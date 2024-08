Kane Rekordtorschütze in K.-o.-Spielen

Harry Kane ist mit seinem Treffer im Halbfinale gegen die Niederlande zum alleinigen Rekordtorjäger in K.o.-Spielen der EM-Geschichte avanciert. Mit seinem Elfmeter zum 1:1 kommt der Engländer nun auf sechs Tore in EM-K.o.-Spielen und überholte so den Franzosen Antoine Griezmann. In der ewigen EM-Torschützenliste verbesserte sich Kane auf den geteilten dritten Rang. Mit nun sieben Treffern zog er mit Alvaro Morata (Spanien), Alan Shearer (England) und Griezmann gleich. Besser in dieser Statistik sind nur Cristiano Ronaldo (Portugal/14) und Michel Platini (Frankreich/neun).