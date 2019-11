DFB-Elf trifft auf Frankreich und Portugal

Die EM-Endrunde findet vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Ländern statt. Die DFB-Elf trägt in der Vorrunde alle Heimspiele in München aus.



Am 16. Juni, 12 Uhr, ist Frankreich der Gegner. Gegen Portugal spielt die Elf von Bundestrainer Joachim Löw am 20. Juni, ebenfalls um 12 Uhr. Das letzte Gruppenspiel findet am 24. Juni, 12 Uhr, statt. Als Gegner kommen Ungarn, Island, Bulgarien, Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien oder der Kosovo infrage. Die Playoffs werden ab 26. März gespielt.



Bei der Endrunde erreichen die beiden erstplatzierten Teams der sechs Gruppen sowie die vier besten Dritten das Achtelfinale.