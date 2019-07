Letztlich würde er aber auch vor seinen eigenen Sätzen flüchten. "Wenn Sie wüssten, wen wir alles schon sicher haben", hatte ein in der Endphase der Meisterschaft wieder selbstsicherer Hoeneß mit Blick auf weitere Neuzugänge verkündet. Sicher ist Wochen später allerdings nur eins: das mit dem Haben gestaltet sich weit schwieriger als er, der Ex-Manager, geglaubt hatte.



Und mit dem BVB des Sommers 2019 ist da ein Konkurrent, der in der Bundesliga jetzt das tut, was die Bayern unter Hoeneß einst in Perfektion vorgemacht hatten: bei der Bundesliga-Konkurrenz wildern.



Denn auch das gehört zur Wahrheit der Ära Hoeneß: Die noch immer beste Adresse im deutschen Fußball hat international an Strahlkraft verloren.