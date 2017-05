Auf Wolfsburger Seite fragen sich unterdessen alle Beteiligten, wie der VfL nach 20 Jahren in Serie in der höchsten deutschen Spielklasse so in Not geraten konnte. „Jetzt bekommen wir das, was wir verdienen – eine Extrarunde“, findet Torjäger Gomez. Wenn er erklären soll, warum Wolfsburg überhaupt gegen Braunschweig antreten muss, schüttelt er bedenklich häufig und resigniert den Kopf.