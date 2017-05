Polizeikosten-Beteiligung: Bremen allein auf weiter Flur

Polizeieinsätze sind Aufgaben des Staates. Die DFL zahlt Steuern, Werder Bremen zahlt Steuern. Aus diesem Topf werden solche Einsätze bezahlt. Boris Pistorius

„Auch in den anderen Bundesländern, die sich bisher der Teilnahme an der Bremer Initiative verweigern, sollte im Interesse der Steuerzahler eine Kostenbeteiligung an Polizeieinsätzen erreicht werden“, sagt Hickel gegenüber zdfsport.de. „Der Abzug von Polizei zur Sicherung von Hochrisikospielen führt zu Defiziten beim Auftrag, die allgemeine Sicherheit zu gewährleisten.“



Mit dem Vorstoß, die Deutsche Fußball-Liga (DFL) an den Polizeikosten bei Hochrisikospielen zu beteiligen, wollte Bremen 2015 eigentlich die anderen Länder mitziehen. Doch kurz bevor das Bremer Verwaltungsgericht über die Rechtmäßigkeit des ersten Gebührenbescheides an die DFL entscheidet, muss Innensenator Ulrich Mäurer eingestehen, dass Bremen „ganz allein“ dastehe. Sein niedersächsischer Amtskollege und Parteifreund Boris Pistorius (SPD) will selbst im Fall eines Bremer Sieges vor Gericht keine Rechnungen an die DFL schicken. „Polizeieinsätze sind Aufgaben des Staates“, sagt Pistorius. „Die DFL zahlt Steuern, Werder Bremen zahlt Steuern. Aus diesem Topf werden solche Einsätze bezahlt.“