Das Prager Geldwunder

Doch die mutigen Investitionen brachten weder Slavia noch Sparta Prag den erhofften Erfolg. Slavia scheiterte in der Champions-League-Qualifikation an Apoel Nikosia, so wie Vizemeister Viktoria Pilsen, die bereits in der 3. Runde gegen Steaua Bukarest ausschieden. Sparta Prag wiederum scheiterte bereits in der 3. Qualifikationsrunde der Europa League an Roter Stern Belgrad.