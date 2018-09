Schulz: Erstes Länderspiel, erstes Tor

Die Südamerikaner waren zunächst durch Luis Advincula in Führung gegangen (22.). Daran war der in Hoffenheim unter Vertrag stehen Schulz nicht ganz unschuldig. Nur drei Minuten später glich Julian Brandt nach Pass von Toni Kroos mit einem feinen Lupfer aus. In der 85. Minute machte Schulz seinen Fehler wieder gut. Mit etwas Glück und der Mithilfe von Perus Keeper Gallese gelang ihm der Siegtreffer.