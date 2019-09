Das "Bremer Urteil" und die Folgen

Die Polizeikräfte, die rund um die Stadien zum Einsatz kommen, fehlen in dieser Zeit an anderer Stelle. Die Beamten sammeln so Millionen Überstunden an und die jährlich über 100 Millionen Euro Personalkosten für den Einsatz in den ersten drei Fußballklassen zahlt bisher der Steuerzahler. Das könnte ein Ende haben. Ob nach dem "Bremer Urteil" nun auf die DFL weitere oder gar dauerhaft derlei Gebührenentscheide zukommen, ist noch offen, gilt aber als wahrscheinlich.