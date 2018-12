Brexit: Premier League fürchtet um Attraktivität

So erklärte Professor Raymond Boyle von der University of Glasgow gegenüber der „BBC“: “ Mein Gefühl ist, dass die Elite des kommerziellen Sports immer die Schlagkraft haben wird, Regeln so zu beeinflussen, dass sie davon profitieren.“



Diese Einschätung teilt Henning Vöpel, Direktors des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), gegenüber heute.de: „Der Profi-Fußball ist stark genug, sich seine eigenen Regeln zu schaffen. In der Frage des Aufenthaltsrechtes der Spieler werden dafür allerdings Verhandlungen mit der Regierung nötig sein.“



Diese Gespräche laufen nach Auskunft der Regierung bereits. Dabei haben die beiden großen Fußballorganisationen, der Verband (FA) und die Premier League (EPL), deren Verhältnis etwa dem von DFB zur DFL im deutschen Fußball entspricht, allerdings unterschiedliche Interessen.