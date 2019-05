Makoto Hasebe - ewig junger Musterprofi

Insofern ist es keine sonderliche Überraschung, dass der Allrounder von Eintracht Frankfurt für das Rückspiel beim FC Chelsea (Donnerstag 21 Uhr/RTL) jenen unerschütterlichen Optimismus vorlebt, den es nach dem 1:1 im Hinspiel für den Finaleinzug braucht: "Es ist nur noch ein Spiel bis Baku - das entscheidet jetzt alles der Kopf."



Da wirkt einer regelrecht beseelt von der Aussicht, an der berühmten Stamford Bridge das Finale am 29. Mai in Aserbaidschan zu erreichen und nimmt dafür auch gerne eine strapaziöse Saison in Kauf. "Wir haben schon so viele Spiele gemacht, das habe ich auch noch nicht erlebt - und ich bin schon 35." Aber seine Mitspieler seien ja alle jünger, "deswegen schaffen wir das".