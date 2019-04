Vielleicht ist es für den letzten deutschen Europapokalstarter von Vorteil, dass danach so oder so ein bisschen mehr Zeit zum Durchschnaufen besteht. Erst am Ostermontag geht es in der Liga beim VfL Wolfsburg weiter. Die Eintracht liegt aussichtsreich auf Platz vier, hat einen Zähler Vorsprung vor Gladbach.



Sollte die SGE tatsächlich über diesem Wege die Champions League erreichen, dürfte das Wehklagen über ein mögliches Europapokal-Aus schnell verstummen. Aber vorher wollen alle noch einmal alles geben: Die Spieler auf dem Rasen, die Zuschauer auf den Rängen.