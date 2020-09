Podolski wechselt nach Japan

"Ich kann bestätigen, dass ich nach Ende der Saison zu Vissel Kobe in die J1-League in Japan wechseln werde", schrieb der Kölner auf seinem Instagram-Account. "Es ist keine Entscheidung gegen Galatasaray, es ist eine Entscheidung, die ich zugunsten einer neuen Herausforderung getroffen habe. Ich werde es zum geeigneten Zeitpunkt näher erklären." kündigte der 129-malige Nationalspieler an. Jetzt wolle er erst einmal Galatasaray und den fantastischen Fans helfen. Die Stadt Kobe liegt ca. 30 km westlich von Osaka. Der Klub liegt in der J1-League derzeit auf Tabellenplatz vier.