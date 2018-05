Mats Hummels - Organisator und Ausputzer

Bayerns Kingsley Coman im Duell mit Celtics Callum McGregor (l.) Quelle: reuters

Und gegen die flinken Franzosen braucht es zum erfolgreichen Abschluss des Länderspieljahres eine deutsche Hintermannschaft, die noch besser dichthält. Hummels spricht voller Respekt über die sprudelnde Talentquelle im Nachbarland: "Die Franzosen haben eine unfassbare Breite bei den jungen Spielern. Auf dem Niveau habe ich so etwas selten gesehen. Wir haben das auch. Aber vom Standing her, dass die Spieler schon in jungen Jahren haben, sind die noch mal einen Schritt weiter."



Mit Corentin Tolisso und Kingsley Coman sind neben Altstar Franck Ribery zwei aktuelle französische Nationalspieler bei Bayern München beschäftigt. Die französische Karte wird aktuell in der Bundesliga bis in die Spitzenvereine gespielt: RB Leipzig hat sich die Dienste der Toptalente Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté und Jean-Kevin Augustin langfristig gesichert, bei Borussia Dortmund verteidigt Dan-Axel Zagadou, beim FC Schalke 04 stürmt Amine Harit, und Pavel Pavard vom VfB Stuttgart hat am vergangenen Freitag gerade erst bei Didier Deschamps in der Abwehr debütieren dürfen.