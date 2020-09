Herzlich willkommen zum Auftakt der Nations League A. In der Gruppe 4 empfängt die Ukraine in der Arena Lviv das Teams aus der Schweiz. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Herzlich willkommen zum Auftakt der Gruppe 3 in der Nations League B. In der Moskauer VTB Arena empfängt Russland das Team aus Serbien. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Es geht wieder los in der Nations League! Nach langer Wartezeit trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart auf Spanien! Anstoß ist um 20:45 Uhr!