Bundestrainer Joachim Löw mit seinen EM-Kontrahenten Fernando Santos (li., Portugal) und Didier Deschamps (re., Frankreich)



DFB-Fahrplan bis zur EM



26.3.: Spanien - Deutschland in Madrid

31.3.: Deutschland - Italien in Nürnberg

26.5. - 7.6.: Trainingslager in Seefeld/Tirol

31.5.: Schweiz - Deutschland in Basel

2.6.: Meldefrist des endgültigen EM-Kaders

8.6.: Testspiel geplant

11.6.: Einzug ins EM-Quartier in Herzogenaurach



12.6. - 12.7. Europameisterschaft

Das Eröffnungsspiel wird im Olympiastadion in Rom angepfiffen. Das Finale ist im Wembley-Stadion in London. Weitere Spielorte sind Amsterdam, Baku (Aserbaidschan), Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen und Sankt Petersburg. Die DFB-Elf bestreitet ihre Vorrundenspiele in München.



16.6.: Frankreich - Deutschland (21 Uhr/ZDF)

20.6.: Portugal - Deutschland (18 Uhr/ARD)

24.6.: Deutschland - Playoff-Sieger A/D (21 Uhr/ZDF)

ZDF und ARD übertragen die EM-Spiele live.

Nations League: 3./6.9., 8.10.,/11.10., 12.11./15.11.



U21



22.7. - 7.8.: Olympisches Fußballturnier mit den DFB-Junioren



DFB-Frauen - EM-Qualifikation:



11.4.: Deutschland - Rep. Irland in Münster

14.4.: Montenegro - Deutschland

19.9.: Deutschland - Griechenland

22.9.: Rep. Irland - Deutschland

Bildquelle: ap