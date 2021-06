"Dass Goretzka in die Startelf gehört, glaube ich sieht auch der Bundestrainer so. Vor allem da die Situation um Gündoğan noch unklar ist.", sagt ZDF-Reporter Thomas Skulski vor dem Achtelfinale England - Deutschland am Dienstag im Wembley-Stadion.

