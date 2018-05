Ernstfall für Manuel Neuer

Toni Schumacher im WM-Finale 1986. Quelle: dpa

Selbiges hatte auch Toni Schumacher 1986 in Mexiko erlebt. Seinen tollkühnen Taten und seinem guten Instinkt im Elfmeterschießen war es erst zu verdanken, dass das Team von Franz Beckenbauer es mit eher biederem Fußball bis in Finale brachte. Doch dann geschah das Malheur: Der Keeper des 1. FC Köln klagte über Beschäftigungslosigkeit und segelte vor dem 0:1 unter dem Ball hindurch.



„Als der Freistoß in den Strafraum flog, sagte ich mir: ‚Toni, den schnappst du dir jetzt.‘ Leider verschätzte mich.“ Ein folgenschwer Irrtum, der sich beim 2:3 gegen Argentinien letztlich nicht mehr reparieren ließ. „Auch die beiden anderen Tore hätte ich verhindert, wenn ich an diesem Tag gut drauf gewesen wäre“, sagte Schumacher einmal. Nichts hatte darauf hingedeutet. Was zeigt: Zwischen Held und Versager ist nirgendwo der Grat so schmal wie beim Torhüter. Den letzten Beleg lieferte dafür ja erst wieder das Champions-League-Finale mit der beinahe weltweit bemitleideten Figur Loris Karius.