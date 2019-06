RB Leipzig: Rangnick geht, Krösche kommt

Leipzigs neuer Sportdirektor Markus Krösche

Quelle: imago

"Das ist eine extrem reizvolle und fordernde Aufgabe für mich", sagte Rangnick, der künftig beim Red-Bull-Konzern angestellt sein wird und dort als "Head of Sport und Development Soccer" in einer übergreifenden Rolle im Fußball-Netzwerk des Getränkekonzerns die Standorte in Leipzig, Brasilien und New York betreuen soll. "Ich sehe es mehr mit einem weinenden Auge, denn ich hätte Ralf gerne dauerhaft in Leipzig gesehen. Aber durch die enge Kooperation mit den anderen Standorten gibt es auch einen Mehrwert für RB Leipzig", erklärte RBL-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.



Als neuer Sportdirektor kommt Markus Krösche von Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn. Der 38-Jährige unterschrieb bei RB einen Vertrag bis 2022 und soll dem Klub rund 700.000 Euro Ablöse kosten. Julian Nagelsmann, der von der TSG Hoffenheim nach Leipzig wechselt, steht schon länger als Rangnicks Nachfolger auf dem Cheftrainer-Posten fest.