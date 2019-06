90 Fazit:

Die Nationalmannschaft Portugals gewinnt mit 1:0 gegen die Auswahl der Niederlande und ist erster UEFA-Nations-League-Sieger. Nach dem torlosen Pausenunentschieden, das wegen fehlender Chancen der Elftal und mangelnder Chancenqualität der Hausherren durchaus verdient gewesen war, steigerte sich der Unterhaltungswert zu Beginn des zweiten Durchgangs, da es deutlich mehr Aktionen in den Strafräumen gab. Die Portugiesen konnten ihre Überlegenheit aus den letzten 20 Minuten des ersten Abschnitts fortsetzen und belohnten sich nach einer Stunde mit dem Führungstreffer, den Gonçalo Guedes nach Vorarbeit Bernardo Silvas mit einem sehr wuchtigen Rechtsschuss von der Strafraumkante erzielte (60.). Nachdem die Elftal diesen Schock überstanden hatte, spielte sie erstmals an diesem Abend überzeugend nach vorne und übte starken Druck auf die Defensive des Europameisters aus. Depay ließ in dieser Phase die beste von wenig zwingenden Abschlüssen ungenutzt, als er mit einem Kopfball an Torhüter Rui Patrício scheiterte (66.). Trotz der erhöhten Beschäftigung blieb vor allem der zentrale Bereich der Defensive der Santos-Auswahl einigermaßen stabil und brachte den knappen Vorsprung ins Ziel, ohne dass es in den allerletzten Minuten noch einmal richtig eng wurde. Die Seleção das Quinas schnappt sich damit den Premierensieg der UEFA Nations League; die Niederlande werden nach dem Gruppensieg vor Weltmeister Frankreich und Deutschland sowie dem Verlängerungserfolg über England trotz der Pleite eine positive Wettbewerbsbilanz ziehen. Für das Team Portugals geht es im Rahmen der EM-Qualifikation am 7. September mit einem Auswärtsspiel bei den Serben weiter. Die Niederländer duellieren sich einen Tag zuvor in Hamburg mit der DFB-Auswahl. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Santos nimmt ein letztes Mal Zeit von der Uhr. Das könnte es bereits gewesen sein.

90 Einwechslung bei Portugal -> Rúben Neves

90 Auswechslung bei Portugal -> William Carvalho

90 Eine Minute der Nachspielzeit ist noch übrig.

90 Gelbe Karte für Virgil van Dijk (Niederlande)

Wegen Meckerns sieht auch der Champions-League-Siegers eine Gelbe Karte.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Der Nachschlag im Estádio do Dragão soll 180 Sekunden betragen.

90 Ronaldo will den fälligen Freistoß aus halblinken 21 Metern mit dem rechten Fuß direkt im Netz versenken, feuert die Kugel aber mangels Effet eher in Richtung Eckfahne.

88 Gelbe Karte für Denzel Dumfries (Niederlande)

Dumfries räumt Rafa Silva auf der halbrechten Abwehr mit einer seitlichen Grätsche ab. Er kassiert die erste Verwarnung des Abends - Referee Undiano Mallenco erlebt zu seinem Karrierreabschluss bisher eine recht entspannte Partie.

87 Kann sich die Elftal noch eine zwingende Ausgleichschance erarbeiten, um es erneut in die Verlängerung zu schaffen?

86 War das ein strafstoßwürdiges Einsteigen? Nach Pass von Guerreiro dreht sich Moutinho am Elfmeterpunkt um Blind, um dann nach einem leichten Kontakt am rechten Knöchel zu Boden zu gehen. Der spanische Referee entscheidet sich gegen einen Pfiff; der VAR-Check sieht auch keine klare Fehlentscheidung.

83 Nach einer Kopfballverlängerung des gerade eingewechselten de Jong klärt Fonte mit großer Mühe auf Kosten einer Ecke. Auch die bringt Gefahr: Der Ex-Gladbacher nickt aus gut acht zentralen Metern nicht weit am rechten Pfosten vorbei.

81 Einwechslung bei Niederlande -> Luuk de Jong

81 Auswechslung bei Niederlande -> Marten de Roon

81 Einwechslung bei Portugal -> João Moutinho

81 Auswechslung bei Portugal -> Bruno Fernandes

79 De Roon aus der zweiten Reihe! Depay zieht vom linken Flügel nach innen und passt flach vor den Kasten. Der Italien-Legionär visiert mit dem rechten Spann aus etwa 21 Metern den linken Winkel und verpasst diesen nur knapp.

76 Für den potentiellen Matchwinner Gonçalo Guedes ist Feierabend. Neu auf dem Rasen ist Rafa Silva, der für SL Benfica spielt und ebenfalls ein offensiver Mann ist.

75 Einwechslung bei Portugal -> Rafa Silva

75 Auswechslung bei Portugal -> Gonçalo Guedes

72 Portugals Innenverteidiger Fonte und Rúben Dias sind in dieser Phase dast durchgängig gefordert, müssen immer wieder die flachen Anspiel vor den Kasten klären. Die Gastgeber können sich gerade nur ganz selten entlasten.

69 Die Niederlande haben den Schalter umgelegt und attackieren nun fast ohne Unterlass. Die Entscheidung ist hier noch lange nicht gefallen, auch wenn die Anzahl der Chance der Elftal zu diesem Zeitpunkt sehr gering ist.

66 Depay mit der besten niederländischen Chance! Joker van de Beek flankt vom rechten Flügel vor den langen Pfosten. Aus gut sieben Metern schraubt sich der Lyon-Profi hoch und nickt mit Wucht auf die halblinke Ecke. Rui Patrício ist schnell unten und sichert sich das Leder im Nachfassen.

63 Der Gastgeber lässt dem Treffer eine lange Phase des Ballbesitzes folgen, will den zweiten Treffer so schnell wie möglich nachlegen. Die Niederlande haben schließlich am Donnerstag gegen England gezeigt, dass sie nach Rückstand noch gewinnen können.

