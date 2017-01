Rumoren bei den Reds

Klopp befindet sich in einem "ausgewachsenen Sturm", wie das Liverpool Echo nach der Pokalblamage gegen Zweitligist Wolverhampton Wanderers schrieb. Die beißende Kritik von Englands Fußball-Ikone Gary Lineker ("zeugt von mangelndem Wissen und fehlendem Respekt") an Klopps übermäßiger Rotation im FA Cup unterstützte nun auch Alan Shearer: "Liverpool spielt nicht einmal in Europa. Es ist irre, ich verstehe das nicht." Um nun schnell einen Stimmungsumschwung einzuleiten, lässt Klopp nichts unversucht. Per Privatjet wurde etwa am Montag Offensivstar Sadio Mane nach dem Viertelfinal-Aus von Senegal beim Afrika Cup zurück nach Liverpool geholt. Klopp braucht die Impulse des 24-Jährigen nach lediglich einem Erfolg in den letzten acht Pflichtspielen dringend, auch wenn sich Mane erstmal nur als Joker bereithalten dürfte.