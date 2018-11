Der Jugendstil weist den Weg

DFB-Präsident Reinhard Grindel gefiel es, wie Jungen auftraten. "Sie spielen unbekümmert. Dieses Gesicht der neuen Mannschaft entwickelt sich jetzt langsam. Für den Löw-Vorgesetzten wäre ein Abstieg aus der Nations League zu verschmerzen; daher sei es wichtig, dass das Team auch am Montag "wieder so ein gutes Gesicht zeigt".



Und es braucht Ideengeber, die die Bälle in die Spitze passen. In dieser Hinsicht empfahl sich Kai Havertz für weitere Einsätze, so dass das Fehlen des erst heute nachreisenden Toni Kroos gar nicht weiter ins Gewicht fiel. Das Toptalent von Bayer Leverkusen, defensiv wie offensiv befähigt, mit rechts wie links ballsicher, zeigte beim Startelfdebüt im zweiten Länderspiele eine so reife Leistung, dass Löw um ein Sonderlob gar nicht herum kam: "Für 19 Jahre ist er sehr weit, weil er eine gute Ballbehandlung und Übersicht hat. Natürlich kann man sich gut vorstellen, dass er ein Schlüsselrolle einnimmt."