60 Tooor für Portugal, 1:0 durch Gonçalo Guedes

Portugal führt im UNL-Finale! Der Europameister nimmt nach einem Einwurf im linken Mittelfeld Tempo auf. Bernardo Silva zieht in den Halbraum ein und legt auf Höhe der Strafraumkante quer in Richtung Mitte ab. Guedes ballert mit dem rechten Spann aus 16 Metern auf die halbrechte Ecke. Dort ist Cillessen noch dran, lenkt die Kugel aber nur noch ins Netz ab.

60 Einwechslung bei Niederlande -> Donny van de Beek

60 Auswechslung bei Niederlande -> Steven Bergwijn

58 Depay aus spitzem Winkel! Der Angreifer tankt sich über links in den Sechzehner und schafft es an Fonte vorbei, um dann mit letzter Kraft auf die kurze Ecke zu spitzeln. Rui Patrício steht genau richtig und verhindert den Einschlag.

56 Gonçalo Guedes taucht nach einem hohen Ball im Sechzehner an der rechten Grundlinie auf und spielt flach nach innen. De Ligt klärt per Grätsche zur neunten Ecke für die Gastgeber. Die bringt wie die wenig später folgende zehnte nichts ein.

53 Die Begegnung nimmt an Fahrt auf; hüben wie drüben wird nun schneller kombiniert und die Strafraumszenen häufen sich. So darf es gerne weitergehen.

50 Wijnaldum hat nach einem Steilpass von Promes freie Bahn und will den herauslaufenden Schlussmann Rui Patrício aus halbrechten 14 Metern per Lupfer überwinden. Der vereitelt diese Riesenchance, indem er die Kugel noch abfangen kann - hinterher geht die Fahne des Assistenten wegen einer Abseitsstellung hoch.

48 Während Fernando Santos noch mit seinem ersten personellen Tausch wartet, hat Ronald Koeman Babel heruntergenommen und Promes eingewechselt. Der Angreifer des FC Sevilla hat am Donnerstag gegen England in der Verlängerung für die entscheidenden Momente gesorgt.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Estádio do Dragão! Obwohl die Rahmenbedingungen im Norden Portugal besser nicht sein könnten und auf den Rängen Großturnieratmosphäre herrscht, wird auf dem Rasen noch nicht das große Fußballfest gefeiert. Die Tendenz spricht klar für das Heimteam, das sich nach Startschwierigkeiten gesteigert hat. Die Niederlande werden in der Kabine überlegt haben, wie sie ihre offensive Dreierreihe besser in Szene setzen können.

46 Einwechslung bei Niederlande -> Quincy Promes

46 Auswechslung bei Niederlande -> Ryan Babel

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es nach 45 Minuten des UNL-Endspiels zwischen Portugal und den Niederlanden. Die Elftal erwischte den besseren Start, gab gegen zunächst zurückhaltende Gastgeber mit einer hohen Ballbesitzquote den Takt vor, ohne Torgefahr auszustrahlen. Nach einer guten Viertelstunde traute sich das Santos-Team, etwas weiter vorzurücken, kam bei höherer Durchschlagskraft allerdings auch nur zu ein paar halbgaren Abschlüssen. In der Folge, etwa ab Minute 25, erarbeitete sich der amtierende Europameister sogar größere Feldvorteile und erhöhte die Schlagzahl im letzten Felddrittel, doch die nun zahlreichen Versuche waren maximal von durchschnittlicher Qualität – der torlose Zwischenstand geht daher in Ordnung. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 ... Fonte wird vor dem langen Pfosten gesucht und auch gefunden. Auch sehr spitzem Winkel nickt der aufgerückte Verteidiger weit links daneben.

45 Auch auf der Gegenseite gibt es noch einmal Ecke, nachdem Gonçalo Guedes van Dijk angeschossen hat...

45 ... Blinds Ausführung mit dem linken Innenrist wird von Danilo per Kopf aus der Gefahrenzone befördert.

44 Blind holt über links gegen Semedo einen Eckstoß heraus...

41 Ronaldo zieht am linken Strafraumeck nach innen und setzt mit dem rechten Fuß einen Aufsetzer ab, der Cillessen erneut nicht ins Schwitzen bringt: Der niederländische Schlussmann kann die Kugel wieder unter sich begraben.

38 Bruno Fernandes produziert von der rechten Strafraumkante seinen vierten Schuss, ballert diesmal mit dem rechten Spann diesmal nicht weit über den rechten Winkel. Schafft Portugal noch vor der Pause den Führungstreffer? Er käme in dieser Phase nicht mehr überraschend.

35 Die Portugiesen kontern sich mit wenigen Kontakten einmal von ganz hinten nach ganz vorne, doch eine ungenaue Flanke durch Semedo von der rechten Außenbahn verhindert schließlich, dass es auch zu einem aussichtsreichen Abschluss kommt.

32 In den Nachwehen der fälligen Ecke verlängert Ronaldo eine Flanke vom linken Flügel mit der Stirn aus gut elf Metern auf die halbrechte Ecke. Wieder ist Cillessen sicher zur Stelle; der Superstar hat allerdings ohnehin im Abseits gestanden.

31 Bruno Fernandes feuert aus halbrechten 23 Metern mit dem rechten Spann auf die halbhohe lange Ecke. Cillessen geht auf Nummer sicher und lenkt die Kugel um den Pfosten, obwohl diese wohl auch direkt im Toraus gelandet wäre.

29 ... Fonte mit dem Kopf! Der erfahrene Pepe-Ersatz ist Adressat von Bernardo Silvas Ecke von der rechten Fahne und nickt aus halblinken acht Metern auf die rechte Ecke. Cillessen kann den Aufsetzer festhalten.

28 Rinaldo zieht vom rechten Strafraumeck mit dem rechten Spann an. Van Dijk ist ihm dicht auf den Fersen und fälscht zur Ecke ab...

