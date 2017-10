Ronaldo wieder Weltfußballer - Kroos in der Weltelf

Zumindest Toni Kroos durfte sich freuen. Wie 2016 wurde der Königsklassen-Champion von Real Madrid in die FIFA-Weltauswahl gewählt. «Wir hatten eine großartige Saison», sagte Kroos nach der Abstimmung von mehr als 26 000 Profis. Grundsätzlich sei Fußball ein Team-Sport. «Aber das ist eine Wahl die von Kollegen durchgeführt wird, bei der anerkannt wird, was man geleistet hat. Das ist schon eine schöne Auszeichnung.»



Unter die Top Drei bei der Weltfußballer-Kür schaffte es hingegen wie seit zuletzt 2014 Manuel Neuer kein Schützling von Bundestrainer Joachim Löw. Die silberne Trophäe erhielt Ronaldo als Krönung seiner erneut herausragenden Saison. Mit zwölf Treffern schoss er Real Madrid zur ersten erfolgreichen Titelverteidigung eines Teams in der Champions League und holte sich die Torjägerkanone. Die Königlichen gewannen mit ihrem Superstar auch die Club-WM und die spanische Meisterschaft. Selbst die schwerwiegenden Vorwürfe der Steuerhinterziehung in Höhe von 14,7 Millionen Euro konnten zumindest seiner fußballerischen Popularität nichts anhaben.