Gladbach: Treue Seele auf Trophäenjagd

Trotz reizvoller Angebote spielt der Brasilianer Raffael seit vier Jahren in Gladbach. Im Achtelfinale der Europa League geht es nun ins entscheidende Duell mit Ex-Klub Schalke (Do., 21:05 Uhr/zdfsport.deLiveticker) – eine von zwei Chancen, den Borussen-Fans in diesem Frühjahr mal wieder einen Pokal zu präsentieren.