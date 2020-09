Die weltweite Krise setzt alle üblichen Maßstäbe und Planungen außer Kraft. Virologen empfehlen in Monaten oder gar Jahren zu denken und nicht in Tagen und Wochen. Der Profi-Fußball ist darauf nicht vorbereitet und kann es auch nicht sein. Zu eng ist das Netz der nationalen und internationalen Ligen. Durch die Verschiebung ist jetzt ein bisschen Luft gewonnen, mehr nicht. Ob die nationalen Ligen und die internationalen Wettbewerbe in dieser Saison zu Ende gespielt werden können, kann niemand vorhersagen. Heute ist das Gebot der Stunde, in den eigenen vier Wänden zu bleiben, soziale Kontakte zu reduzieren. Das wird sich so schnell nicht ändern.