Neukirchner: "Hall of Fame" ist "für die Ewigkeit"

Manuel Neukirchner: Die Idee einer "Hall of Fame" hatten wir von Anfang an. Jetzt, drei Jahre nach Eröffnung des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund, haben wir Zeit, Raum und Gelegenheit, die größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs auch in einem würdigen Rahmen an einem dauerhaften Ort zu präsentieren. Die Ruhmeshalle wird Teil der Dauerausstellung; und die Inszenierung hochmodern und dennoch in einer zeitlosen Ästhetik mit einem künstlerischen und medialen Konzept realisiert. Am Ende wird eine Lichtkunstinstallation eine magisch anmutende Darstellung schaffen, in dem sich die Gesichter der Spieler und Trainer mythisch durch den Raum bewegen. Dazu wird es Medienstationen mit Daten und Fakten geben. Eröffnet wird die "Hall of Fame" des deutschen Fußballs im April 2019.