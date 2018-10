Die brüchige Achse

Aber nicht, wenn sie wie im Fall Jerome Boateng ein beinahe Mitleid erregendes Bild abgaben. Früh hatte der Münchner Abwehrriese eine Blessur an der Wade erlitten, ausgewechselt wurde er nicht. Am Ende schleppte sich der 30-Jährige wie ein Ritter der traurigen Gestalt angeschlagen über den Rasen – am Sonntag verließ er vorzeitig das deutsche Quartier. Der Profi des FC Bayern steckt erkennbar in einer Krise, die seiner körperlichen Verfassung geschuldet ist.