25 Die Koeman-Truppe findet weiterhin gar keine Wege in den Sechzehner, lässt ganz vorne das nötige Tempo und die nötige Präzision vermissen, um sich in Abschlusspositionen zu bringen. Rui Patrício erlebt wie sein Gegenüber Cillessen bislang einen ruhigen Abend.

22 ... die Elftal bekommt zwei Strafraumsituationen nach Bruno Fernandes' Ausführung im ersten Anlauf geklärt, ohne dass Cillessens Kasten konkret in Gefahr geraten wäre.

21 Bernardo Silva holt über den linken Flügel gegen de Ligt einen Eckstoß heraus...

18 Bergwijn rennt nach einem Semedo-Fehlpass mit sehr hohem Tempo gegen aufgerückte Hausherren durch das offensive Zentrum. Sein mitgelaufener Kollege Depay ist nicht anspielbar, so dass er knapp vor dem Sechzehner in den Zweikampf mit Rúben Dias. Diesen entscheidet der Abwehrmann für sich.

15 Erstmals presst der Europameister höher, tut dies aber erfolglos: Im Mittelfeld ist die Elftal mit der Passmaschine de Jong sehr ballsicher. Wege in das letzte Felddrittel finden die Niederlande bisher aber nur ganz selten.

12 Infolge einer kurz ausgeführten Ecke ist es wieder Bruno Fernandes, der aus der zweiten Reihe von halbrechts abzieht. Diesmal mit dem linken Innenrist und aus gut 20 Metern. Der unplatzierte Versuch ist leichte Beute für Cillessen.

10 Bruno Fernandes probiert sich aus vollem Lauf und halbrechten 24 Metern an einem Schuss mit dem rechten Spann. Das Spielgerät rollt weit links am Ziel vorbei.

9 Das Santos-Team geht die Partie recht vorsichtig an, will dem Widersacher in der eigenen Hälfte nicht zu viele Räume gewähren. Es rückt bisher in Ballbesitz sehr langsam auf, um nicht anfällig für schnelle Gegenstöße zu sein.

6 Ronald Koeman setzt auf die elf Spieler, die auch beim Sieg gegen die Auswahl Englands starteten. Im 4-3-3 bilden Ryan Babel, Memphis Depay und Steven Bergwijn die vorderste Reihe.

4 Bernardo Silva ist Adressat eines langen und hohen Balles aus dem Mittelfeld. Er nimmt die Kugel per Brust in den Sechzehner, um dort im Laufduell mit van Dijk zu Boden zu gehen. Der leichte Kontakt durch den LFC-Akteur reicht aber nicht für einen Strafstoßpfiff aus.

3 Fernando Santos hat im Vergleich zum 3:1-Erfolg gegen die Schweiz drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Pepe (Bruch des Schulterblatts), Rúben Neves und João Félix (beide auf der Bank) beginnen José Fonte, Danilo und Gonçalo Guedes.

1 Portugal gegen die Niederlande – das UNL-Finale ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Virgil van Dijk gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Cristiano Ronaldo. Damit stoßen die Gastgeber an.

Es ist Zeit für die Hymnen.

Nachdem die Eröffnungszeremonie soeben beendet worden ist, betreten die 22 Akteure den Rasen.

Die UEFA hat ein spanisches Unparteiischengespann auf das erste Endspiel der UEFA Nations League angesetzt, das von Alberto Undiano Mallenco angeführt wird. Der 45-jährige hauptberufliche Soziologe aus Pamplona, der seit 2000 in der Primera División und seit 2004 auf FIFA-Ebene gepfiffen hat, beendet mit dem heutigen Match seine Laufbahn. Seine Karrierehöhepunkt dürften die drei WM-Einsätze 2010 in Südafrika gewesen sein. Seine Linienrichter heißen Roberto Alonso Fernández und Juan Yuste Jiménez; als Vierter Offizieller verdingt sich Antonio Mateu Lahoz.

Infolge eines durch ein de-Ligt-Foul verursachten Strafstoßes (32.) war das Koeman-Team mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine gegangen und tat sich auch nach dem Seitenwechsel schwer, wenn die Three Lions geordnet standen. So war es ein Kopfball de Ligts nach einem Eckstoß, der Oranje in die Verlängerung brachte. In dieser konnte der Spielstand dann dank zweier krasser individueller Aussetzer des Gegners gedreht werden; ein Eigentor (97.) und ein Promes-Treffer (114.) sorgten für den 3:1-Endstand.

Die Niederlande haben in der Heimspielstätte des FC Porto die Gelegenheit, noch einmal zu unterstreichen, dass mit ihnen nach den verpassten Großturnieren 2016 und 2018 wieder in ganz späten Wettbewerbsphasen zu rechnen ist. Nicht nur hat die Elftal in der Gruppe A1 den amtierenden Weltmeister Frankreich und die deutsche Auswahl mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage auf die Plätze verwiesen; am Donnerstag behielt sie in der Vorschlussrunde in Guimarães gegen den WM-Vierten England die Oberhand.

Nachdem die Santos-Auswahl in der Gruppe A3 im Herbst Italien und Polen durch zwei Siege und zwei Unentschieden hinter sich gelassen hatte, war sie am Mittwochabend gegen die Schweizer gefordert. Konnte Cristiano Ronaldos eröffnender Treffer aus der 25. Minute noch durch einen Strafstoßtore der Eidgenossen (57.) ausgeglichen werden, hatten diese auf die Treffer zwei (88.) und drei (90.) des Superstars keine Antwort mehr.

Durch den Gewinn der Europameisterschaft 2016, bei der die gastgebenden Franzosen im Endspiel nach Verlängerung durch einen erfolgreichen Eder-Fernschuss mit 1:0 schlugen, konnte die Auswahl von Trainer Fernando Santos die Unfähigkeit zum Titelgewinn endlich ablegen und dürfte auch beim kommenden Kontinentalturnier zum erweiterten Favoritenkreis zählen – daran ändert das schwache Abschneiden bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland, wo im Achtelfinale gegen Uruguay (1:2) Schluss war, wenig.

