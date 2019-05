Abschied mit Tränen

Wenn gestandene Männer auf der Tribüne und auf dem Rasen mit feuchten Augen zu kämpfen haben und irgendwann die Tränen in Sturzbächen über die Wangen rinnen, dann hat sich meist ein Fußballspiel mit Erinnerungswert abgespielt. An der Stamford Bridge haben zwar alle bei Eintracht Frankfurt versucht, nach dem tragischen Aus im Europa-League-Halbfinale beim FC Chelsea mit dem 3:4 (1:1, 1:1) nach Elfmeterschießen in die Mischung aus Trotz und Tapferkeit zu schalten, doch so einfach ging das nach diesem tragischen Verlauf nicht.