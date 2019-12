Coach Wilder und seine Glücksritter

Bereits bei seiner Viertliga-Station in Oxford bekamen seine staunenden Spieler achtseitige Heftchen zu ihren Gegenspielern und was ihre Aufgaben im Spiel waren. John Lundstram, Sheffield-Mittelfeldspieler, gab unlängst dem "Guardian" einen Einblick in den Sheffielder Maschinenraum: "Wir arbeiten viel daran, das Spiel breit und vertikal zu machen. Arbeiten am richtigen Hinterlaufen, daran, Überzahl zu kreieren und die Dreiecke richtig zu bilden." Auf dem Feld rochieren Wilders Spieler viel, verwirren so die Gegner, überladen die Räume und kreieren damit Torchancen. Das alles auf der Basis einer stabilen Defensive.