Die UEFA Nations League hat zwar nicht ansatzweise den Stellenwert einer Europameisterschaft, doch wenn die portugiesischen Profis später den Rasen betreten werden, dürften sich viele Anhänger der Seleção das Quinas daran erinnern, was vor gut 15 Jahren in Lissabon geschah: Bei der Heim-EM 2004 verlor der Gastgeber das Endspiel gegen die defensivstarken Griechen mit 0:1 und verpasste es damit, seine Goldene Generation zu krönen – der damals 19-jährige Cristiano Ronaldo bildete mit Luiś Figo im Finale die offensive Flügelzange.

Die Premierenausgabe des von der UEFA neu ins Leben gerufenen Wettbewerbs findet mit dem heutigen Finale im Estádio do Dragão ein vorläufiges Ende – bevor im März 2020 die verbleibenden vier EM-Tickets in Playoffs ausgespielt werden, wird an diesem Pfingstsonntag der Sieger der Nations League gekürt. Mit Portugal und den Niederlanden stehen sich zwei Nationen gegenüber, die auf kontinentaler Ebene bisher jeweils einmal triumphierten: Die Gastgeber sind amtierender Europameister; Oranje sicherte sich die Coupe Henri-Delaunay 1988.

Einen guten Abend aus dem Estádio do Dragão! In der Heimspielstätte des FC Porto bestreiten die Nationalmannschaften aus Portugal und aus den Niederlanden das Endspiel der UEFA Nations League. Wer wird Premierensieger des kontinentalen Wettbewerbs und darf sich damit als beste europäische Landesauswahl der Saison 2018/2019 bezeichnen??

120 Fazit:

Nach einem sensationellen Elfmeterschießen geht England mit 6:5 als Gewinner vom Feld. Dadurch sicheren sie sich den dritten Platz bei der ersten Ausgabe der UEFA Nations League. Während die reguläre Spielzeit nicht allzu viele Highlights zu bieten hatte wurde es in der Verlängerung richtig interessant. England war komplett am Drücker und hatte mehrmals das Tor und damit wohl auch die Entscheidung auf dem Fuß. Doch Sommer und das Aluminium retteten die Schweizer. Da die Eidgenossen nach vorne überhaupt nichts mehr anzubieten hatten wäre ein Sieg der Three Lions bereits da verdient gewesen. Doch irgendwie rettete sich die Nati in das Elfmeterschießen. Da blieben auf beiden Seiten die ersten fünf Schützen ganz cool und verwandelten sicher. Sogar Jordan Pickford, der englische Torhüter, machte als fünfter Schütze seines Teams seine Sache sehr gut. Am Ende scheiterte nur Josip Drmić als sechster Schütze der Schweizer. Jordan Pickford hatte das richtige Eck geahnt, den strammen Schuss abwehren können und sich somit zum Helden des Tages gemacht. Dadurch sichert sich England verdientermaßen den dritten Platz und hat eindrucksvoll bewiesen, dass sie mittlerweile auch Elfmeterschießen können. Die nächsten Spiele der Nationalmannschaften stehen dann im September an. Dort müssen beide dann wieder in der EM-Qualifikation antreten.

120 Spielende

120 Elfmeter verschossen Schweiz -> Josip Drmić

Langer Anlauf von Drmić, den verzögert er sogar noch kurz und schließt dann nach links ab. Damit hatte Pickford gerechnet, hält den strammen Abschluss locker und entscheidet damit das Elfmeterschießen!

120 Elfmeter verwandelt England -> Eric Dier

Sommer ist wieder im richtigen Eck, aber erneut ohne Chance.

120 Elfmeter verwandelt Schweiz -> Fabian Schär

Glück für Schär! Da Pickford nach rechts wollte kommt er nicht an den schwachen Schuss, der leicht nach links geht.

120 Elfmeter verwandelt England -> Jordan Pickford

Was für ein Strafstoß. Englands Keeper hämmert die Kugel ganz stark rechts ins Eck.

120 Elfmeter verwandelt Schweiz -> Kevin Mbabu

Millimeter genau unten links ins Eck. Da hat Pickford überhaupt keine Chance.

120 Elfmeter verwandelt England -> Raheem Sterling

Sommer hat zwar das Eck, doch der ist einfach zu gut geschossen.

120 Elfmeter verwandelt Schweiz -> Manuel Akanji

Ganz lässiger Elfmeter von Akanji. Auch wenn der Anlauf etwas merkwürdig aussieht ist der Elfmeter perfekt oben rechts verwandelt.

120 Elfmeter verwandelt England -> Jadon Sancho

Sommer ist dran, doch Sancho hat Glück, dass sein Schuss trotzdem rechts im Tor einschlägt.

120 Elfmeter verwandelt Schweiz -> Granit Xhaka

Xhaka verlädt den Keeper und schiebt souverän unten links ein.

120 Elfmeter verwandelt England -> Ross Barkley

Ganz nass verwandelt! Lange gewartet, kurz abgestoppt und am Ende rechts rein gechippt.

120 Elfmeter verwandelt Schweiz -> Steven Zuber

Auch Zuber bleibt sicher. Links oben haut er das Ding rein. Pickford ist zwar im richtigen Eck, aber ohne Abwehrchance.

120 Elfmeter verwandelt England -> Harry Maguire

Maguire beginnt und hämmert den Ball rechts ins Eck. Da Sommer auf dem Weg ins linke war ist er ohne Chance.

120 Elfmeterschießen

120 Fazit nach 120 Minuten:

England war die komplette Verlängerung spielbestimmend und hätte das Ding eigentlich klarmachen müssen. Doch sie hatten im Abschluss immer wieder nicht das nötige Glück. Entweder trafen sie nur das Aluminium oder Yann Sommer stand ihnen im Weg. Die Schweiz kann sich hingegen glücklich schätzen, dass sie im Elfmeterschießen stehen und die Chance haben sich den dritten Platz und damit das höhere Preisgeld zu sichern.

