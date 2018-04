Weltmeisterliche Gelassenheit

In diesem Zusammenhang erinnerte der Weltmeistertrainer an die Schreckensszenarien, die einst im März 2014 nach einem äußerst schmeichelhaft gewonnenen Freundschaftsspiel gegen Chile (1:0) gezeichnet wurden. Oder dem damals missratenen Vorbereitungscamp in Südtirol. Am Ende hielt Philipp Lahm nach dem Finale in Rio de Janeiro den WM-Pokal in die Luft. Insofern waren spielstarke Franzosen der richtige Lackmustest auf die Mission Titelverteidigung 2018 in Russland. „Und es ist schön“, sagte Löw, „wenn am Ende noch so ein Tor fällt.“ Aber: „Das Ergebnis hat nicht die absolute Priorität.“