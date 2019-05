Kurz vor der Unsterblichkeit

Der Olympia-Finalist von 2016 ist einer der wichtigsten Eckpfeiler bei den "Eisernen", mit sieben Toren treffsicherster Mittelfeldakteur im Team - und einer, der die Niemals-aufgeben-Mentalität in Fischers Ensemble zuletzt in Bochum am nachdrücklichsten vorlebte. Nachdem er sich zuvor einen fatalen Fehler geleistet hatte, der zum zwischenzeitlichen 2:0 des VfL per Strafstoß führte.



"Das war eine Lehre für ihn, daran wird er sich noch lange erinnern", mahnt Fischer, seit letztem Sommer bei Union, weiß aber zugleich: Prömel war es auch, der mit einem prächtigen Treffer aus 25 Metern Unions Schlussoffensive einleitete, die beim 2:2 letztlich um ein Tor zu kurzatmig ausfiel. Wichtig war dem Übungsleiter mit Blick auf das erste Duell mit dem VfB am Donnerstag aber vor allem dies: "Grischa hat sich durch seinen Fehler nicht verunsichern lassen."