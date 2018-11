"Er hat alle Möglichkeiten für eine große Karriere. Seine Entwicklung ist bewundernswert!, sagte Joachim Löw am Sonntag erneut. Dennoch versah der Bundestrainer die Lobpreisung nach dem Quartierwechsel ins SportCentrum Kamen-Kaiserau mit einer Einschränkung: "Wir müssen sehen, dass wir bei ihm nicht überziehen und die Belastung steuern."



Hörte sich fast so an, als bekäme der Shootingstar von Bayer Leverkusen zum Jahresabschluss noch mal eine Pause. Schließlich überwintert sein Arbeitgeber noch auf europäischer Bühne.