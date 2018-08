Dortmund und Leipzig mit Ach und Krach weiter

RB Leipzig mit Kevin Kampl (re.) gegen SSC Neapel Quelle: reuters

Dass Neapel trotz aller Konzentration auf die heimische Liga das Achtelfinal-Ticket nicht kampflos herschenken wollte, spiegelte sich auch in der Aufstellung wider. Hatte Trainer Maurizio Sarri im ersten Duell noch viele Stammkräfte geschont, gehörten diesmal Abwehrchef Raul Albiol, Insigne, Mittelfeldmotor Allan und Top-Stürmer Dries Mertens zur Anfangsformation.



Den Gästen war der Zuwachs an spielerischer Klasse sofort anzumerken. Zu Beginn der ersten Hälfte setzten sie sich in der Leipziger Hälfte fest, kamen zunächst aber noch nicht zu zwingenden Torchancen.



Nachdem dann RB-Torwart Gulacsi einen Versuch von Insigne noch abwehren konnte, drückte Zielinski den Ball über die Linie. Im zweiten Durchgang kam Leipzig mutiger aus der Kabine. In der Folge behielt Neapel jedoch weitgehend die Kontrolle, auch wenn RB häufiger als noch in der ersten Hälfte in den gegnerischen Strafraum vorstieß. Am Ende reichte es für die Leipziger zum Weiterkommen - wenn auch mit Ach und Krach.