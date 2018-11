In der Straßenbahnlinie 302 von Gelsenkirchen sammelt sich nach Spielen in der blau illuminierten Arena zumeist ein breiter Querschnitt des Fußball-Volkes. Ein Blatt nimmt hier niemand vor den Mund - und mitunter wäre es Nationalspielern, Trainern und Verantwortlichen zu wünschen, sie würden die Stimmung an der Basis aufsaugen. Neben Biergeruch lag an diesem kalten Novemberabend nach dem 2:2 gegen die Niederlande eine eigenartige Mixtur aus Ernüchterung und Enttäuschung in der Luft.