefahrenzone.

29 Links im Sechzehner versucht es Loris Benito mit Finesse. Doch der Rechtsschuss mit viel Schnitt ist etwas zu hoch angesetzt und landet oben auf dem Tornetz.

27 Nach einem Pass von Admir Mehmedi taucht Breel Embolo rechts in der Box auf. Der Winkel wird sehr spitz. Und die Idee, den neuen Torhüter im kurzen Eck zu überraschen, funktioniert nicht. Der Rechtsschuss landet am Außennetz.

25 Einwechslung bei Gibraltar: Kyle Goldwin

25 Auswechslung bei Gibraltar: Dayle Coleing

24 Während Denis Zakaria inzwischen wieder steht und weiter spielen kann, gibt es für Gibraltars Keeper in diesem Spiel keine Zukunft. Bei einem Abstoß hat sich dieser eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen. Coleing muss runter.

22 Denis Zakaria liegt hinter der Torlinie, hat einen unabsichtlichen tritt aufs Sprunggelenk bekommen. Und auch Torwart Dayle Coleing sitzt im Torraum auf dem Rasen, greift sich an den linken hinteren Oberschenkel.

21 Aus halbrechter Position versucht es Fabian Schär mit einem Distanzschuss. Dabei rutscht ihm das Standbein weg. Der zudem leicht abgefälschte Ball wird eine mühelose Beute für Dayle Coleing.

20 Dann schlagen die Gibraltarer mal einen langen Ball von der rechten Seite nach vorn. So gibt es tatsächlich etwas zu tun für Yann Sommer, der sich die Pille sicher aus der Luft pflückt.

17 Nun also sind die Chancen da für die Männer von Vladimir Petković. Was fehlt zum Glück der Eidgenossen, das sind jetzt einzig noch die Tore. Doch je länger das erste nicht fällt, umso nervöser werden hier alle.

15 Dann bekommt die Nati den ersten richtig freien Abschluss. Denis Zakaria bedient halblinks in der Box Edimilson Fernandes, der aus etwa zehn Metern am großartig parierenden Dayle Coleing scheitert. Doch die Hausherren bleiben dran. Nur Sekunden später segelt eine Flanke von der rechten Seite in den Sechzehner. Loris Benito trifft mit einem Seitfallzieher die Querlatte.

14 Bis 25 Meter vor dem Tor läuft der Ball recht gut, dann aber werden die Räume richtig eng. Zudem fehlt den Eidgenossen beim entscheidenden Pass bislang zumeist die Präzision.

11 Nach wie vor stemmt sich der Außenseiter erfolgreich dagegen, lässt den Gegner nicht klar zum Abschluss kommen. Die Schweizer müssen geduldig bleiben und konzentriert arbeiten, um ihre Szenen zu kreieren.

9 Freistöße im Mittelfeld dienen den Gästen als willkommene Entlastung. Da rücken dann auch mal ein paar Spieler auf. Ernsthaft in Strafraumnähe jedoch gelangen die Gibraltarer damit nicht.

7 Über halbrechts kombinieren sich die Gastgeber in den Strafraum. Denis Zakaria hat Platz und Zeit, um nach einem Mannschaftskollegen Ausschau zu halten. Im Torraum taucht Edimilson Fernandes auf, der das flache Zuspiel allerdings aus kurzer Distanz unter Bedrängnis links am Kasten vorbei befördert.

6 Gibraltar verlässt die eigenen Hälfte bislang einzig mal mit einem langen Befreiungsschlag. Für die schweizerische Abwehr bedeutet das keinerlei Probleme, die kann sofort wieder den nächsten Gegenangriff einleiten.

4 Jetzt erarbeiten sich die Eidgenossen den ersten Eckstoß dieser Partie. Auf der rechten Seite kümmert sich Granit Xhaka um die Ausführung. Dessen Hereingabe findet zwar zu Fabian Schär, der den Ball aber nicht weiter verarbeiten kann.

3 Wie erwartet, übernehmen die Hausherren sofort das Kommando und nisten sich in der gegnerischen Hälfte ein. Den Weg in den Sechzehner finden die Männer von Vladimir Petković auch. Ein Kopfball von Loris Benito jedoch stellt für Dayle Coleing keine sonderliche Herausforderung dar.

2 Für ein Fußballspiel bieten sich im schweizerischen Kanton Wallis gute Bedingungen. Bei 13 Grad und bewölktem Himmel müssen sich die Spieler schon ordentlich bewegen, um ins Schwitzen zu kommen. Niederschläge wird es im Spielverlauf vermutlich nicht geben. Der Rasen präsentiert sich in hervorragender Verfassung.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Nachdem dann auch die Mannschaftsfotos geschossen sind, treten sich die beiden Kapitäne Granit Xhaka und Roy Chipolina zur Platzwahl gegenüber. Letzterer gewinnt die Seitenwahl. Damit bekommen die Schweizer den Ball und dürfen anstoßen.

Unterdessen tummeln sich die Protagonisten auf dem Rasen und nehmen diszipliniert Aufstellungen für den offiziellen Teil dieser Veranstaltung. Die Nationalhymnen ertönen.

