Eintracht Braunschweig sinnt auf Revanche

Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht brachten eine geflutete Gästekabine und ein fataler Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Sascha Stegemann am Donnerstagabend beim VfL Wolfsburg so richtig in Rage. Für das Rückspiel am Montagabend (20.30 Uhr/ARD) kündigte Lieberknecht Revanche an - höflich und diskret verpackt.