In allen zwölf Spielorten organisiert die UEFA Fanzonen als Public Viewing-Angebot. Wer die EM live im TV verfolgen will, sieht sie in Deutschland bei der ARD und im ZDF, das am 16. Juni 2020 das erste Gruppenspiel der Deutschen gegen Weltmeister Frankreich überträgt. Die Partie in München wird um 21.00 Uhr angepfiffen. Das Duell zwischen Titelverteidiger Portugal und der DFB-Auswahl ist am 20. Juni (18 Uhr) in der ARD zu sehen. Der Gegner für das dritte Gruppenspiel am 24. Juni (21 Uhr/ZDF) steht noch nicht fest.