Generalprobe für den Stimmungstest

Doch war die stark veränderte Rasselbande - anfänglich mit nur drei Spielern älter als 24 Jahre (Manuel Neuer, Marcel Halstenberg und Ilkay Gündogan) - eben nicht in der Lage, gegen stark ersatzgeschwächte Serben eine durchgängige Aufbruchsstimmung zum Länderspielauftakt zu erzeugen. Dafür fehlten es an Automatismen, an Läufen in die Tiefe, an Gegenbewegungen der drei Angreifer - schlicht an der Abstimmung, was bei nur einer angesetzten gemeinsamen Trainingseinheit beinahe logisch erschien.