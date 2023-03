Kroatien siegt in der Türkei

Im zweiten Durchgang machten die Gastgeber zwar ein gutes Spiel, kamen aber nicht mehr zu guten Torchancen. Die Kroaten verbesserten nach Wiederanpfiff ihre Defensive und erhielten in der 77. Minute sogar die Chance auf das 3:0: Außerhalb des Sechzehners kam Ivan Perisic an den Ball und zog ab – der Schuss ging jedoch an die Werbebande. Es blieb beim 0:2-Endstand, die Kroaten ziehen so in der Tabelle der EM-Qualifikation an den Türken vorbei an die Tabellenspitze.