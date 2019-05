Seine flache Flanke an den Fünfmeterraum beförderte Makoto Hasebe haarscharf am eigenen linken Pfosten vorbei. Selbst herausgespielte Chancen brachten die Portugiesen aber nachwievor nicht zustande.



Anders die Eintracht, deren Mut in der 67. Minute abermals belohnt wurde: Benficas Rúben Dias bekam das Leder an der eigenen Strafraumkante nicht richtig geklärt. Die Bogenlampe köpfte Danny da Costa aus dem rechten Halbfeld nach halblinks, wo Ante Rebić für Sebastian Rode abtropfen ließ. Aus zentralen 16 Metern schob der Ex-Dortmunder im Fallen ins rechte untere Eck ein - jetzt war Frankfurt im Halbfinale.