120 Ende 2. Halbzeit Verlängerung

119 England hätte sich den Sieg mittlerweile absolut verdient. Doch beim Torschuss haben sie bereits mehrmals nicht das nötige Glück gehabt und nur das Alu getroffen.

117 England im Pech! Raheem Sterling übernimmt den ruhenden Ball aus knapp 18 Metern leicht linksversezzt. Mit dem rechten Innenrist schlenzt er den Ball wunderschön über die hochspringende Mauer. Doch das Leder knallt nur an die Latte und nicht in den rechten Winkel. Da fehlten nur Zentimeter!

116 Gelbe Karte für Granit Xhaka (Schweiz)

Knapp vor dem eigenen Sechzehner kann Xhaka Sterling nur mit einem Foul stoppen. Dafür gibt es natürlich gelb und eine sehr gute Freistoßposition.

115 Alexander-Arnold versucht es ganz frech. Nachdem seine Flanke von knapp außerhalb des Strafraums geblockt wurde nimmt er den leicht tickenden Ball direkt und will Sommer mit einer Bogenlampe überlisten. Das Ding senkt sich extrem, aber fällt nur von oben auf das Tor.

113 Für den heute sehr unglücklich agierenden Haris Seferović kommt Noah Okafor.

113 Einwechslung bei Schweiz -> Noah Okafor

113 Auswechslung bei Schweiz -> Haris Seferović

111 Es setzt sich das Bild der ersten Halbzeit der Verlängerung fort. Die Engländer sind klar am Drücker und wollen das Geschehen noch vor dem Elfmeterschießen für sich entscheiden.

108 Barkley direkt mit einem Geistesblitz. Mit einem wunderschönen Schnittstellen-Pass bedient der Chelsea-Akteur Alexander-Arnold, der direkt flach in die Mitte spielt. Dort schließt Wilson direkt ab. Doch sein Schuss wird von Schär geblockt, der sich aufopferungsvoll dazwischenwirft

106 Die letzten 15 Minuten laufen! Southgate wechselt direkt doppelt und schöpft damit sein Kontingent aus. Sancho und Barkley, die im Halbfinale noch von Anfang an dabei waren, sollen für die nötigen Akzente in der Offensive setzen.

106 Einwechslung bei England -> Jadon Sancho

106 Auswechslung bei England -> Jesse Lingard

106 Einwechslung bei England -> Ross Barkley

106 Auswechslung bei England -> Fabian Delph

106 Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

105 Zwischenfazit:

In der ersten Halbzeit der Verlängerung waren die Engländer klar am Drücker. Eigentlich haben nur noch die Männer in weiß gespielt. Besonders Raheem Sterling hatte mehrfach die Chance seine Farben in Führung zu schießen, doch Yann Sommer reagierte mehrmals super. Auf Seiten der Eidgenossen geht nach vorne kaum noch etwas.

105 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

105 60 Sekunden gibt es oben drauf. Die gibt es vor allem wegen der Verletzungsunterbrechung von Elvedi. Ansonsten gab es eigentlich keine wirklichen Unterbrechungen.

105 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

103 Einen Freistoß aus knapp 30 Metern knallt Trent Alexander-Arnold direkt in Richtung Tor. Doch die Mauer steigt hoch und Nico Elvedi ist dazwischen. Der Gladbacher Innenverteidiger bekommt das Geschoss voll auf die Brust und bleibt im Anschluss liegen. Nach einer kurzen Pause wird es für ihn aber wohl weitergehen können.

101 Eine Führung der Three Lions wäre mittlerweile wirklich verdient. Die Chancen häufen sich und die Schweiz kommt zu gar keinen Entlastungsangriffen mehr.

99 Sommer ganz stark! Nach einer Flanke von der linken Seite schraubt sich Alli in die Luft. Mit dem Kopf drückt er den Ball rechts ins Eck und Sommer braucht jeden Zentimeter, um auch diesen Abschluss abzuwehren. Den Abpraller schnappt sich dann Sterling, der aus spitzem Winkel allerdings ebenfalls am super reagierenden Keeper scheitert.

97 Erneut Sterling. Halblinks in der Box bekommt er ein hohes Anspiel. Bei seinem direkten Versuch per Volley abzuschließen trifft der flinke Offensivspieler die Pille aber nicht annähernd wie gewollt und Sommer hält sicher.

95 Sterling im Pech! Nach einer Flanke von der rechten Seite kommt der Flügelspieler von hinten angelaufen. Doch der Ball setzt noch einmal auf und der Mann mit der zehn auf dem Rücken bekommt das Leder eher an die Brust, als auf den Kopf. Dadurch geht das Ding nicht aufs Tor, sondern springt von einem Schweizer Abwehrbein ins Toraus.

93 Nun ist es natürlich auch eine Frage der Frische. England musste bereits im Halbfinale in die Verlängerung und für alle Akteure auf dem Platz war die Saison bis hier hin lang.

91 Die Verlängerung läuft und erneut beginnt die Schweizer Nationalmannschaft.

91 Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

90 Fazit nach 90 Minuten:

Im Vergleich zur ersten Halbzeit gab es kaum Veränderungen. Kein Team konnte sich ein klares Übergewicht erspielen, wobei die Engländer erneut die besseren Chancen hatten. Doch Sommer und der Pfosten standen ihnen, wie schon im ersten Durchgang, im Weg. Kurz vor Schluss erhöten dann beide noch einmal die Schlagzahl, um die Verlängerung zu verhindern. Die Three Lions kamen sogar zu einem Treffer, der nach einem Foul von Wilson allerdings zurecht durch den Video-Beweis zurückgenommen wurde. Von daher folgen jetzt noch 30 Minuten Extra-Time und vielleicht sogar ein Elfmeterschießen.

