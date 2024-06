Ein Last-Minute Treffer hält England im Turnier! Die Three Lions setzen sich im Achtelfinale gegen die Slowakei mit 2:1 durch. Nach einem frühen Führungstreffer der Slowakei durch Ivan Schranz (25.), gelang der englischen Elf erst durch Jude Bellingham (90.+5) in der Nachspielzeit per Fallrückzieher der Ausgleich. Harry Kane (91.) sorgte mit seinem erlösenden Treffer per Kopf in der Verlängerung für den Einzug ins Viertelfinale, dort treffen Sie auf die Schweiz.