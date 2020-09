Wie der Name „Nie wieder!“ ausdrückt, geht es nicht nur um das Erinnern, sondern auch um das Verhindern neuer Diskriminierungen. „Wer sich mit der Geschichte beschäftigt, bekommt, auch einen Blick dafür, was heute passiert.“, sagt Schulz. Etwa, dass Sinti und Roma verstärkt ausgegrenzt und erniedrigt werden, so dass alte Wunden wieder aufreißen. Vor allem in Osteuropa, aber auch bei uns und auch in den Stadien, wo „Zick, zack, Zigeunerpack“ ein Schmähruf für gegnerische Fans ist.



„Das ist nicht nur ein Problem der Fankurve, sondern wir haben das in den VIP-Logen, in den Umkleidekabinen. Das ist ein Gesamtproblem des Fußballs“, sagt Pavel Brunßen, langjähriger Chefredakteur des Fan-Magazins „Transparent“. „Und so ist es auch eine Aufgabe des gesamten Fußballs, von Vereinen, Verbänden und Fangruppen, von jedem einzelnen von uns, diesen schlimmen rassistischen Ausfällen und jeder Form von Antiziganismus entgegenzuwirken“, heißt es im Aufruf zum Erinnerungstag.