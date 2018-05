1860 kommt mit blauem Auge davon

Der Zweitligist aus München, der die Schlussphase nach Gelb-Rot für Marin Pongracic (80.) in Unterzahl bestreiten musste, ist auf dem Weg, die erste Drittliga-Saison seit 25 Jahren doch noch abzuwenden. Vor 15.224 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Regensburg wachte das Team von Trainer Vitor Pereira aber erst spät auf.



Beim Rückspiel am Dienstag (18.00 Uhr) in der 75.000 Zuschauer fassenden Münchner Arena haben die Regensburger weiter Chancen, die starke Bilanz der Drittligisten in der Relegation auszubauen. Nur 1860 im Jahr 2015 in der Nachspielzeit gegen Holstein Kiel und Dynamo Dresden (2013) konnten in acht Duellen als Zweitligist die Klasse halten. Sechsmal stieg der Drittliga-Dritte auf - wie auch Regensburg (2012) gegen den Karlsruher SC. Aber nach einem Spiel sei nur «Halbzeit», lautet Herrlichs Warnung.