90 Ende 2. Halbzeit

90 Die Schweizer stehen bei dem ruhenden Ball jedoch gut und können locker klären.

90 Vielleicht führt ein Standard zur Entscheidung? England hat jetzt zumindest einen Freistoß im rechten Halbfeld, den Trent Alexander-Arnold hereinbringen wird.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Beide Teams, besonders die Engländer, drängen jetzt nach vorne und wollen die Entscheidung vor der Verlängerung erzwingen. Die 30 Minuten Extra-Time wollen sich hier alle ersparen.

87 Einwechslung bei Schweiz -> Josip Drmić

87 Auswechslung bei Schweiz -> Ricardo Rodríguez

84 Das Tor wird vom VAR überprüft! Der Treffer wird aufgrund eines Fouls von Wilson zurückgenommen! Nach einer Tempoverschärfung über die linke Seite kommt Sterling zur Flanke. Mit der findet er Alli, der sich in der Luft sehr gut durchsetzt. Sein Kopfball klatscht aber nur an die Latte. Von dort jedoch wieder ins Spiel und direkt zu Wilson. Der Joker schaltet am schnellsten und haut das Ding in die Maschen. Doch zuvor hatte er Akanji zu Boden gerissen und sich dadurch einen unfairen Vorteil verschafft.

83 Die reguläre Spielzeit neigt sich dem Ende entgegen. Noch immer ist die Partie torlos. Stand jetzt würde es daher in die Verlängerung gehen. Die will jedoch wohl niemand.

80 Eigentlich war Josip Drmić schon bereits zur Einwechselung. Doch dann hat sich vor wenigen Minuten Fabian Schär verletzt und der Stürmer muss weiter auf seine Einsatzzeit warten, denn Vladimir Petković will jetzt erst einmal abwarten, wie es mit seinem Innenverteidiger weiter geht. Zumindest kommt er zunächst zurück aufs Feld.

78 Wilson lauert sofort! Gleich zwei Mal löst er sich sehr gut von seinem Gegenspieler, doch die Anspiele sind deutlich zu ungenau und für ihn nicht zu erreichen.

75 Harry Kane gibt seine Kapitänsbinde an Fabian Delph, klatscht mit Callum Wilson ab und hat damit Feierabend. Der Stürmer vom AFC Bournemouth soll in der Schlussviertelstunde für den vielleicht schon entscheidenden Treffer sorgen.

75 Einwechslung bei England -> Callum Wilson

75 Auswechslung bei England -> Harry Kane

73 Raheem Sterling fehlt es heute immer wieder an der nötigen Konzentration. In vielen Aktionen zeigt sich, dass er nicht mehr die nötige Frische hat und ihm unterlaufen ungewohnt viele einfache Fehler.

70 Champions-League-Finalist Danny Rose muss runter. Für ihn kommt der Citizen Kyle Walker, der mit seinem Tempo bestimmt für Akzente in der Offensive sorgen soll.

70 Einwechslung bei England -> Kyle Walker

70 Auswechslung bei England -> Danny Rose

68 Trent Alexander-Arnold wird auf rechts von Dele Alli freigespielt. Eigentlich will der Außenverteidiger Harry Kane finden. Doch ihm rutscht das Ding ein wenig über den Schlappen und seine Hereingabe wird zum Schuss. Der Ball rauscht nur ganz knapp über die Latte hinweg und hätte sich fast ins lange Eck gesenkt.

67 Durch die Verletzungsunterbrechungen und die daraus resultierenden Wechsel ist der Spielfluss wieder ein wenig abhanden gekommen.

65 Shaqiri humpelt vom Feld. Für ihn kommt Zuber, der in der vergangenen Saison mit dem VfB Stuttgart abgestiegen ist.

65 Einwechslung bei Schweiz -> Steven Zuber

65 Auswechslung bei Schweiz -> Xherdan Shaqiri

64 Xherdan Shaqiri humpelt und zeigt sofort an, dass es für ihn nicht mehr weitergehen wird. Das ist für die Schweiz ein sehr bitterer Ausfall, denn der Liverpooler ist Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der Nati.

61 Da ist der angekündigte Wechsel. Der Gladbacher Denis Zakaria ersetzt den angeschlagenen Edimilson Fernandes, der ab der nächsten Saison für Mainz 05 auflaufen wird.

61 Einwechslung bei Schweiz -> Denis Zakaria

61 Auswechslung bei Schweiz -> Edimilson Fernandes

60 Fernandes liegt am Boden und muss behandelt werden. Zakaria macht sich an der Seitenlinie auch schon bereit. Da will man wohl kein Risiko eingehen.

57 Auf der anderen Seite bedient Shaqiri seinen Kapitän. Xhaka haut dann etwa von der Strafraumgrenze gewaltig drauf. Seinen strammen und links unten im Eck platzierten Versuch kann Pickford aber noch gerade eben mit den Fäusten zur Ecke abwehren.

55 Pfosten! Rose bringt die Kugel von links scharf vor den Kasten. Da Kane schon wieder lauert bleibt Schär nichts anderes übrig, als die Grätsche anzusetzen. Dadurch spitzelt der Innenverteidiger die Pille aufs eigene Tor und zwingt seinen Keeper dadurch zur Glanztat. Mit den Fingerspitzen lenkt Sommer das Ding noch gerade eben an den Pfosten und verhindert den Rückstand.

53 Fußball kann so einfach sein! Einwurf Lingard, Flanke Alexander-Arnold, Kopfball Kane und schon ist es brandgefährlich. Da der Stürmer Elvedi im Luftduell jedoch leicht weggedrückt hat wird die Aktion zurückgepfiffen. Trotzdem schön anzusehen, wie Kane da in der Luft steht.

51 England agiert in den ersten Minuten mit hohem Gegenpressing. Doch die Eidgenossen können sich spielerisch befreien und haben dann ganz viel Platz. Doch Joe Gomez kann die Flanke von Kevin Mbabu gerade eben noch heraus köpfen und anschließend begeht Remo Freuler ein Foul beim Nachsetzen.