Kurz vor dem Anpfiff blicken wir aufs Unparteiischengespann. Dieses steht unter der Leitungen von Pavel Orel. Der tschechische FIFA-Referee leitet sein erstes A-Länderspiel überhaupt und hat zur Unterstützung seine Landsleute Ivo Nádvorník und Petr Blažej dabei.

Erst seit 2013 ist Gibraltars Fußballverband Mitglied der UEFA. Drei Jahre später wurde er auch in die FIFA aufgenommen. Entsprechend übersichtlich gestaltet sich die Zahl der offiziellen Länderspiele. Da sind noch keine 50 zusammengekommen. Immerhin vier Siege wurden bereits eingefahren – gegen Malta, Lettland, Armenien und Liechtenstein. Zum zweiten Mal nimmt die Nationalmannschaft an einer EM-Qualifikation teil. Mit der Schweiz misst sich der Fußballzwerg zum ersten Mal.

Gibraltar fungiert als krasser Außenseiter und zuverlässiger Punktelieferant. Nach vier Begegnungen stehen die Jungs von der Südspitze der Iberischen Halbinsel noch mit gänzlich leeren Händen da. Für die Gibraltarer stellt eine knappe 0:1-Niederlage – wie zum Auftakt der Qualifikation gegen Irland – schon einen Erfolg dar. Und selbst, wenn man vergleichsweise knapp den Kürzeren zieht – wie in Georgien (0:3) oder im Juni in Irland (0:2) –, sind die Männer aus dem britischen Überseegebiet schon zufrieden. Am Freitag jedoch setzte es im heimischen Victoria Stadium ein deftiges 0:6 gegen Dänemark. Neben Georgien wird auch Gibraltar in der Gruppe D keine Chance auf die EM-Qualifikation haben. Die zwei Plätze machen Irland, Dänemark und die Schweiz unter sich aus.

Als Tabellendritter hat das Team von Vladimir Petković gerade fünf Punkte vorzuweisen. Der einzige Sieg gelang zum Auftakt in Georgien (2:0). Danach mussten sich die Schweizer zu Hause gegen Dänemark (3:3) und am Freitag bei Tabellenführer Irland (1:1) mit Unentschieden begnügen. Die beiden genannten Konkurrenten sind ebenfalls noch ungeschlagen, verbuchten mit elf (Irland) und acht Zählern (Dänemark) allerdings deutlich mehr auf ihren Konten.

In der Qualifikationsgruppe D steht die Schweiz schon ein wenig unter Zugzwang. Zwar haben die Eidgenossen erst drei Partien absolviert, doch die Konkurrenz aus Irland und Dänemark hat vorgelegt. Da gilt es nachzuziehen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Vier Veränderungen gibt es auf Schweizer Seite im Vergleich zum Donnerstag. Nicht in der Startelf stehen heute Kevin Mbabu (Bank), Manuel Akanji (Verletzung des linken Sprunggelenks), Remo Freuler (Bank) und Haris Seferović. Letzterer sieht Vaterfreuden entgegen. Für ihn wurde Ruben Vargas nachnominiert. Die freien Plätze in der Anfangsformation gehen an Loris Benito, Edimilson Fernandes, Admir Mehmedi und Albian Ajeti. Bei den Gästen aus Gibraltar belässt Trainer Julio Ribas die Startelf unverändert.

Herzlich willkommen zur EM-Qualifikation! Am heutigen Sonntag beginnen wir unser Programm in der Gruppe D, wo sich die Schweiz im heimischen Sion mit Außenseiter Gibraltar auseinanderzusetzen hat. Ab 18 Uhr soll im Stade de Tourbillon der Ball rollen.

90 Spielende

90 Tor für Armenien, 4:2 durch Stjepan Lončar (Eigentor)

85 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Darko Todorović

85 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Rijad Bajić

85 Gelbe Karte für Aram Ayrapetyan (Armenien)

83 Auswechslung bei Armenien -> Kamo Hovhannisyan

83 Einwechslung bei Armenien -> Arman Hovhannisyan

80 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Muhamed Bešić

80 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Stjepan Lončar

79 Auswechslung bei Armenien -> Rumyan Hovsepyan

79 Einwechslung bei Armenien -> Erik Vardanyan

77 Tor für Armenien, 3:2 durch Hovhannes Hambardzumyan

75 Auswechslung bei Armenien -> Karlen Mkrtchyan

75 Einwechslung bei Armenien -> Artak Grigoryan

72 Gelbe Karte für Miralem Pjanić (Bosnien-Herzegowina)

72 Gelbe Karte für Edin Džeko (Bosnien-Herzegowina)

70 Tor für Bosnien-Herzegowina, 2:2 durch Amer Gojak

66 Tor für Armenien, 2:1 durch Henrikh Mkhitaryan

64 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Edin Višća

64 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Haris Duljević

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Muhamed Bešić (Bosnien-Herzegowina)

45 Ende 1. Halbzeit

32 Gelbe Karte für Gevorg Ghazaryan (Armenien)

25 Gelbe Karte für Edin Višća (Bosnien-Herzegowina)

13 Tor für Bosnien-Herzegowina, 1:1 durch Edin Džeko

3 Tor für Armenien, 1:0 durch Henrikh Mkhitaryan