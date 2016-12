In Bremen hat er jedenfalls schon mal mitgesteuert, jetzt in Darmstadt hält er das Lenkrad alleine in der Hand. Zumal die «Lilien» darauf verzichten, einen Nachfolger von Holger Fach als Sportdirektor einzustellen. Einen Vorteil habe der langjährige Nebenmann von Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack: «Die Erwartungen sind nicht so groß, er kann nicht viel verlieren», sagte Wormuth. Frings drückte die Chancen auf ein drittes Bundesliga-Jahr der Südhessen dann noch einmal etwas dezidierter aus: «Wir 30 Leute plus die Geschäftsstelle plus Fans sind wahrscheinlich die einzigen, die daran glauben.»