48 Seferović legt an der Sechzehnerkante ab. Dadurch kommt Freuler zentral vor dem Tor zum Abschluss. Doch der Spieler von Atalanta Bergamo wird noch entscheidend gestört und der Schuss sorgt für keinerlei Gefahr.

46 Weiter geht's! Ohne personelle Veränderungen starten die Teams in den zweiten Durchgang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach fehlerbehafteten 45 Minuten geht es mit einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden in die Pause. Der Beginn schien eigentlich ziemlich vielversprechend. Nach wenigen Sekunden kam die Schweiz zum ersten Abschluss und nur wenig später scheiterte Kane ganz knapp an der Latte. Doch im Anschluss fehlte es an zielstrebigen Offensivaktionen auf beiden Seiten. Zwar versuchten es beide Nationalmannschaften immer wieder, doch spätestens im letzten Drittel fehlt häufig das Tempo und vor allem die nötige Präzision. Dadurch entwickelte sich ein eher maues Spiel, das den mitgereisten Fans wenig bietet. Da England jedoch die etwas besseren Möglichkeiten hatte, wäre ein knapper Vorsprung der Three Lions auch nicht unverdient gewesen. Trotz des überschaubaren ersten Abschnittes darf man sich sicherlich auf eine interessante zweite Hälfte freuen, denn beide Trainer können von der Bank noch ordentlich nachlegen und in die Verlängerung will im Spiel um Platz drei wohl kein Akteur. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Es passiert nicht mehr viel. Die Teams scheinen sich ein wenig die Pause herbeizusehnen. Wenigstens die Schweizer-Fans versuchen nochmal ein wenig Action zu machen.

39 Nach einem Einwurf der Engländer tief in der gegnerischen Hälfte kommen die Schweizer an das Spielgerät. Xhaka treibt die Pille nach vorne, aber weiß nicht wohin mit dem Ball. Erst als die Situation eigentlich schon wieder vorbei scheint steckt er perfekt links raus. Da sich Freuler jedoch nicht sicher war, ob er im Abseits stand überlässt der Mittelfeldspieler für Seferović. Der ehemalige Frankfurter probiert es direkt, aber sein Schuss wird geblockt.

38 Das Spiel hat sich ein wenig gedreht. Mittlerweile sind die Three Lions deutlich spielbestimmend. Allerdings fehlt ihnen häufig der Zug nach vorne. Dadurch überrascht es kaum, dass Gomez und Maguire, die beiden Innenverteidiger der Engländer, die Spieler mit den meisten Ballaktionen sind.

35 Alexander-Arnold gibt den Ball aus dem rechten Halbfeld in die Mitte. Alli kommt im freien Raum zwischen zwei Gegenspielern zum Kopfball, aber haut das Ding knapp über die Latte. Da fehlt nicht viel!

32 Die Eidgenossen spielen es etwas zu kompliziert. Mbabu setzte sich an der rechten Seitenlinie sehr gut gegen Rose durch und läuft dann den Flügel entlang. Der Außenverteidiger verpasst es jedoch in die Mitte zu spielen, muss deswegen wieder abkappen und nimmt Fernandes. Sein Zuspiel auf Shaqiri misslingt dann allerdings völlig und die aussichtsreiche Situation ist dahin.

29 Schön vorgetragener Angriff der Männer in weiß! Kane lässt sich mal ein bisschen ins Mittelfeld fallen, wird angespielt und leitet sofort auf die andere Seite weiter. Dadurch hat Alexander-Arnold viel Platz und kommt zum Flanken. Mit seiner scharfen, flachen Hereingabe findet er Sterling. Der verfehlt den Ball knapp vor dem Tor jedoch ganz knapp.

27 Gelbe Karte für Jesse Lingard (England)

Lingard kommt im Zweikampf mit Xhaka deutlich zu spät und tritt ihm voll auf den Fuß. Auch wenn es dem Spieler von Manchester United nicht gefällt kann man diese Gelbe Karte auf jeden Fall geben.

26 Eigentlich schalten die Schweizer schnell um, doch auch der Auswahl der Engländer gelingt das. Dadurch hat das A-Team nicht den nötigen Platz. Deshalb probiert es Granit Xhaka einfach mal. Sein Versuch aus der zweiten Reihe ist aber ziemlich schwach und geht deutlich daneben.

23 Gelbe Karte für Danny Rose (England)

Rose erwischt mit seiner Grätsche zwar den Ball, aber eben auch seinen Gegenspieler und das mit offener Sohle. Von daher kann man diese Karte schon vertreten.

22 Die Schweizer ziehen sich in dieser Phase mal etwas weiter zurück und lassen ihren Gegner kommen. Das Team von Gareth Southgate weiß jedoch nicht viel mit dem Ballbesitz anzufangen.

19 Die Eidgenossen haben mehr vom Spiel. Mit ihrem Gegenpressing stellen sie die Three Lions das ein oder andere Mal vor große Probleme. Doch sie konnten daraus noch kein Kapital schlagen. Die größeren Möglichkeiten haben derweil die Engländer, die nach schnellen Umschaltaktionen immer wieder gefährlich werden.

17 Fabian Schär und Fabian Delph springen beide nach dem Ball und rutschen dabei ineinander. Der Schweizer wird unglücklich von dem Knie seines Gegenspielers im Lendenbereich getroffen und muss behandelt werden.

14 Raheem Sterling mit der Großchance! Alli scheint den Ball an der Strafraumlinie eigentlich zu vertändeln. Doch irgendwie kullert die Murmel zu Kane. Der bindet gleich mehrere Gegenspieler und legt dann klug nach links. Dort ist Sterling komplett blank und kann sich die Ecke eigentlich aussuchen. Doch der Spieler der Citizens versucht es zu lässig und Sommer kann abwehren. Den Abpraller klärt dann Mbabu.

