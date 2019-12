BVB angelt sich Haaland

Haaland hatte sich kürzlich in Dortmund einen Eindruck vom BVB und dessen Trainingszentrum gemacht. Das Gesehene sagte ihm augenscheinlich zu. "Da war von Anfang an das Gefühl, dass ich unbedingt zu diesem Klub wechseln, diesen Weg gehen und in dieser unglaublichen Dortmunder Atmosphäre vor mehr als 80.000 Zuschauern Fußball spielen will. Ich brenne schon darauf", sagte Haaland. Der 1,94 m große Stürmer sorgte in diesem Jahr für Furore, in sechs Champions-League-Spielen erzielte er acht Tore. In der österreichischen Liga kommt der Norweger auf 16 Treffer in 14 Spielen.