11 Nächster Abschluss der Nati. Mit einem langen Pass überwindet Schär die komplette Engländer Mannschaft und bedient Freuler. Der war aus seiner zentralen Position nach vorne geeilt und schließt von links, außerhalb des Strafraums, direkt ab. Seinen strammen Schuss kann Pickford jedoch entschärfen.

8 Wie schon im Halbfinale läuft bei den Schweizern vieles über Xherdan Shaqiri. Der Spieler des Liverpooler FC wird in der Offensive immer von seinen Mitspielern gesucht und das kleine Muskelpaket leitet das Leder dann klug weiter.

5 Munterer Auftakt! Beide Teams suchen von Anfang an den Weg in die Offensive und versuchen möglichst schnell zum Abschluss zu kommen.

2 Kane an die Latte Der Stürmer leitet die Aktion selbst mit ein und kommt dann im Sechzehner erneut an die Kugel. Der Kapitän zieht halbrechts in die Box und versucht es direkt ganz frech mit einem Lupfer aus spitzem Winkel. Damit überwindet Kane Sommer, doch das Ding tropft nur gegen den Querbalken. Trotzdem eine ganz starke Aktion des Tottenham-Stars.

1 Mbabu mit dem ersten Abschluss. Von links zieht Shaqiri in die Mitte, tunnelt einen Gegenspieler und spielt dadurch seinen Mitspieler frei. Mbabu versucht es von knapp außerhalb es Strafraums direkt, aber verzieht deutlich.

1 Auf geht's! Die Schweiz stößt an und lässt den Ball erst einmal durch die eigenen Reihen zirkulieren.

1 Spielbeginn

Die Spieler stehen bereit und die Nationalhymnen erklingen.

Mit der Spielleitung ist heute Ovidiu Haţegan beauftragt. Der Rumäne wird an den Seitenlinien von Octavian Șovre und Sebastian Gheorghe unterstützt. Vierter Offizieller ist Tasos Sidiropoulos und für den Video-Beweis ist Michael Fabri verantwortlich.

Bei England hat Gareth Southgate seine Startelf ordentlich durchgewürfelt. Der Trainer der Three Lions nimmt gleich sechs Änderungen vor. Nur Jordan Pickford, Danny Rose, Harry Maguire, Fabian Delph und Raheem Sterling sind erneut von Anfang an dabei. Somit ist auch klar, dass die beiden Unglücksraben aus dem Halbfinale, John Stones und Ross Barkley, zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen.

Vladimir Petković ändert seine Anfangsformation, im Vergleich zum Halbinfale gegen Portugal, nur auf zwei Positionen. Nico Elvedi und Edimilson Fernandes ersetzen Denis Zakaria und Steven Zuber. Das hat auch taktische Gründe, denn der 55-Jährige lässt heute mit Dreierkette spielen. Diese bilden Nico Elvedi, Manuel Akanji und Fabian Schär. Ricardo Rodríguez und Kevin Mbabu rücken dafür, besonderes im Angriff, noch ein Stück höher.

Beide Trainer sind sich beim Blick auf das Spiel um Platz drei einig, dass es sich keinesfalls um einen Freundschaftskick handelt. "Es sind viele Fans aus England hier. Ihnen müssen wir etwas zurückgeben. Für England ist kein Länderspiel ein Trainingsspiel", stellte Gareth Southgate klar. "Im Trikot der englischen Nationalmannschaft gibt es keine Trainingsspiele. Wir wollen die Saison mit einer guten Leistung beenden." Auch sein Gegenüber, Vladimir Petković, ist der klaren Meinung, dass man das Spiel nicht einfach herschenken kann. "Wir werden mit unserem stärksten Team auflaufen. Dies ist kein Freundschaftsspiel und deswegen wird es keine großen Experimente geben", betonte der Trainer der Eidgenossen.

"Wir waren nahe dran, in das Finale zu kommen und haben es wieder nicht gepackt", gab Gareth Southgate zu verstehen. Bereits bei der Weltmeisterschaft scheiterten die Three Lions erst im Halbfinale nach Verlängerung. Damals unterlag man Kroatien mit 1:2. Somit geht auch das Warten auf die erste Final-Teilnahme eines offiziellen Turniers weiter. Daher ist die Wunde, die das Ausscheiden hinterlassen hat, tief. "Was immer gegen die Schweiz passiert, es wird die Enttäuschung über die Niederlage gegen die Niederlande zurückbleiben", machte der 48-Jährige klar.

Auch für die Engländer war das Ausscheiden im Halbfinale extrem bitter. Das Team von Gareth Southgate ging durch einen verwandelten Strafstoß von Marcus Rashford in Front und konnte die Führung lange behaupten. Erst knapp eine Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit kassierten die Three Lions den Ausgleich. Im Anschluss versuchten sie noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen. Doch ein Treffer von Jesse Lingard wurde wegen einer hauchzarten Abseitsstellung zurückgenommen. Dadurch ging es mit dem 1:1 in die Verlängerung. In der zeichneten sich die Niederländer dann als die abgezocktere Mannschaft aus. In der Extra-Time schlug die Elftal zwei Mal zu und nutze die eklatanten Fehler in der englischen Hintermannschaft eiskalt aus. "Man könnte sagen, es haben uns nur Zentimeter gefehlt. Gleichzeitig ist es unmöglich, so viele Fehler wie wir zu machen und trotzdem große Spiele zu gewinnen", resümierte der England-Coach Gareth Southgate.

Die Schweiz zeigte im Halbfinale gegen Portugal eine ansprechende Leistung. Allerdings verpasste es die Nati die eigenen Chancen in Tore umzumünzen. Zudem spielte auf der anderen Seite ein hervorragend aufgelegter Cristiano Ronaldo, der das Spiel mit seinem Dreierpack quasi im Alleingang entschied. Dementsprechend ist das Fazit von Vladimir Petković selbstkritisch. "Wir hatten gegen Portugal einige Phasen, mit denen wir nicht glücklich waren. Daraus können wir lernen. Dies gilt für Angriff und Abwehr", sagte der 55-Jährige.